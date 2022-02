Zviždači, Frke-Petešići i druge pjesme

Nikad neće biti dosta, jer nikad nije u Hrvatskoj nikome tko je na vlasti dosta mita, zapošljavanja stranačkih kolega, nekretnina, poticaja, pegli… igra krađe, utaje i pronevjere neće nikad prestati, nego se samo podiže na novi level. Igra odavanja, dakle, prestat će tek kad prestane igra lopovluka. Još smo daleko od toga da stavimo točku na sve to. A daleko smo zato što iz Plenkovićeva “game over” vidimo ono najporaznije: to je sve za njega igra. Zanimljivo je da slično zrelo razmišlja i Ivan Vilibor Sinčić, zastupnik zaboravljenog Živog zida. Kada je 2015. započinjao kampanju za ulazak u Sabor, objašnjavao je svojim sljedbenicima da se u parlamentu kuju zle politike i da ih se ondje može i uništiti – dakako, prepoznali ste, to je bit Gospodara prstenova. Za sve ove godine Sinčić nije o politici naučio ništa više od onoga što je saznao upravo iz njih. Boris Beck za Večernji.