Brzina svjetlosti, bez potrebe za kvantnim hlađenjem
Australsko-američki tim razvio analogni čip koji računa brzinom svjetlosti
Znanstvenici s UTS-a i RIT-a razvili su elektronički sklop koji koristi visokofrekventne elektromagnetske valove za analognu obradu podataka, omogućujući proračune gotovo brzinom svjetlosti. Novi čip istodobno izvodi složene matrične operacije uz minimalnu potrošnju energije – svega nekoliko stotina mikrovata – što ga čini znatno učinkovitijim od digitalnih procesora. Tehnologija bi mogla revolucionirati područja poput radara, telekomunikacija, umjetne inteligencije i autonomnih sustava, nudeći bržu i energetski učinkovitiju alternativu digitalnom i kvantnom računalstvu. Bug