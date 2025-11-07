I redovi za klupu sve duži
Beskućništvo je u porastu diljem Europske unije, a Njemačka je među vodećima
S preko pola milijuna beskućnika, Njemačka prednjači među članicama EU-a. Tamo postoje dvije kategorije beskućnika. Prva je Wohnungslosigkeit. Ona uključuje osobe bez ugovora o najmu, ali koje privremeno žive kod nekog prijatelja, poznanika ili imaju sklonište. Druga kategorija, Obdachlosigkeit, uključuje osobe bez ikakvog skloništa. Do kraja siječnja 2025., u Njemačkoj je bilo 474 700 osoba s privremenim smještajem, a na ulici bez skloništa ih je bilo oko 47 300. Bilježe porast beskućnika od 8 posto, ali djelomično i zbog preciznijih mjerenja. Brojni beskućnici imaju problem s ovisnošću, a čak 79% beskućnika ima mentalne bolesti. Najčešće su depresija i šizofrenija. Nedostaje mjesta u skloništima, za koje postoje liste čekanja. DW