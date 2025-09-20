Jugić nekad na rate tri godine, Toyota danas za godinu dana sendviča
Automobili su danas puno dostupniji nego prije, ali luksuz ostaje za elitu
U Jugoslaviji 1987. Zastava 126pGL stajala je 19 plaća, dok su luksuzni Mercedes i BMW prelazili preko 900. Danas u Sloveniji Tesla Model Y traži 21, a Škoda Octavia 17 prosječnih plaća. U Hrvatskoj, uz prosjek od 1.437 eura, Toyota Aygo X dostupna je za 12 plaća, dok Audi Q5 iziskuje 40. Usporedba otkriva da su automobili postali dostupniji, iako luksuz i dalje ostaje privilegija bogatijih. N1