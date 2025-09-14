Barcelona: Od turističkog raja do "živciranja" lokalaca - Monitor.hr
Danas (23:00)

Ništa od "hoda po jajima"

Barcelona: Od turističkog raja do “živciranja” lokalaca

Barcelona je uspjela prepoloviti broj turista nakon što su lokalne vlasti uvele niz mjera, poput ograničavanja izdavanja novih licenci za kratkoročni najam stanova, zabrane izgradnje novih hotela te obaveznih rezervacija za glavne atrakcije. Iako turizam čini značajan dio BDP-a, lokalno stanovništvo sve se otvorenije buni protiv masovnog turizma, što se očituje u prosvjedima. S druge strane, migrantska populacija sve više preuzima ugostiteljske i trgovačke djelatnosti, nudeći proizvode i usluge koje uvelike ovise o turističkoj potražnji. U nekim dijelovima grada, poput El Borna, lokalne inicijative nastoje smanjiti gužve i buku, apelirajući na turiste da poštuju lokalne običaje te prijete drastičnim kaznama za neprilično ponašanje. tportal donosi drugi dio serijala o Barceloni. U prvom su pisali o problemu javnog prijevoza.


Ponedjeljak (12:00)

Barcelonci piju vino z lonci

Kad vlak kasni petnaest minuta, to bi trebala biti vijest, a ne način života… Evo što Zagreb može naučiti od Barcelone

Barcelona je problem prenapučenog prometa riješila masivnim ulaganjima – gotovo milijardu eura od 2021. u nove vlakove, metroe, autobuse i postaje. Sustav obuhvaća 11 linija podzemne željeznice, devet prigradskih, 129 autobusnih i šest tramvajskih, uz flotu hibridnih i električnih vozila. Povezanost, točnost i održivost ključni su principi: od solarnih stanica i bicikala za najam do potpune dostupnosti osobama s invaliditetom. Rezultat je mreža u kojoj se rijetko čeka duže od pet minuta – standard o kojem Zagreb zasad može samo maštati. tportal

05.12.2024. (19:00)

A kad je završe, može odmah i u obnovu

Evo kako bi trebala izgledati Sagrada Familia nakon što će konačno biti dovršena, za dvije godine

Planirani dovršetak bazilike Sagrada Familia u Barceloni očekuje se 2026., što će biti 144 godine otkako je započela gradnja. Esteve Camps, predsjednik organizacije koja je zadužena za dovršetak remek-djela Antonija Gaudija, objavio je vijest na dan koji se podudara sa stogodišnjicom smrti arhitekta zgrade. Iako će zgrada biti dovršena do 2026., očekuje se da će rad na kipovima, dekorativnim detaljima i, prije svega, kontroverznom stubištu koje vodi prema onome što će na kraju biti glavni ulaz, trajati do 2034. godine. Kada je rad započeo 1882. godine, mjesto na kojem se danas nalazi crkva bilo je poljoprivredno zemljište, ali je tijekom godina oko crkve izrastao grad.

Prije pojave masovnog turizma, rad je trebao biti isključivo financiran donacijama pokajnika, što je činilo novčani tok nepredvidljivim, a mnogi su sumnjali da će rad ikada biti dovršen. Već desetljećima, turizam je garantirao stabilan prihod, s gotovo 5 milijuna posjetitelja godišnje koji plaćaju 25-40 eura po posjeti. Nešto više od polovice od 125 milijuna eura koliko to donosi ide na dovršetak radova. Kako se ostatak troši ostaje tajna jer crkva nije obvezna objaviti svoje račune. Haus

27.03.2024. (11:00)

Srce Katalonije

Sagradu Familiu planiraju dovršiti 2026., morat će raseliti okolne kvartove

Kad su radovi započeli 1882. godine, lokacija je bila poljoprivredno zemljište, ali u godinama koje su uslijedile grad je izrastao oko crkve. Iako bi građevina trebala biti dovršena do 2026., očekuje se da će se rad na skulpturama i ukrasnim detaljima i, prije svega, na kontroverznom stubištu koje vodi do onoga što će na kraju biti glavni ulaz, nastaviti do 2034. Stubište, koje bi se protezalo preko dva velika gradska bloka, uključivalo bi raseljavanje oko 1000 obitelji i poduzeća. Predsjednik organizacije zadužene za dovršetak remek-djela Antonia Gaudíja objavio je datum završetka gradnje prošle srijede, a poklapa se sa stotom obljetnicom smrti arhitekta zgrade. Tako će najkompleksnija zgrada u Europi, ako ne i u svijetu, napokon biti dovršena 144 godine nakon početka gradnje. Jutarnji

26.10.2022. (09:00)

So, what else is new?

Andrea Andrassy: Casa de bojler – Kako su nas pokušali opljačkat u Španjolskoj

Dvadesetak-tak minuta kasnije, napokon dolazimo do stana jer nam je napokon dao adresu koja uključuje kućni broj. “That’s not a big suitcase”, kaže posprdno dok silazi s romobila (kojim je mogao doć po nas u roku od dvije minute). Engleski mu je loš pa to zapravo zvuči kao “zac nota beg sjukes.” Visok je i elegantan dok nas elegantno i s visoka gleda kako unosimo kofere u stan. A kažu da su Hrvati krkani. Pokazuje nam stan i brzo (i nervozno) odlazi, što nama odgovara jer se želimo oprat. Kupaone su super, iako je pritisak vode dosta loš – ali kog briga, na odmoru smo, imamo vremena ispirat šampon iz kose… Tako nekako počinje zaplet krimića koji slijedi – “Andrea Cristina Barcelona” by Agatha Andrassy.

19.10.2019. (12:30)

Država:Ljudi 1:1

Policija nakon žestokih sukoba osvojila ulice Barcelone, 89 ozlijeđenih

Katalonska i španjolska nacionalna policija preuzele su u noći na subotu kontrolu nad ulicama Barcelone i drugih katalonskih gradova rastjeravši prosvjednike koji su tijekom šest sati iza zapaljenih barikada kamenjem sudjelovali u sukobu iza kojega je ostalo 89 ozlijeđenih (Net.hr). U prosvjedima zagovornika nezavisnosti Katalonije jučer je u Barceloni sudjelovalo preko pola milijuna ljudi.

04.05.2019. (10:30)

El dinero

Barcelona na plaće igrača troši 92 milijuna eura više od Reala

Barcelona apsolutno dominira u Primeri, a nakon 3-0 nad Liverpoolom na Nou Campu favorit je za osvajanje Lige prvaka u kojoj od naslova 2015. nije došla ni do finala. Tri je godine Europom dominirao Real koji na plaće igrača godišnje troši 395 milijuna eura, dok Barcelona čak 487 milijuna eura. Ostali klubovi prve španjolske lige izdvajaju znatno manje: Atletico 178, Sevilla 100, Valencia 79, Athletic 71, Villarreal 65 milijuna eura. 24 sata

28.04.2019. (14:30)

Dvije riječi: Leo Messi

Barcelona je prvak, i to tri kola prije kraja prvenstva!

Barcelona je slavila 1-0 protiv Levantea u 35. kolu španjolske Primere, a tom pobjedom Katalonci su i matematički osigurali naslov! Tri su kola do kraja, a imaju devet bodova prednosti, no s boljim međusobnim omjerima kao i boljom gol-razlikom, i to za 25 golova! Još od 2010. godine Barca nije naslov osigurala kod kuće. Pobjednički gol je zabio, naravno, Leo Messi, kad je na poluvremenu ušao na teren. 24 sata

29.11.2018. (16:33)

Camp Euro

Barcelona za 400 milijuna eura prodaje ime svog stadiona

Barcelona ide u renoviranje svog stadiona Camp Nou što će koštati oko 600 milijuna eura, a španjolski mediji kažu da su našli sponzora koji će platiti 400 milijuna. Riječ je o španjolskoj farmaceutskoj tvrtki Grifols čije će ime stadion nositi 20 godina. Ključno u renoviranju će biti dizanje kapaciteta stadiona na 105.000 mjesta i izgradnja košarkaške arene za klupsku košarkašku ekipu (gore ilustracija kako bi stadion 2023. trebao izgledati). T-Portal / SportsPro

30.04.2018. (09:28)

Messi s dva gola u tri minute osigurao 25. naslov Barceloni: Pobjedom 4:2 u gostima kod Deportiva u La Coruni Barca osigurala 25. naslov prvaka Španjolske, sedmi u posljednjih 10 sezona