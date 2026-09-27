S dva kotača po Hrvatskoj
Biciklizam: Magnier pobjednik 5. etape CRO Racea od Karlovca do Svete Nedelje
Francuski biciklist Paul Magnier (Soual Quick-Step) uspješno je “preživio” težak uspon na Plešivicu i uz sjajnu podršku kolega nadtrčao konkurenciju u završnom sprintu, ponovivši prošlogodišnji uspjeh. Drugo mjesto osvojio je Portugalac Rui Oliveira, a treće Nijemac Tim Torn Teutenberg. Uoči posljednje, šeste etape od Samobora do Zagreba (159.5 km), vodstvo u ukupnom poretku i bijelu majicu za najboljeg mladog vozača zadržao je Danac Tobias Svarre (Uno-X Mobility). Svarre ima četiri sekunde prednosti ispred Talijana Antonija Tiberija te osam sekundi ispred Belgijca Tima Wellensa. Tiberi je uspjecima na Plešivici matematički potvrdio zelenu majicu za najboljeg penjača, dok plava majica za bodove ostaje u rukama Danca Carla-Frederika Bevorta. HRT… sve o natjecanju na službenim stranicama