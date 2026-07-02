Nekome sparina, nekome hladan tuš
BiH s igračem više izgubila od SAD-a 2:0 i ispala sa Svjetskog prvenstva
U osmini finala nogometnog prvenstva SAD je u Santa Clari pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2:0. BiH je bolje otvorila utakmicu preko Alajbegovića, no Amerikanci su poveli u 45. minuti kada je Folarin Balogun iskoristio nespretnost bosanskohercegovačke obrane. U drugom poluvremenu BiH gubi ozlijeđenog kapetana Džeku, ali u 63. minuti dobiva igrača više nakon što je Balogun zaradio izravni crveni karton. Unatoč brojčanoj prednosti, Barbarezova momčad nije uspjela stvoriti prave prilike. Pobjedu SAD-a potvrdio je Malik Tillman u 82. minuti sjajnim golom iz slobodnog udarca. Index
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