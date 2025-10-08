Brzina svjetlosti, bez potrebe za kvantnim hlađenjem

Vodeći proizvođač čipova za umjetnu inteligenciju, Nvidia, odgodio je proizvodnju svoje najnovije serije Blackwell B200 AI čipova. Vijest o kašnjenju dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Nvidia najavila Blackwell arhitekturu koja je trebala biti nastavak Nvidijinog dominantnog položaja na tržištu AI čipova u vrijeme kada konkurenti poput AMD-a razvijaju vlastite alternative. Ovo kašnjenje događa se u izazovnom trenutku za Nvidiu. Tvrtka je već pod istragom Ministarstva pravosuđa SAD-a zbog dva antitrustovska postupka vezana uz dominaciju na tržištu.

The Information navodi da su Microsoft, Google i Meta naručili ove čipove u vrijednosti “desetaka milijardi dolara”. Muskovi pogoni govore da trebaju desetke tisuća. Sve ove i druge tvrtke planirale su koristiti nove čipove za razvoj sljedeće generacije velikih jezičnih modela i unapređenje svojih AI mogućnosti. Kašnjenje bi moglo utjecati na cijenu dionica i projekcije prihoda Nvidie. Bug