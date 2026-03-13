Garsonijera pod mostom: Prvi red do hladnoće
Beskućnikom se ne postaje samo zbog osobnog neuspjeha, već zbog kombinacije sustavnih nejednakosti
Smještajni kapaciteti za beskućnike u Hrvatskoj imaju oko 450 ležajeva. Službeni podaci iz 2024. govore da kod nas ima oko 800-injak beskućnika, iako je ta brojka vjerojatno puno veća, procjenjuje se da je oko 2 tisuće ljudi bez krova nad glavom i oko 10 tisuća ljudi koji ne žive u adekvatnim uvjetima. Najčešći profil beskućnika je muškarac u 50-ima, narušenog fizičkog i psihičkog zdravlja, srednje stručne spreme i radno nesposoban. Međutim, taj profil se širi zbog gubitka posla, rasta najamnina, bolesti i prekida obiteljskih odnosa. Osim nedostatne evidencije, u Hrvatskoj nema sustava pomoći takvim osobama pokraj hitnih i privremenih reakcija. Zgradonačelnik nudi rješenja: od povećanja fonda priuštivih stanova, snažnijeg sustava prevencije do kontinuirane edukacije stručnjaka i partnerstva institucija.