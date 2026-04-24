Pustinjski prinčevi s Maksimira

Krdo ove rijetke životinjske vrste je trenutačno bogatije za čak tri mlade jedinke, uključujući najmlađe mladunče staro tek dva tjedna i nešto starijeg Pistacija. Ovaj uspjeh posebno je važan jer je riječ o vrsti koja je bila izumrla u divljini, a danas se njezina populacija oporavlja zahvaljujući Europskom uzgojnom programu (EEP). Najmlađi član krda, pod zaštitom obitelji visoke hijerarhije, uživa status “malog princa”, dok zagrebački timaritelji ponosno doprinose očuvanju ove plemenite pustinjske antilope. Nacional