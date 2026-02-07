Ako AI uzme posao, dionice dajemo svima. Valjda

Kratki videi nalik dokumentarnim zapisima, koje je stvorio o Zagrebu proširili su se društvenim mrežama. Radi se o serijalu nostalgičnih AI videa s prikazom života u Zagrebu u ne tako dalekoj prošlosti. Iz vremena prije današnje tehnologije i užurbanosti, kad je zimi padao snijeg, proizvoda je bilo manje, a druženja više.Jutarnji… Sve počinje scenarijem koji sam pišem, tekst je ključan jer on daje ritam i emociju. Zatim kreće “promptanje”, odnosno davanje uputa AI-ju. Najveći je izazov, a ujedno i kreativna igra, prikazati lokalni kontekst. Koristim kombinaciju alata koje smo djelomično sami razvili jer imam vlastitu produkciju koja kreira takav sadržaj. To je prava suradnja čovjeka i stroja, kaže Philatz za Putni kofer.