(Za sada) poslednji srpski jaki čovek koji je platio glavom silazak s vlasti bio je Zoran Đinđić. Srbija je taj silazak veoma skupo platila – ja sam u nekim fikcionalnim radovima pisao da je prošla gore od Đinđića – zato što se uvek skuplje plaća vraćanje na bljuvotinu nego prethodno valjanje u bljuvotini.

Ovo je druga beskrvna – umal grešna mi duša ne napisah „bezdimna“ – smena vlasti zaredom, što uliva nadu da će – kad se zbude – takva biti i treća. Mada me nemojte držati za reč. Srbija je velika tajna.

Vlast je, dakle, relativno lako smeniti – Visoka je ovoliko potrajala zato što do pre godinu i kusur dana niko nije preduzimao ništa ozbiljno da je smeni – mnogo je jebenija stvar izvući se iz dupeta prethodne i što bezbolnije i neprimetnije se uvući u dupe novoj vlasti, što je problem s kojim mnoge multirežimlije kubure ovih dana. Svetislav Basara