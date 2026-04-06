Lopta im je core biznis, ovo je sa strane

Sve je više građana koji mogu posvjedočiti o telefonskim pozivima u kojima im se predlaže da ulože novac u dionice. Iako tvrde da rade za inozemne brokerske kuće, najčešće se radi o prevarantima čiji je cilj da uplatite novac na račun. Potencijalne žrtve ne ‘pecaju‘ se samo putem telefona. Primjerice, nedavno se pojavio oglas za ulaganje u dionice Jadranskog naftovoda ‘uz jamstvo države‘. – Kod takvih objava često nije moguće sa sigurnošću utvrditi identitet osoba koje stoje iza njih. Pregledom sadržaja utvrđeno je da se ne radi o ulaganjima putem ovlaštenih društava za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti. Putem softvera prevaranti dolaze i do pristupa mobilnom bankarstvu čime vlasnik računa postaje ‘financijska mula‘. Lider