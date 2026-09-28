Štrajk u ZET-u i Holdingu: Tomašević ga proglasio nezakonitim, arbitraža presuđuje sutra, a građani se snašli uz carpooling - Monitor.hr
Ponedjeljak (15:00)

Divlja vožnja kroz zagrebački pakao: jedni bacaju vruć krumpir, a drugi žongliraju

Štrajk u ZET-u i Holdingu: Tomašević ga proglasio nezakonitim, arbitraža presuđuje sutra, a građani se snašli uz carpooling

U Zagrebačkom holdingu i ZET-u održan je štrajk zbog isteka kolektivnih ugovora i pregovora o materijalnim pravima. Ključni spor nastao je oko opsega nužnih poslova koji se ne smiju prekidati. Dok je poslodavac tražio da radi oko 40 posto zaposlenika, sindikati su to odbili uz obrazloženje da Zakon o radu nužne poslove definira isključivo kao zaštitu života, zdravlja i sigurnosti, a ne kao svakodnevni prijevoz. Budući da dogovor nije postignut, pokrenut je arbitražni postupak, uz optužbe sindikata da je grad zakasnio s prijedlogom. Usprkos tenzijama, zakonske pretpostavke za štrajk izgledaju ispunjene. Index

  • Tomašević oštro je osudio potpuni štrajk ZET-a i Holdinga kao nezakonit jer je započeo prije okončanja arbitraže o nužnim poslovima (presuda dolazi sutra). Istaknuo je da štrajkaši neće dobiti plaću za vrijeme provedeno u obustavi rada te je poručio da sindikalni lideri snose svu pravnu odgovornost za nastalu štetu. Naglasio je da je gradska uprava ponudila kumulativno povećanje plaća od oko 14 posto, dok Županijski sud tek treba odlučivati o tužbama i privremenoj mjeri zabrane štrajka. Pozvao je građane na oprez (te ih pohvalio) i nastavak korištenja alternativnih oblika prijevoza i sutra. Jutarnji
  • Vozačica tramvaja Kristina nije se pridružila štrajku (Jutarnji, Index), nakon smjene zamijenio ju je kolega (tportal)
  • Utučeni taksist: ‘Očekivao sam nešto više, ovo je čudna priča’ (tportal)
  • Vrtići i osnovne škole rade normalno, u srednjima ima izostanaka, štrajk će se nastaviti i sutra ukoliko im Tomašević ne udovolji (Index)
  • Osvanula platforma idemozagreb.com: Stranica na kojoj Zagrepčani nude mjesta u svojim autima (Index)

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Danas (07:00)

Sindikalni mokri snovi

Analiza troškova: Razlika između gradske ponude i zahtjeva sindikata ZET-a i Holdinga iznosi deset milijuna eura

Nakon prekida nezakonitog štrajka, pregovori između Grada i sindikata ZET-a i Holdinga se nastavljaju. Grad nudi kumulativni rast osnovice od oko 14 posto u godinu dana, čiji bi trošak iznosio 41,2 milijuna eura. S druge strane, sindikati traže veće osnovice uz indeksaciju i promjenu koeficijenata, čime bi trošak narastao za dodatnih deset milijuna eura samo po osnovi osnovice, dok ukupni zahtjevi prelaze 66 milijuna eura. Za postizanje dogovora obje strane moraju uskladiti financijske mogućnosti poduzeća i realne troškove života radnika. tportal

Jučer (22:00)

Ništa još od autopilota

Autonomni tramvaji i autobusi još daleko od gradskih ulica

Iako metroi bez vozača postoje desetljećima, uvođenje umjetne inteligencije u tramvaje i autobuse znatno je složenije zbog nepredvidivog gradskog prometa, inercije vozila i skliskih tračnica. Dok gradovi poput Pariza i Singapura koriste automatizaciju na izoliranim linijama ili u spremištima, dosadašnji testovi pokazuju da AI tehnologija u javnom prijevozu služi ponajprije kao podrška vozačima. Zbog brojnih sigurnosnih i tehničkih izazova, u Zagrebu i drugim gradovima u skoroj se budućnosti umjesto potpunog ukidanja vozača može očekivati tek postepeno uvođenje pomoćnih sustava. Index

Prekjučer (22:00)

Nisu oni krivi

Štrajk ZET-ovaca izgledno završio, tramvaji ponovno voze, Tomašević: Razumijem frustracije, ali poštujte radnike

Nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim i naredio njegov prekid, radnici su se postupno vratili na posao. Sindikat Čistoće prvi je prekinuo obustavu rada, dok su ZET-ovci nakon pregovora i odgođene konferencije za medije također ponovno pokrenuli tramvaje i autobuse. Index

  • Obratio se odvjetnik sindikata ZET-a: “Presuda je nezakonita” (Index)
  • Nakon što je sud proglasio štrajk u ZET-u i Holdingu nezakonitim, gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da se radnicima štrajk neće platiti. Zahvalivši građanima na trodnevnom strpljenju, naglasio je kako sindikalni lideri neodgovornim postupanjem nisu osigurali minimalne poslove te su nanijeli reputacijsku štetu i samim radnicima. Iako su pregovori s upravama otvoreni, Tomašević je jasno istaknuo da na ultimatume nikada neće pristati (Jutarnji)
Prekjučer (15:00)

Svi se saftaju u istom sosu

Odluka suda o nezakonitosti štrajka podijelila sindikate i radnike

Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nezakonitim jer nisu ugovoreni nužni poslovi niti je na snazi bio socijalni mir. Budući da je riječ o prvostupanjskoj presudi, sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dni. Iako je odvjetnik ZET-ova sindikata izjavio kako se radnici postupno vraćaju na posao i pokreću promet radi građana, šef Sindikata vozača Vlado Jozić to je demantirao, poručivši da nema izlaska na ceste do zajedničkog dogovora. Gradom vozi tek minimalan broj linija i kamiona Čistoće. Index, Pravomoćna odluka o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Čistoći mogla bi organizatorima donijeti izvanredne otkaze i obvezu naknade štete, ističe prof. dr. Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sindikalne povjerenike pritom ne bi spasila zakonska zaštita jer nezakoniti štrajk predstavlja opravdan razlog za otkaz koji sud može potvrditi. Jutarnji

Utorak (22:00)

Novi zagrebački recept za kaos: Malo manje tramvaja, malo više smeća

Tomašević: Čekamo presudu o štrajku, sindikati namjerno odugovlače

Gradonačelnik Tomislav Tomašević obratio se javnosti nakon što je Županijski sud odbio privremeno zabraniti štrajk u ZET-u i Holdingu, istaknuvši da je ključna konačna presuda o zakonitosti štrajka. Zamolio je građane na solidarnost i smanjenje prometnih gužvi. Naglasio je da ponuda radnicima ostaje – sva postojeća prava te ukupno povećanje plaća za oko 9% uz daljnju indeksaciju. Tomašević je optužio sindikat ZET-a za namjerno opstruiranje i odugovlačenje arbitraže o nužnim poslovima te dodao kako Grad razmatra pravne opcije za alternativni odvoz otpada. Index

  • Štrajk u ZET-u i Čistoći doveo je do prometnog kolapsa i zastoja u odvozu otpada, pri čemu su grad, uprava i sindikati dočekali prosvjed bez unaprijed dogovorenog minimuma usluga za ključne ustanove poput bolnica. Dok sindikati traže povećanje osnovice od 12 do 13 posto zbog inflacije i teških uvjeta rada, gradska uprava nudi postepeni rast od 9 posto i upozorava da bi zahtjevi podigli trošak plaća za više od 20 posto. Ključni problem sindikalne pozicije leži u tome što uz veće plaće ne jamče pouzdaniju i kvalitetniju uslugu, dok izostanak pravovremenog dogovora o nužnim poslevima predstavlja zajednički upravljački i politički neuspjeh svih uključenih strana. Višeslav Raos za tportal
  • Mate Kapović u objavi na Facebooku iznio je sumnju da iza štrajka u Zagrebu stoje premijer Andrej Plenković i HDZ s ciljem političkog rušenja gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Iako za svoje tvrdnje nema izravnih dokaza, poziva se na politički kontekst i obiteljske veze sindikalnog čelnika s saborskom većinom. Smatra da napad neće uspjeti jer su građani protiv štrajka, no upozorava da će događaj dugoročno narušiti ugled sindikata i radničkog organiziranja. Istovremeno je oštro kritizirao i protivnike štrajka i ljevicu koja ga slijepo podržava. Index

 

Utorak (09:00)

Iskoristili su lijep dan na otvorenom

Prvi dan štrajka ostavio je ulice bez tramvaja i autobusa, a građani su posegnuli za svim mogućim rješenjima

Prvi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga paralizirao je uobičajeni javni prijevoz, no Zagreb nije stao. Građani su se snašli pješačenjem, biciklima, vlakovima te dijeljenjem prijevoza (carpooling), dok su cijene taksija naglo skočile. Zbog manje gužve na cestama, ovaj neslužbeni prometni eksperiment pokazao je kako bi grad s boljom organizacijom mogao izgledati poput urednih svjetskih metropola. tportal, Jutarnji

  • Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i danas, čeka se i odluka o arbitraži. Otpad se odvozi samo iz nužnih ustanova, a građanima se preporučuje recikliranje i izbjegavanje ostavljanja otpada pokraj prepunih spremnika. Gradski dužnosnici ističu kako se Zagreb zasad dobro nosi s prometnim izazovima, a za sutra u 11 sati najavljena je izvanredna konferencija za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegovih zamjenika. Index
  • Tomašević: Ne prihvaćamo zahtjeve koje financije ne mogu izdržati (HRT), razgovarao sam s radnicima koji ne štrajkaju. Kolege su ih vrijeđale (Index)
Ponedjeljak (00:30)

Napeti živci, a još je i ponedjeljak

Nezapamćeni kolaps u Zagrebu: ZET u štrajku, a građane čeka prometni pakao

Zbog potpunog obustavljanja 15 tramvajskih i 134 autobusne linije, Zagreb u ponedjeljak očekuje neslana prometna blokada. Tračnice ostaju prazne, dok će se Slavonska, Ilica, Savska i mostovi preko Save zagušiti osobnim vozilima. Najveće gužve očekuju se u jutarnjoj i popodnevnoj špici. Iako su nadređeni pozvani na pisanje ispričnica, više od 380 tisuća radnika, srednjoškolaca i studenata – od kojih mnogi pristižu na prvi dan fakulteta – morat će se naoružati čeličnim živcima kako bi stigli do svojih odredišta. Net, Nacional

  • Vozači u Čistoći u srpnju su prosječno dobili 1851 euro neto, radnici na Gradskim grobljima 1586 eura, vrtlari u Zrinjevcu 1574 eura, cestari u Zagrebačkim cestama 1545 eura, a komunalni radnici u Čistoći 1651 euro. ZET-ovci prosječno dobiju 1931 euro (N1)
  • Grad Zagreb podnio je tužbu kojom osporava zakonitost najavljenog štrajka, Grad je tražio 40 posto aktivnih radnika, dok su sindikati ponudili tek jedan posto. Stručnjaci upozoravaju da je Grad možda zakasnio s rokovima, ali ističu i mogući argument o obvezi socijalnog mira iz istekle kolektivne pogodbe. Sudska odluka očekuje se već u ponedjeljak. Ako štrajk bude proglašen nezakonitim, sud ga može zabraniti, a sudionicima prijeti izvanredni otkaz (Jutarnji)
  • Prometni stručnjak kritizirao štrajk: Niste tu zbog politike, plaća ili osobne koristi. Ovo je neprihvatljivo (N1)
Nedjelja (17:00)

Vozi, Miško - ali u rikverc!

Zagreb pred štrajkom: Tomašević odbio ultimatume sindikata

Propali su pregovori i mirenje između Grada Zagreba i sindikata, pa u ponedjeljak kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Gradonačelnik Tomislav Tomašević optužio je sindikate za nedgovornost, iznošenje neistina i širenje zahtjeva u posljednji trenutak (povećanje osnovice na 13%). Budući da minimalne javne usluge nisu dogovorene, a arbitraža traje, gradske vlasti poručuju da štrajk ide bez njihovog blagoslova, dani u štrajku se neće platiti, a sindikalni čelnici snosit će pravnu odgovornost. Građani se pozivaju na strpljenje i solidarnost, a poslodavci da zbog štrajka omoguće rad od kuće. Jutarnji, tportal, Index, Lider

Nedjelja (01:00)

Nisu nastavile rasti

Sindikati ZET-a i Holdinga najavili opći štrajk od ponedjeljka zbog propalih pregovora o plaćama

ZET i Zagrebački holding u ponedjeljak kreću u generalni štrajk jer su propali pregovori o novom povećanju plaća, a gradonačelnik Tomašević upozorava da štrajk neće platiti. Sindikati tvrde da plaće stagniraju, no društvenim mrežama kruži njihov lanjski letak u kojem se hvale da su im plaće u nepune dvije godine rasle za više od 40 posto. Gradonačelnik ističe kako su primanja operativnih radnika u njegovu mandatu kumulativno porasla do 80 posto te ove godine za dodatnih 4,4 posto, ocijenivši najavljeni štrajk neodgovornim. tportal, Index

  • U prekid rada bi, prema najavama sindikata, trebalo krenuti oko 9200 radnika Holdinga i ZET-a, tramvaji u ponedjeljak u 3.30 neće krenuti s Remize, prijevoz osoba s invaliditetom i specijalizirani školski prijevoz trebao bi biti osiguran… (Večernji)
  • Javio se i autor stranice na Facebooku pod nazivom “Treskom po Zagrebu”. Uz objavu je pokazao svoj raspored i satnicu za rujan, tvrdeći da je u 26 kalendarskih dana imao samo tri slobodna dana, a tijekom cijelog rujna njih pet. Evidentirano je ukupno 197,88 sati, dok je navedeni mjesečni fond 176 sati. “Sedam sati je u prometu. Gleda signalizaciju, pješake, automobile, bicikliste, romobile… pritom mora biti koncentriran, vozač mora biti odmoran, naspavan i psihički i fizički spreman.” (Zagreb.info)