Zima stiže, a sustav još spava pod mostom
Hrvatska i dalje bez strategije za beskućnike, iako ih je sve više
U Hrvatskoj raste broj beskućnika, ali država i dalje nema strategiju za rješavanje tog problema. Prema podacima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, evidentirano ih je 803, no stvarni broj procjenjuje se na najmanje 2000. Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter upozorava da mnogi gradovi ne ispunjavaju zakonske obveze, a Vlada je odbila prijedlog za izradu nacionalne strategije. U Splitu građani pokazuju solidarnost, no sustav ostaje trom, dok su rast troškova života i niske naknade dodatno pogoršali situaciju. Klikaj