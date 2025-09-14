Ništa od "hoda po jajima"
Barcelona: Od turističkog raja do “živciranja” lokalaca
Barcelona je uspjela prepoloviti broj turista nakon što su lokalne vlasti uvele niz mjera, poput ograničavanja izdavanja novih licenci za kratkoročni najam stanova, zabrane izgradnje novih hotela te obaveznih rezervacija za glavne atrakcije. Iako turizam čini značajan dio BDP-a, lokalno stanovništvo sve se otvorenije buni protiv masovnog turizma, što se očituje u prosvjedima. S druge strane, migrantska populacija sve više preuzima ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, nudeći proizvode i usluge koje uvelike ovise o turističkoj potražnji. U nekim dijelovima grada, poput El Borna, lokalne inicijative nastoje smanjiti gužve i buku, apelirajući na turiste da poštuju lokalne običaje te prijete drastičnim kaznama za neprilično ponašanje. tportal donosi drugi dio serijala o Barceloni. U prvom su pisali o problemu javnog prijevoza.