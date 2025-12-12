Čudo je taj AI, oživjelo mi pokojnog djeda

U Hrvatskoj je Baza zemljišnih podataka (BZP) pokušala objediniti katastar i zemljišne knjige, no automatizirani proces brisanja i prepisivanja podataka doveo je do izbacivanja stvarnih vlasnika i dodjele nekretnina preminulim osobama ili pogrešnim posjednicima. Sustav umjetne inteligencije izvršio je masovne izmjene bez obavijesti i provjere stvarnog stanja, što je posebno pogodilo ruralna područja i poljoprivrednike. Pravnici upozoravaju građane da provjere svoje nekretnine jer automatizacija bez kontrole može imati ozbiljne pravne i ekonomske posljedice. Oni ne mogu jednim klikom ući u povijest pretraživanja da vide tko je bio posjednik, nego moraju ići u knjige i vaditi povijest. To će potrajati i koštati. Ljudi će morati sve dokazivati, raditi ispravke… Za provjeru postoji portal Uređena zemlja… Novosti