Jučer (23:00)

Uz ideološki benefit

Ivančić: Ustašokop

Ustašokop Corp. je naziv kompanije u državnome vlasništvu koja bi trebala biti osnovana radi obavljanja poslova od nasušnoga nacionalnog značaja: otkrivanja, iskopavanja i političke eksploatacije kostiju i drugih (pod)zemnih ostataka ustaša ubijenih tokom i po završetku Drugog svjetskog rata od strane partizanskih krvoloka. Pod “ubijenim ustašom” podrazumijeva se da je ovaj u trenutku nasilne smrti bio nenaoružan, da je bio opčinjen klasičnom glazbom, zaštitom prirode, humanitarnim radom i stihovima S. S. Kranjčevića, te da je za opasačem umjesto samokresa nosio krunicu i vjenčić od tratinčica. Kao mobilizirana vojska utvara, mrtvi su ustaše simboličko oruđe za obračun sa živim neprijateljem. Njihova mučenička smrt, dolično romantizirana i patetizirana, vapi za osvetom, a danak imaju platiti današnji sljedbenici jugo-boljševičke ideologije koja je najuzornije među Hrvatima pospremila u pakao. Viktor Ivančić za Novosti


Prekjučer (18:00)

A da tek komentiraju oni što nikad ne komentiraju, možda bi i djelovali normalno

Basara: Kultura komentiranja

Posle pomnog višegodišnjeg analiziranja komentara i komentatora – među kojima sam prepoznavao i neke koje lično poznajem, a koji su pod pseduonimima pisali ono što zbog građanskog reda javno nikad ne bi izgovorili – došao sam do zaključka da je mit o dvema Srbijama – jednoj ko bajagi pametnoj, boljoj, pristojnijoj i drugoj glupoj, prostačkoj, siledžijskoj i kradljivoj – lažan kao i svi srpski mitovi, s tom razlikom što ova druga, nazovimo je autentično radikalska Srbija, ne krije da je takva, čak se time i ponosi, dočim se ova druga folira i pretvara da je onakva kakva suštinski nije, kakva bi možebiti i htela da bude, ali joj ne ide od ruke.

Ima tu još jedna bitna srpska razlika između Prve i Druge Srbije. Prva uspeva da se organizuje, drugoj to već vekovima ne ide od ruke, čak i u situacijama kad je neko drugi, a da ona dupetom ne mrdne, donekle organizuje – kao što je to donekle učinio Đinđić – onda se brzo vrati na staru stazu grešnika i posle do neba nariče nad „propuštenim šansama“ i „nedogođenim šestim oktobrom“. Svetislav Basara 

Četvrtak (22:00)

Puno pitanja, nijedan odgovor

Andrassy: Treba li vam bilo koja kvartovska mačka mjaukanjem objasnit pojam recidivizma ili ste s njim upoznati, ali vam se jednostavno ne da?

Ne mora mi nitko javljat da situacija nije baš toliko jednostavna i da postoje procedure, okviri i ostali mehanizmi koje “običan” narod ne razumije, ali može li netko objasnit pripadnicima običnog naroda zašto se kazne gotovo uvijek izriču u iznosu manjem od onog maksimalnog? Kako i zašto maksimalnih 20 godina iz 1994. postane “14, u redu je” – za teško ubojstvo? Kako današnjih maksimalnih 40 ili 50 ipak nekako bude 20? Zašto presude za zločine imaju bolje popuste nego prosječna Black Friday ponuda? Hoće li itko dobit otkaz ili barem ponudit ostavku? Opet retorički pitam, ni to nije priša, vrag ju odnija. Andrea Andrassy za Miss7

Četvrtak (19:00)

Željezničar bez željezare

Markovina: Huliganski Zenica blues

Nije, naravno, neodigrana utakmica s huliganskim divljanjem kao razlogom neodigravanja, označila početak rata, ali je savršeno pokazala do koje mjere se država raspala, a pokazala je to zbog uvida u punu slobodu huliganskog divljanja i zbog očite povezanosti njihovih vođa s tajnim i policijskim službama. Što je proces koji do danas traje, ali je u Bosni i Hercegovini posebno aktiviran u posljednje vrijeme. Pa tako već zadnjih nekoliko godina, a posebno intenzivno u posljednjih par mjeseci huligani u Mostaru rade što žele, unose nemir i strah među stanovništvo, a policija i pravosuđe tek formalno reagiraju, iako se radi o gradu u kojem svako takvo nasilje može lako eksplodirati u opće nasilje širih razmjera.

A sad smo dobili i zenički slučaj, gdje su huligani koji sebe predstavljaju kao navijače Čelika, uspjeli spriječiti održavanje predstave u Bosanskom narodnom pozorištu, u sklopu festivala bosanskohercegovačke drame, i to iz razloga što se ta predstava Sarajevskog ratnog teatra, pod naslovom „Za život cijeli“, bavi Fudbalskim klubom Željezničar. Drugim riječima, takav zaštićeni status huligana i opća atmosfera u društvu doista podsjećaju na atmosferu i raspad jugoslavenske države kao aparata, s početka devedesetih godina. Dragan Markovina za Peščanik.

Srijeda (20:00)

Gore od Pirove pobjede

Dežulović: Retardirani ujak svih bitaka

Niti je Trump smijenio iranski režim, niti je uništio njihov nuklearni program, niti se domogao obogaćenog urana i nafte: umjesto toga, ne samo da je uvukao u rat sve arapske saveznike i iransko vodstvo zamijenio još radikalnijim i tvrđim, nego se suočio sa šesnaest razorenih američkih vojnih baza, iranskom blokadom Perzijskog zaljeva i svjetskom energetskom krizom, završivši na koncu u teškim pregovorima s Teheranom o otvaranju Hormuškog tjesnaca – istog onog kroz koji su, shvatili ste, bjelosvjetski tankeri ionako slobodno plovili dva i pol mjeseca ranije, na početku ove poučne priče. Veličanstvena bitka za Hormuz ostat će tako u povijesti zapamćena kao “Trumpova pobjeda”: pobjeda u bitci za nešto što si ionako imao prije bitke, najglupljoj od sviju ikad zabilježenih – pa ako već ne majci svih bitaka, ono barem njihovom retardiranom ujaku. Boris Dežulović za Novosti.

Utorak (13:00)

A da, malo za promjenu, slušamo znanstvenike?

Dežulović: Dobro jutro, druže Supek

Molimo biti oprošteni od neukusnih usporedbi sa suvremenom nam poviješću, i zadržimo se u šumi kraj Topuskoj te 1944., kad je hrvatska znanost, eto, čak i u partizanskom maršu držala korak sa svjetskom, prateći je i bez njenog znanja: ovo je, naime, priča o Ivanu Supeku, koji je usred Drugog svjetskog rata, godinu dana prije Hirošime, upozoravao svijet kako energija iz “dubina atoma” može dovesti do “potpunog uništenja ljudi”.

Ako vam izgleda da se Supek i njegovo humanističko društvo ugluho obraćaju sadašnjem vremenu i sadašnjem poludjelom svijetu, koji je šifre za osam hiljada nuklearnih glava povjerio jednom narcističkom psihopatu i jednom paranoičnom despotu –  dobro vam izgleda i dobro vam se čini: slavna Dubrovačko-filadelfijska izjava na Kongresu svjetskog jedinstva zaista će biti predstavljena ovih dana, točnije 21. svibnja, ali – 1976., prije točno pedeset godina. Fun fact? Ovo vrijeme voli fun faktografiju: dok su te godine ukupna svjetska ulaganja u naoružanje iznosila dvjesto pedeset milijardi dolara, danas dostižu fantastične tri tisuće milijardi.

Tri. Bilijuna. Dolara. Da parafraziram velikog Alberta Einsteinane znam gdje će se održati Drugi kongres svjetskog jedinstva, ali znam da će se Treći održati u šumi kraj Topuskog. Boris Dežulović za N1

15.05. (22:00)

Pope from the 'East side'

Vizek: Sukob pape i Trumpa nije samo politički, već sukob dviju vizija što kršćanstvo jest i čemu služi

Konzervativna Amerika voli katolički osjećaj reda, autoriteta i civilizacijske čvrstoće sve dok se on poklapa s njezinim vrijednostima i političkim ciljevima.  Dok američka politika postaje sve radikalnija, mladi Amerikanci počinju se vraćati vjeri, djelomično i zbog pape Amerikanca. Fenomen je već dobio i ime: ‘Lavov učinak’. Nije teško razumjeti zašto. Papa koji je odrastao u Chicagu, govori engleski bez stranog naglaska i nosi šiltericu Chicago White Soxa ne djeluje kao daleka figura iz Vatikana. Čovjek koji je odrastao na jugu Chicaga, živio među najsiromašnijima u Peruu i danas iz Vatikana imenuje biskupe koji su nekoć prelazili granice skriveni u prtljažnicima automobila, nudi gotovo suprotnu ideju kršćanstva. Ne onu koja ljude priprema za kraj svijeta, već onu koja ih podsjeća da svijet još uvijek vrijedi pokušati popraviti.  Maruška Vizek za tportal

14.05. (19:00)

Spaljivanje heretičnih zapisa

Groupie: Tajni dnevnik Andreja MOL-a

“Odavde imam bolji pogled na Vrhovec i njegovu zgradu”, Todorić je otkoračao do proplanka pored vinograda i podigao dalekozor na oči.

“Jel vidite šta, gazda?” pitao sam.

“On je to, znao sam! Instinkt me nikad ne vara!” uzbuđeno će Todorić koji je već jednom dalekozorom špijunirao Plenkovića iz ovog vinograda preko puta Vrhovca.

“Plenković je zapalio vatru?”

“U vrtu je zapalio granje. Neku bilježnicu ima u rukama! Trga listove i baca ih u vatru!” uzbuđeno će Todorić.

“Bit će da to pali svoj tajni dnevnik. Tajni dnevnik Andreja…”

“MOL-a”, dovršio je Todorić. “Sigurno je to bilježnica u koju je zapisivao sve u vezi Ine i MOL-a, pregovora s Mađarima oko Ine. Očito se jako uplašio kad je u Nacionalu pročitao ono pismo revizora Zgombića koji tvrdi da je Plenković na stolu imao rješenje u kojem se MOL suglasio da proda sve dionice Ine. A zašto se ništa po tom pitanju nije napravilo, to zna samo Andrej i njegov tajni dnevnik.”

Nova zgoda Nacionalne groupie

14.05. (13:00)

“Mi smo pro-life”, kažu. Niste, samo ste pro-birth...

Andrassy: Hrvatskoj se za život najčešće hoda samo prije izdavanja rodnog lista, a kasnije se po tom istom životu gazi

Ono što osuđujem je činjenica da imamo nevjerojatnu količinu priča o ženama iz Poljske koje su zbog zabrane pobačaja izgubile život – većinom su to bile žene koje su htjele rodit, ali su zbog komplikacija imale medicinsku indikaciju za prekid trudnoće… koji im je onemogućen jer je pobačaj, kako to vole predstavit na internetu, za teške žene i zločeste kurve koje su se parile i predomislile putem. Oni koji se protive tuđem pravu na siguran pobačaj često to vole predstavit kao brigu za nerođenu djecu, a ja im, uz dužno poštovanje, ne vjerujem – da nam je stvarno stalo do “svakog” života, to bi se valjda prvo vidjelo u načinu na koji se kod nas tretiraju oni koji su već rođeni. Andrea Andrassy u nešto ozbiljnijem tonu, za Miss7.

12.05. (19:00)

Hrvatski CSI

Dežulović: Hrvatska enciklopedija mrtvih

Hrvatsko dvadeseto stoljeće, naime, prilično je komplicirano. Ne kažem, svačije je komplicirano, ali malo ih je poput hrvatskog, podložnog raznim onim, kako se zovu, “političkim interpretacijama i ideološkim podjelama”. Cijelih trideset pet godina između Tuđmanove 1991. i Plenkovićeve 2026. – sve od Vice Vukojevića i njegove slavne Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugog svjetskog rata, pa do Ivana Penave i njegovog slavnog Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata – broje Hrvati ubijene i nestale prije i poslije 1945.  Sveobuhvatni popis svih “žrtava ratova i državnog/političkog nasilja”, s “okolnostima njihova stradanja i analizom šireg društvenog i političkog konteksta”? Sretno s tim, kaže Boris Dežulović za N1, spomenuvši samo neke slučajeve od početka 20. stoljeća do kraja istog…

11.05. (10:00)

Batina je iz raja izašla, a IT sektor ušao

Andrassy: Nekad se koristio kućni odgoj koji je uključivao i batine, danas se djeca više ni ne boje ‘kazni’

Zaposlit ćemo ih u IT firmama da nauče da ne smiju terorizirat državu dojavama o bombama? To se valjda podrazumijeva, ili barem uči dok još imaš mliječne zube – korištenjem kućnog odgoja koji je u moje vrijeme povremeno uključivao i batine, što možda nije ni lijepo ni pohvalno, ali gentle parenting očito ima određena ograničenja i djeca se više uopće ne boje roditelja. Ne boje se očito ni policije ni sudova, a zašto bi se i bojala kad im nitko ništa ne može… osim dat “kaznu” volontiranja u IT firmi? Ako ćemo prijestupnike rehabilitirat sukladno afinitetima, onda i onu grupu nesretnika iz Vjesnika možemo poslat da volontiraju s vatrogascima, a kad već dijelimo pozicije šakom i kapom, možemo i ubojice iz prometa “zaposlit” kao profesionalne vozače ili prometne policajce – ili profesore na Prometnom fakultetu, bitno je da ih usmjerimo i naučimo. Andrea Andrassy za Miss7