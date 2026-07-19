Britanski Independent uvrstio Luku Modrića na 30. mjesto najvećih u povijesti Mundijala - Monitor.hr
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Britanski Independent uvrstio Luku Modrića na 30. mjesto najvećih u povijesti Mundijala

Hrvatski kapetan Luka Modrić zauzeo je 30. mjesto na ljestvici 50 najvećih nogometaša u povijesti Svjetskih prvenstava koju je objavio britanski Independent. Kriterij je bio isključivo učinak na turnirima od 1930. do 2022. godine, zbog čega na popisu nema Cristiana Ronalda. Modrić je priznanje zaslužio nastupima na četiri Mundijala, a posebno povijesnim srebrom iz Rusije 2018. (uz Zlatnu loptu) te broncom iz Katara 2022. Na čelu ljestvice nalazi se Pelé, a prvu petorku čine još Maradona, Messi, Beckenbauer i Ronaldo. Telegram, tportal


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Ma taj će igrat i u pedesetima

Topnički dnevnici: Život poslije Modrića

Luka Modrić je samo dan nakon utakmice protiv Latvije proslavio svoj 38. rođendan. Modrić je za reprezentaciju odradio ekvivalent tri pune klupske sezone. Real Madrid je svjestan njegovih godina i dozira mu minutažu kako bi bio spreman za najvažnije okršaje, a istovremeno se momčad priprema za život nakon Modrića. Što se u reprezentaciji ne radi. Modrić je jedan od najvećih veznjaka u nogometnoj povijesti i jasno je da će Hrvatska teško pronaći nekoga tko može zamijeniti takvu razinu talenta. Real ga odmara u prvenstvu kako bi mogao raditi razliku u ključnim utakmicama Lige prvaka. Ali problem je u tome što ga Hrvatska uopće ne dozira. Ako je logično da je u završnici Lige nacija odigrao 239 minuta u četiri dana jer se tu igra za kakav-takav trofej, onda nije logično da se barem na jednoj od utakmica protiv Latvije i Armenije ne pokuša bez njega. Mihovil Topić za Telesport.

30.03.2023. (23:45)

Luka Modrić u karijeri zaradio oko 140 milijuna eura, godišnje zarađuje 22 mil.

 