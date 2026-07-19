GOAT
Britanski Independent uvrstio Luku Modrića na 30. mjesto najvećih u povijesti Mundijala
Hrvatski kapetan Luka Modrić zauzeo je 30. mjesto na ljestvici 50 najvećih nogometaša u povijesti Svjetskih prvenstava koju je objavio britanski Independent. Kriterij je bio isključivo učinak na turnirima od 1930. do 2022. godine, zbog čega na popisu nema Cristiana Ronalda. Modrić je priznanje zaslužio nastupima na četiri Mundijala, a posebno povijesnim srebrom iz Rusije 2018. (uz Zlatnu loptu) te broncom iz Katara 2022. Na čelu ljestvice nalazi se Pelé, a prvu petorku čine još Maradona, Messi, Beckenbauer i Ronaldo. Telegram, tportal