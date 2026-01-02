Luka Modrić želi kupiti i obnoviti ruševnu kuću koja mu je obilježila djetinjstvo. A što ćemo s još 70-ak tisuća napuštenih nekretnina? - Monitor.hr
Spomenik nemaru s pogledom na selfie turizam

Luka Modrić želi kupiti i obnoviti ruševnu kuću koja mu je obilježila djetinjstvo. A što ćemo s još 70-ak tisuća napuštenih nekretnina?

Kadrovi ostataka kuće na velebitskoj ‘Majstorskoj cesti’ koja povezuje Liku i Dalmaciju nerijetko oslikavaju priču o odrastanju kapetana naše uspješne nogomente reprezntacije, a istovremeno postaju simbolom ne tako uspješnog upravljanja. Razvijena društva imaju prilično jednostavan dogovor oko ovakvih pitanja. Za posjedovanje određene nekretnine u prostoru treba i suglasnost zajednice, čitaj dozvola. Ako smo izdali dozvolu za stambeni objekt, onda vlasnik istu mora i održavati u stanju pogodnom za namjenu – stanovanje. Što bi se dogodilo da je nekom turistu, obožavatelju našeg kapetana pao kameni blok ili crijep na glavu, u želji da napravi selfie kraj čuvene kuće? Tužio bi vlasnika, o uvom slučaju Republiku Hrvatsku i potraživao odštetu na naš račun. Vjerujem i dobio istu. Ovakve nekretnine, opasne po život i imovinu drugih moraju biti ili obnovljene, vraćene u funkciju ili uklonjene iz prostora. Agroklub


Slične vijesti

06.06.2025. (23:00)

Vruća ljetna stanka

Poznato je kad Luka Modrić potpisuje za Milan, zapeo dolazak novog trenera Hajduka

  • Očekuje se da će se Modrić nakon reprezentativnih obveza – utakmica protiv Gibraltara i Češke – zaputiti u Milano na liječničke preglede i potpisivanje jednogodišnjeg ugovora (Sport klub)
  • Donedavni trener Dinamove momčadi Sandro Perković napustio Dinamo (Index), Petar Sučić potpisao za Inter (Index), u Dinamo stiže Gabriel Vidović (Index), novi trener Dinama Mario Kovačević: Normalno je da ljudi sumnjaju, ali vjerujem da ću dugo biti u Dinamu (Index), novi trener Slaven Belupa je Mario Gregurina, koji je i do sad vodio treninge (Net)
  • Genaro Gattuso više nije trener Hajduka, iz kluba objavili oproštajni video (Index), Gonzalo Garcia preuzima mjesto trenera Hajduka, ali službeno predstavljanje još se odgađa… navodno nije još uvijek uplaćen dogovoreni iznos (Index), hrvatski nogometni stručnjak Ivan Jurić (49) trebao bi naslijediti Gian Piera Gasperinija (67) na trenerskoj klupi Atalante (tportal)
22.05.2025. (20:00)

Hala Luka, hala Madrid!

Luka Modrić se oprašta od igranja u Real Madridu, objavio i emotivno pismo

U subotu ću odigrati svoju posljednju utakmicu na stadionu Santiago Bernabéu. Stigao sam 2012. godine s velikim uzbuđenjem što ću nositi dres najboljeg kluba na svijetu i s ambicijom da napravim velike stvari, ali nisam ni sanjao što će se sve dogoditi nakon toga. granje za Real Madrid promijenilo mi je život, i kao nogometašu i kao čovjeku. Ponosan sam što sam bio dio jednog od najuspješnijih razdoblja najvećeg kluba u povijesti. Proživio sam nevjerojatne trenutke – preokrete koji su se činili nemogućima, finala, slavlja i čarobne večeri na Bernabéuu… Osvojili smo sve i bio sam presretan. Zaista presretan. Ali više od svih titula i pobjeda, u srcu nosim ljubav svih navijača Reala. Objavio je Luka Modrić na svom Instagramu. Index Real objavio video Modrićevih majstorija i pamtljivijih trenutaka (tportal)

18.12.2024. (14:00)

Sakupljač trofeja

Večeras u 18: Real Madrid i Pachuca bore se za FIFA Interkontinental kup, besplatan prijenos na FIFA+

Real Madrid je izborio finale nakon što su osvojili Ligu prvaka 2024. godine, dok se s druge strane Pachuca prethodnih dana morala namučiti da bi uopće dospjela do utakmice za trofej. Prvo su pobijedili osvajača Copa Libertadoresa, Botafogo (3:0), a potom u polufinalu egipatski Al Ahly nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Luka Modrić bit će, pak, u prilici još jednim trofejom, svojim 28., učvrstiti svoj status među legendama Reala, a i navijači u Hrvatskoj moći će ispratiti njegov lov na novi pokal. Utakmica počinje u 18 sati, a prijenos je dostupan besplatno putem streaminga na platformi FIFA+.

11.09.2023. (14:00)

Ma taj će igrat i u pedesetima

Topnički dnevnici: Život poslije Modrića

Luka Modrić je samo dan nakon utakmice protiv Latvije proslavio svoj 38. rođendan. Modrić je za reprezentaciju odradio ekvivalent tri pune klupske sezone. Real Madrid je svjestan njegovih godina i dozira mu minutažu kako bi bio spreman za najvažnije okršaje, a istovremeno se momčad priprema za život nakon Modrića. Što se u reprezentaciji ne radi. Modrić je jedan od najvećih veznjaka u nogometnoj povijesti i jasno je da će Hrvatska teško pronaći nekoga tko može zamijeniti takvu razinu talenta. Real ga odmara u prvenstvu kako bi mogao raditi razliku u ključnim utakmicama Lige prvaka. Ali problem je u tome što ga Hrvatska uopće ne dozira. Ako je logično da je u završnici Lige nacija odigrao 239 minuta u četiri dana jer se tu igra za kakav-takav trofej, onda nije logično da se barem na jednoj od utakmica protiv Latvije i Armenije ne pokuša bez njega. Mihovil Topić za Telesport.

30.03.2023. (23:45)

Luka Modrić u karijeri zaradio oko 140 milijuna eura, godišnje zarađuje 22 mil.

 

24.12.2022. (22:00)

Među 11 najboljih!

L’Equipe izabrao Gvardiola i Modrića u momčad godine

L'Equipe izabrao Gvardiola i Modrića u momčad godine, pogledajte najboljih 11

Francuski L’Equipe odabrao je najbolju momčad za 2022. godinu, a mjesto među 11 najboljih našla su dvojica Hrvata – Joško Gvardiol i Luka Modrić. Uz Joška Gvardiola, 20-godišnjeg braniča Leipziga koji je blistao na Svjetskom prvenstvu, u zadnjoj liniji se nalaze Kyle Walker (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool) i Theo Hernandez (Milan). U veznom redu su Modrić, treći najbolji igrač Svjetskog prvenstva, njegov bivši suigrač iz Reala Casemiro i Cityjev Kevin de Bruyne. Napad predvode Lionel Messi (PSG), najbolji igrač Svjetskog prvenstva, Kylian Mbappe (PSG), koji je bio najbolji strijelac u Katru, i aktualni osvajač Zlatne lopte Karim Benzema (Real). Index

19.12.2022. (00:00)

Strani mediji o novom uspjehu Vatrenih

Španjolski dnevnik Marca: “Modriću, još nisi ni otišao, a već nam jako nedostaješ”

SP Katar: Modrić - Dali smo sve od sebe, vratilo nam se - Glas Istre

Marca, najčitaniji španjolski sportski dnevnik, objavio tekst ‘Luka Modrić, još nisi otišao, a već nam jako nedostaješ.”Nije fizička bol, ali gotovo da jest. Ples na stadionu Khalifa bio je posljednji Modrićev na Svjetskom prvenstvu. Kao da je htio biti originalan na kraju, čak je promašio jedno od svojih tradicionalnih dodavanja vanjskom stranom kopačke”, napisao je novinar i dodao: “Osjećaj je bio čudan, osjećaj da želimo samo uživati u svakoj lopti koju je hrvatska Desetka dodirnula, a istovremeno želimo zaboraviti činjenicu da je svaki taj dodir među njegovim zadnjima na svjetskim prvenstvima. Riječ ‘hvala’ lebdjela je nad stadionom na hrvatskom, arapskom, na svakom jeziku. Katar nas ostavlja bez svima dragog nogometnog heroja. Nije želio propustiti niti minutu zadnje utakmice. Luka, hvala ti lijepa!” Tportal

18.12.2022. (22:00)

LM 10. Za vječnost, obojica!!

Leo Messi i službeno najbolji ikad, Luka Modrić proglašen trećim najboljim igračem SP-a u Katru

Kakva bi to bila lijepa nogometna priča; Luka Modrić i Lionel Messi završavaju karijeru u isto vrijeme u istom klubu - tportal

U svim budućim raspravama tko je najbolji svih vremena, zagovornici Lionela Messija dobili su snažne argumente koje će biti nemoguće osporiti. Napokon u rukama ima pehar namijen svjetskom prvaku, posljednji pokal koji mu je nedostajao u trofejnoj karijeri, ali je postao također i prvi nogometaš u povijesti koji je na dva Svjetska prvenstva proglašen najboljim igračem Mundijala. Turnir u Katru zaključio je sa sedam golova, od čega su četiri bila iz kaznenih udaraca, i tri asistencije. Zlatna lopta SP-a u Katara mogla mu je pobjeći samo u slučaju da je Francuska slavila u finalu jer je i Kylian Mbappe odigrao je spektakularan turnir, pogotovo utakmicu za trofej. Luka Modrić je i ovaj put dobio nagradu i to “Brončanu loptu”, a “Srebrnu loptu” dobio je Francuz Kylian Mbappe. Livaković i Gvardiol su konkurirali za dvije nagrade, ali na kraju je sve otišlo u ruke Argentinaca, prvaka svijeta… Sportske