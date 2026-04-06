Lopta im je core biznis, ovo je sa strane
Sportaši kao investitori: Luka Modrić ulaže u pivovaru, Nikola Jokić u konje
Moderne sportske zvijezde više nisu samo sudionici, već i suvlasnici industrije zabave, medija i tehnologije. Dok se kapital u regiji još uvijek primarno slijeva u nekretnine i ugostiteljstvo, primjeri Luke Modrića (craft pivovara) i Nikole Jokića (konjički sportovi) pokazuju zaokret prema brendiranju i osobnim strastima. Iako zapadni sportaši poput LeBrona Jamesa već godinama upravljaju fondovima, domaći igrači polako ulaze u startup svijet. Cilj je jasan: pretvoriti kratkotrajnu sportsku slavu u dugoročnu financijsku sigurnost i strateški utjecaj izvan stadiona. Financije