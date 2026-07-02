BiH s igračem više izgubila od SAD-a 2:0 i ispala sa Svjetskog prvenstva - Monitor.hr
Danas (05:51)

Nekome sparina, nekome hladan tuš

BiH s igračem više izgubila od SAD-a 2:0 i ispala sa Svjetskog prvenstva

U osmini finala nogometnog prvenstva SAD je u Santa Clari pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2:0. BiH je bolje otvorila utakmicu preko Alajbegovića, no Amerikanci su poveli u 45. minuti kada je Folarin Balogun iskoristio nespretnost bosanskohercegovačke obrane. U drugom poluvremenu BiH gubi ozlijeđenog kapetana Džeku, ali u 63. minuti dobiva igrača više nakon što je Balogun zaradio izravni crveni karton. Unatoč brojčanoj prednosti, Barbarezova momčad nije uspjela stvoriti prave prilike. Pobjedu SAD-a potvrdio je Malik Tillman u 82. minuti sjajnim golom iz slobodnog udarca. Index

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  • Hrvatska na SP-u: Španjolci se klanjaju Modriću, zvijezde Portugala idu na klupu (Index), Modrić ili Cristiano Ronaldo – tko će se oprostiti od svjetskih prvenstava? Doznat ćemo noćas od 1h (Index)
  • Dalić: Nećemo puno mijenjati, čeka nas najteži mogući posao, ali vjerujem u našu energiju i dobar rezultat (Sportske)

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Ponedjeljak (13:00)

Kad ne možeš brzinom, ti ih udavi veznim redom

Tehnički nogomet je DNK Vatrenih. Pomiriti ga sa fizičkim potrebama znači biti konkuretniji fizički jačim ekipama

Nakon poraza od Engleza i neuvjerljivosti u pobjedi protiv Paname, mnogi su bili skeptični da Hrvatska može nadigrati Ganu. Reprezentaciju koja ima izrazitu fizičku moć i izdržljivost, koja nije dopustila razmahivanje Englezima, koji imaju sve one igrače i karakteristike (brzina, moć, krila…) za kojima Hrvatska žudi. Dalić je sredinu terena napunio s četiri vezna igrača (Modrić, Kovačić, Petar Sučić, Baturina) i jednim dodatnim (Vlašić) koji je ofenzivniji i motoričan. I tako je Hrvatska, praktično bez famoznih krila, s Perišićem na beku, djelovala u prirodnom staništu. Posjed lopte, kontrola ritma i kombinatorika za gradnju napada. Jedan od razloga zašto joj Portugal ne odgovara jest to što imaju isti DNK igre, ali imaju bitno više motoričnijih igrača i brzine. Oni sve mogu raditi brže, ali to ne znači da će im Hrvatska omogućiti da se razmašu hitrinom. Robert Matteoni za Sportske.

  • Dalić uoči Portugala: Engleskoj smo poklonili tri gola, a Panama je bila u grču i pritisku. Nije bilo samopouzadnja kod igrača. Krivo sam postavio prve dvije utakmice, preuzeo odgovornost za lošije nastupe. Bili smo dobri i kompaktni protiv Gane, ali nema mjesta euforiji. Novi list
  • Portugalci nezadovoljni uoči Hrvatske nakon remija s Kolumbijom. Ronaldo odbio dati izjavu. Izbornik ga brani… (24 sata)
  • Hrvatska je rušila Brazil, Italiju, Francusku i druge velikane, ali Portugal nam je ‘crna mačka’, nikad ih nismo dobili u službenim utakmicama (24 sata)
Nedjelja (12:00)

A John Malkovich ništa?

Svjetsko prvenstvo potaknulo lavinu zahtjeva za hrvatsko državljanstvo

Gledanje prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića probudilo je u dijaspori, posebice u SAD-u, duboku želju za povezivanjem s korijenima i dobivanjem “plave putovnice”. Tvrtka CroatianbyDescent, koja pomaže u rješavanju zamršene hrvatske birokracije, bilježi golem porast upita. Veliki sportski događaji pokazali su se kao ključni okidač za jačanje identiteta, pretvarajući nogometnu euforiju u konkretne zahtjeve za stjecanje hrvatskog i europskog državljanstva. Total Croatia News

Nedjelja (02:59)

Vrijedilo je infarkta

Hrvatska pobijedila Ganu i s drugog mjesta u skupini prošla u nokaut fazu

Hrvatska u posljednjoj utakmici grupne faze na Svjetskom prvenstvu tražila je pobjedu koja bi potvrdila plasman u nokaut-fazu natjecanja. Nakon pola sata u kojima nije bilo puno događanja, ukazao se Petar Sučić. Primio je loptu na 30-ak metara od gola, nekoliko koraka ju vodio, a onda uputio ‘bombu‘ s 25 metara koja je letjela 120 km/h i ušla u mrežu. (HRT), u 73. minuti Gana postiže pogodak za koji je sudac prvo dobrano hezitirao i čekao VAR, da bi ipak priznao, jedan igrač im je bio u zaleđu, ali nije utjecao na igru… Vlašić zabija za 2:1 u 82. minuti, Modrić je ubacio iz kornera, a Vlašić se najbolje snašao u šesnaestercu i glavom vratio Hrvatsku u vodstvo… (Sportske)

  • Ivanu Perišiću ovo je 20. nastup na svjetskim prvenstvima za Hrvatsku (N1)
  • Ljudi se dive Modriću: Četrdeset godina na leđima, kapetan, umoran, ali evo ga – prvi se vraća u obranu kao da je finale Lige prvaka (tportal)
  • S drugim mjestom u skupini čeka nas težak ždrijeb – najizgledniji dvoboj protiv Portugala (Index)
  • Tekmu komentiraju na Forumu
  • Engleska dobila Panamu 2:0 i potvrdila prvo mjesto (BBC)
Subota (18:00)

Samo da ne budemo... ganuti

Hrvatskoj večeras protiv Gane za prolaz dovoljan bod

  • Hrvatska je trenutno treća u skupini L s tri boda nakon pobjede nad Panamom i poraza od Engleske (Index), protiv Gane igra se od 23h, tekma je u Philadelphiji, prati se na Forumu
  • Rezultati sinoć (Index): Iran prestigao Hrvatsku bodom protiv Egipta. Zelenortski Otoci prošli u nokaut-fazu, Španjolska dobila Urugvaj, Belgija razbila Novi Zeland 5:1, Senegal razbio Irak 5:0 (Index), Francuska Norvešku 4:1 (HRT)
  • Dalić: Nikad nismo ovoliko griješili. Prespori smo i lako gubimo lopte (Index)
  • U slučaju poraza, Hrvatska ni u kojem slučaju ne smije izgubiti više od dva razlike (Index)
  • Ljestvica
  • Podforum
25.06. (01:00)

Džeko, mini-sendvič i tri boda

BiH nadomak nokaut-faze nakon slavlja protiv Katara

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Katar s 3:1 u trećem kolu skupine B i zauzela treće mjesto, čime je stigla korak do osmine finala. BiH je povela sjajnim solom Alajbegovića u 29. minuti, a pet minuta kasnije prednost je udvostručena autogolom Al-Brakea nakon Džekina udarca. Katar je smanjio preko Alhaydosa u 43. minuti, no pobjedu Zmajeva potvrdio je Mahmić u 80. minuti iz gužve nakon kornera. U drugoj utakmici skupine Švicarska je svladala Kanadu s 2:1 i tako osigurala prvu poziciju u grupi. Index… Kako bi bili sto posto sigurni u prolazak, našim susjedima mora se poklopiti neki od ovih rezultata – X2 Češke i Meksika, pobjeda Brazila nad Škotskom, pobjeda Japana nad Švedskom, pobjeda Gane nad Hrvatskom… tportal

24.06. (14:00)

Prolaz nam ne Gane

Hrvatska jednom nogom u osmini finala Svjetskog prvenstva: Projekcije daju 96,2% šanse za prolaz

Dok su Engleska i Gana praktički osigurale prolaz iz skupine L, Panama je službeno eliminirana. Hrvatskoj u zadnjem kolu protiv Gane igra čak i minimalan poraz; ispasti može samo u slučaju katastrofalnog poraza s nekoliko golova razlike uz nevjerojatno nepovoljne rezultate u drugim skupinama. Prolaz bi teoretski mogla osigurati čak i prije nego što istrči na teren protiv Gane. tportal, Gazzetta: Hrvatskoj je alarmantna situacija još od Eura. Na ovom SP-u se nastavlja (Index)

  • Analiza Sportskih: Protiv otvorene Engleske bilo je prostora da se individualnim kreacijama i suradnjom manjeg broja igrača dođe do pogotka, za postavljenu obranu treba brzina protoka lopte, kretanje bez lopte, duel, osvajanje “drugih lopti”, ponešto i automatizma, a Hrvatska je djelovala kao HNL ekipa. Panama dođe kao Konferencijska liga, no i to je bilo dovoljno da se znojimo. Spasio nas je kolosalni Livaković i podcijenjeni Budimir
24.06. (08:00)

Kome je to super? Pa nama!

Hrvatska dobila Panamu i prva tri boda na SP-u

Hrvatska je odigrala vrlo loše prvo poluvrijeme. Igra je bila spora, s puno tehničkih pogrešaka, a vezni red s Lukom Modrićem i Mateom Kovačićem teško je dolazio do izražaja protiv zgusnute i agresivne vezne linije Paname. Jedini pogodak na utakmici u Torontu postigao je Ante Budimir u 54. minuti. Protiv Gane igramo 27. lipnja od 23 sata. Index, Strani mediji: Hrvatska se spasila blamaže: ‘Sramota! No name momčad im očitala lekciju iz nogometa’ (Nacional)

24.06. (02:00)

Afrički rulet

SP: Engleska i Gana remijem su složili najteži scenarij za Hrvatsku

Nakon remija Engleske i Gane (0:0), Hrvatska u utakmici s Panamom ne smije izgubiti jer poraz znači trenutačno ispadanje sa Svjetskog prvenstva. Bod ostavlja nadu, dok pobjeda otvara jasne kalkulacije za osminu finala. U slučaju trijumfa nad Panamom, Hrvatskoj bi za prolazak skupine u zadnjem kolu protiv Gane mogao biti dovoljan i poraz (uz dobru gol-razliku), remi bi je vjerojatno odveo dalje kao jednu od najboljih trećeplasiranih ekipa, dok bi je pobjeda sigurno lansirala izravno u drugi krug s druge pozicije. Index