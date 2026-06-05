Na njima možeš vježbati koliko hoćeš
Mazda i rabljeni električni auti dominiraju listom najboljih za vozače početnike
IIHS i Consumer Reports objavili su preporuke sigurnih i pristupačnih automobila za mlade vozače za 2026. godinu. Najveće iznenađenje je Mazda, koja dominira u gotovo svim kategorijama, dok su tradicionalni favoriti Toyota i Honda ove godine manje zastupljeni. Na listi su se, zbog brze amortizacije i pada cijena, našli i rabljeni električni modeli poput Hyundai Ioniqa 5 i Kije EV6. Stručnjaci su namjerno izostavili sportske aute, ali i velike SUV-ove te pickupove, jer su teži za upravljanje, imaju duži zaustavni put i predstavljaju veći rizik na cesti. N1