Kapetanski je Luka Modrić poslije uvjerljivog poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva stao pred medije u mixed zoni stadiona Lusail. Govorio je i o utakmici i o spornom kaznenom udarcu: “Nažalost, dogodio se poraz. Moramo čestitati Argentini. Kada se pogleda cijela utakmica zaslužili su biti u finalu, bili su bolji. Iako je teško ovu utakmicu valorizirati i reći o njoj nešto pametno, pogotovo ovako vrući nakon utakmice. Po meni nije bio kazneni udarac. Prije toga trebao je biti korner za nas. Potom je dosuđen po meni nepostojeći penal. To je prelomilo utakmicu. Do tada smo igrali dobro. Kontrolirali smo susret, nedostajalo nam je malo više igre prema naprijed, da budemo opasniji, ali do tada, do tog penala nam također oni nisu stvarali neke probleme”, kazao je Modrić i dodao: “Takav se penal nikada ne može suditi u ovakvoj utakmici, ali opet se sudio i to me malo žalosti. I onda dođe taj drugi gol gdje su imali sreće s odbijanjem lopte dva-tri puta. Poslije je bilo teško igrati. Sada se trebamo dobro rekuperirati za utakmicu za treće mjesto u subotu, prije svega mentalno i pokušati osvojiti broncu.” Slobodna