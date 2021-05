Ponavlja se svetosavski narod

Srdačan pozdrav i sretni izborni rezultati svima koji (skoro) slave. Danas vas očekuje jedna sasvim obična, neupečatljiva kolumna koju će rijetko tko šerat, ali meni se baš takva danas piše – piše Andrea Andrassy u uvodu kolumne, a mi smo navikli posjetitelje da ju šeramo, pa je eto i ovaj put. Naravno, a na “ono što se dogodilo sljedeće” u naslovu je klikbejt na kakve se već sigurno naučili ne reagirati. Krenimo redom – zašto sam se odlučila cijepit? Kratka verzija je “jer mi se cijepilo”, duža verzija je isto to, zabavnija, neistinita verzija je “jer najveći idiot kojeg poznajem ne vjeruje u koronu, ni u cjepivo, pa želim sve suprotno od njega.” Kad kažem najveći idiot kojeg poznajem, ne mislim to u lošem smislu, nego u deskriptivnom. Jel me strah eventualnih nuspojava? Je, jednako kao što me strah eventualne avionske nesreće i ljudi koji pojedu POLA BANANE za doručak. Pola banane… Prije spavanja čisto iz anksiozne predostrožnosti razmišljam koje cvijeće ću imat na eventualnom sprovodu, što radim i svaki put prije rutinske kontrole kod ginekologa ili ortodonta. Sanjam da sam došla na cijepljenje, ali u Meksiku sam i skačem livadom sa Zvonimirom Bobanom. Kasnije se ljubim s nekim čovjekom koji ima hladna usta i jako je slinav, a meni je neugodno otić da ne ispadnem nepristojna…