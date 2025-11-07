I redovi za klupu sve duži

Na nedavnom su prosvjedu iz udruga beskućnika od mjerodavnih zatražili otvaranje prenoćišta s najmanje trideset kreveta te ukidanje prekršajnog zakona o skitnji i zakona o osobnoj iskaznici kojim se uvjetuje mjesto prebivališta. Problem je s osobnom da ne možete ništa ostvariti ako niste iz grada u kojem je zatražite. Od države također traže zdravstvenu skrb i zaposlenje. Trenutno je u Hrvatskoj službeno oko 600-tinjak beskućnika, iako ih je teško sve evidentirati. Kod nas djeluje 16 prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike u deset županija. U Zagrebu je primjerice na raspolaganju za druženje prostor u udruzi Pet plus, ali gdje korisnici mogu biti samo do 13 sati, nakon čega moraju na ulicu. U Gradu Zagrebu kažu da su upoznati s problemom nedostatka smještaja, no ističu da trenutačni kapaciteti – 150 kreveta na dvije lokacije – nisu popunjeni ni u najhladnijim zimskim danima. Ipak, radi se na širenju kapaciteta. HRT, Index