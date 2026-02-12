Idemo li prema izvanrednim izborima? Analitičari: Znakovito je da Plenković vraća Tuđmanovu retoriku… (Nacional), može li Milanović s Možemo i SDP-om srušiti HDZ? Profesor s FPZ-a: Milanovićeva lista ne bi bila dobra za SDP i Možemo – uzela bi im dio glasova, a nedovoljni bi zagrabila u desno krilo birača (Index)
Elon Musk: Amerika će 1000% bankrotirati. Mogu je spasiti samo AI i roboti (Index)
Američka skijaška legenda Lindsey Vonn (41) obavila je i treću operaciju nakon teškog prijeloma noge nakon pada na spustu na Olimpijskim igrama, odlučila je nastupiti iako je nedavno pokidala križne ligamente lijevog koljena (tportal)
Glumac James Van Der Beek preminuo u 48. godini, najpoznatiji po ulozi u seriji Dawson’s Creek (Index)
Facebook omogućio animiranje profilnih fotografija i objava (Bug)
Hrvatski lovački savez poziva fotografe, profesionalne i amatere, za suradnju: traže autentične fotografije divljači hrvatskih lovišta (Facebook)
Minuta šutnje u parlamentu Kanade (Index), Kanada tuguje s vama, rekao je kanadski premijer Mark Carney u govoru nakon masakra (BBC),
Putin masno zarađuje mračnom flotom: Biznis ide glatko zahvaljujući – međunarodnom pravu (tportal)
Ukrajinski kralj kladionica ulaže golem novac u klaonice u RH, na području Sisačko-moslavačke županije planira se čak 18 farmi… Iz Zelene akcije upozoravaju da bi tri klaonice mogle imati kapacitet klanja do 270 milijuna pilića godišnje. To je višestruko veći kapacitet od trenutačnog uzgoja peradi u Hrvatskoj (Index), pozvali na prosvjed 21. veljače (H-alter)
Svake godine, posljednjeg tjedna u svibnju, održavat će se Tjedan Hrvata izvan Hrvatske s ciljem da se u hrvatskoj javnosti poveća vidljivost Hrvata izvan domovine (Index)
Kardiokirurg Zvonimir Ante Korda novi ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (N1)
Stigla je i potvrda: Renault će proizvoditi vojne dronove (Revija HAK)
U Bruxellesu se razrađuje dosad nezabilježen plan koji bi Ukrajini mogao omogućiti djelomično članstvo u Europskoj uniji već sljedeće godine – i to prije nego što dovrši sve reforme potrebne za punopravno članstvo (tportal)
Zagrebačke kućice koje prkose urbanizaciji: okružene stambenim zgradama, “smetaju” ulazu u shopping centar, neke ipak čeka i rušenje… (Večernji)
Masakr u Kanadi. Najmanje 10 mrtvih i 25 ozlijeđenih, osoba koja je počinila napad izvršila samoubojstvo (Index)
Trump zbog Epsteina navodno zvao policiju, izgleda da je “ipak znao što radi” (N1)
Lani je prijavljeno više od 3900 kaznenih djela spolnog uznemiravanja i iskorištavanja djece i mladih na internetu. Kako zaštititi djecu u digitalnom okružju? Gotovo 50 posto djece svaki dan provodi od tri do 5 sati u digitalnom svijetu, vikendom i više, negativne posljedice sve su češće… pričali o tome u Otvorenom (tportal)
Analitičar Rimac: Piletić je prvi ministar koji odlazi jer se raspao sustav. Evo što to znači za oporbu: Ovdje se ne radi o simbolici, nego o ljudima koji mjesecima čekaju zakonsko pravo. To je teren na kojem vlast ima vrlo malo obrambenih mehanizama (Telegram, Nacional)
Ministar Šušnjar odbacio mogućnost da se malim obrtnicima omogući rad nedjeljom, kaže da ona služi za “svetkovanje dana Gospodnjeg”, mali obrtnici mu odgovorili: “Ali mi želimo raditi, gubimo velik novac” (N1)
Viralni trend s ChatGPT-jem je zabavan, ali se trebamo i zapitati: Karikature otkrivaju koliko AI zna o nama – sve informacije koje im damo se pohranjuju i koriste za obuku ovih impresivnih modela uz nejasnu dugoročnu upotrebu (tportal)
Željko Marušić: Ako tijekom vožnje pokušate ubaciti automatski mjenjač u rikverc, posljedice ovise o starosti vozila i razini elektroničke zaštite, ali rizik nikada nije zanemariv (Nacional)
Musk daleko najbogatiji na svijetu: sa svojom 768 milijardi dolara vrijednom imovinom nalazi se ispred Larryja Pagea (suosnivača Googlea) čija imovina vrijedi tek – 281 milijardu (Mreža)
Izvještaj špijuna: Rusi manipuliraju s ratom u Ukrajini, nemaju ga namjeru završiti (tportal)
Komunistički režim na Kubi vlada već 67 godina, no kombinacija potpune energetske iscrpljenosti, gospodarskog sloma i dosad neviđenog američkog pritiska sada prvi put ozbiljno dovodi u pitanje njegov opstanak (Index)
Zimske olimpijske igre: hrvatski predstavnici Matija Legović (20) i Krešimir Crnković (31) zauzeli 72., odnosno 76. mjesto u konkurenciji 89 natjecatelja u biatlonu na 20 km (HRT), Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender zastali su u kvalifikacijama sprinta u skijaškom trčanju, kao i Valentina Aščić u kvalifikacijama utrke na 500 metara u brzom klizanju na kratke staze (Index)
SpaceMolt je nova online igra stvorena isključivo za AI agente. Oni se natječu, surađuju i stvaraju priče u virtualnom svemiru, dok su ljudi svedeni na ulogu pasivnih promatrača (Bug)
U srijedu jačanje južine, kiša češća, lokalno i obilnija, još malo toplije (HRT)
Lani je prodano čak 13,2 posto manje nekretnina nego u 2024. godini, sugeriraju podaci Porezne uprave. Dok se u kuloarima već počelo govoriti o slomu, stručnjaci smatraju da je riječ o stabilizaciji tržišta koje je proteklih godina doživjelo ozbiljan rast nekretninskih transakcija, ali cijena. Kupovat će se i dalje, ali uz više opreza (tportal)
Komentar profesorice iz Kostrene na Thompsonov koncert (dobro, politički govor) u Rijeci postao viralan: Nitko ‘vama’ nije lijepio plakate, plakati su bili TEBI. Tebi koji si dizao desnicu. Preuzmi odgovornost. Svoju. Ne skrivaj se iza djece, mladih ni ‘hrvatskog naroda’, reci jasno što je bilo ustaštvo od kojeg se nikad nisi ogradio (Index)
Geotermalna energija mogla bi idućih godina postati važan hrvatski energetski adut. Prošlogodišnja bušenja u četiri grada dala su vrlo dobre rezultate, a ovih je dana bušenje počelo i na novoj lokaciji – u Virovitici (Poslovni)
Statuse na WhatsAppu uskoro će moći vidjeti grupe ljudi koje vi odaberete, slično opciji “close friends” na Instagramu (Bug)
Sada je i u Hrvatskoj pokrenuta inicijativa za zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina (Bug)
Za šaku filmskih osvrta… tema na Forumu na kojoj recenziraju nedavno pogledane filmove
Prema novoj anketi, Možemo! i SDP imaju za 4.2 postotna boda bolji rezultat od HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera (Index), analitičar Trogrlić: To bi bilo da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica, HDZ bi vjerojatno i dalje imao više mandata nego SDP i Možemo! zajedno (N1), lijeva opozicija računa i na Milanovića koji bi mogao izaći sa svojom listom, neke procjene govore o 13 posto glasova (Nacional)
Odvjetnici Ghislaine Maxwell poručili da će ona “progovoriti o cijeloj istini” vezanoj uz slučaj Epstein ukoliko ju Trump pomiluje (BBC, Index)
U Slavoniji se grade kuće i zgrade za mlade obitelji. Nakon najma će ih moći otplatiti – program “Naša Slavonija i Baranja, naš dom” predviđa izgradnju do 50 obiteljskih kuća ili višestambenih zgrada na temelju javnog poziva (Index)
Hrvatski sportaši danas nastupaju na Olimpijskim igrama (tportal)
“Svadba” je i službeno najgledaniji film svih vremena u Hrvatskoj, prestigao i Titanic – pogledalo ga je 522.106 gledatelja u domaćim kinima, a u BiH 202.063 (HRT)
Ćimić: Fortenova opet prodaje firme. Što je ostalo od Agrokora (Index)? Ako Jamnica i PIK Vrbovec odu, Agrokor kao integrirani sustav prestaje postojati i formalno i sadržajno, ostaje kao holding bez “teških” proizvodnih brendova s fokusom na financijsko zatvaranje kruga, a ne razvoj
Ivana Kekin: SDP i Možemo! prema zadnjoj anketi zajedno imaju veću podršku građana od HDZ-a s DP-om (Telegram)
Ministarstvo socijalne politike Marina Piletića uložilo žalbu na presudu Upravnog suda u Zagrebu vezanu uz pravo nasljednika preminulih osoba s invaliditetom ili s teškim kroničnim bolestima na neisplaćene iznose inkluzivnog dodatka, Jutarnji doznaje: Piletić odlazi iz Vlade, umjesto njega predložit će Alena Ružića, sadašnjeg ravnatelja KBC-a Rijeka… SDP poslao priopćenje: Kad god afera postane prevelika, ide se u rekonsturkciju Vlade (Jutarnji)
Drina opet zatrpana smećem zbog nedostatka političke volje, padaline i kiše uvijek iznova ističu problem loše komunalne politike u BiH i regiji (DW)
Seattle Seahawksi osvojili Super Bowl (Index), nastup Bad Bunnyja za povijest – prvi izvođač koji je izvodio na španjolskom jeziku (BBC), nije nedostajalo i političkih poruka, show kritizirao Trump (DW)
Rijeka smeća: Šokantni prizori s Drine zgrozili Europu, obilne kiše ponovno su kod Višegrada u istočnoj BiH nagomilale velike količine otpada, koji je u rijeku dospio s ilegalnih odlagališta uzvodno, ali i iz susjedne Srbije (Jutarnji)
Nova anketa: Skočio rejting HDZ-u i Plenkoviću. Velika promjena na listi najnegativnijih političara – Tomašević na drugom mjestu, iza Plenkovića (Net, N1)
Epsteinov jezivi ranč: Žrtve svjedočile o zlostavljanjima, FBI nikad nije ušao (Index)
Petranović: ‘Svadba’ će po masovnosti – odnosno po broju plaćenih ulaznica za nju – sustići i famozni Thompsonov spektakl na Hipodromu, međutim nije svaka publika politika (tportal)
Pisma i fotografije zatočenika nacističkih logora i danas se prodaju na eBayu. Za njihove obitelji to je bolno poniženje – ali pravni okvir ne pruža skoro nikakvu mogućnost da se tome stane na kraj (DW)
Ukida se zabrana rada nedjeljom za male trgovine, ali samo za obiteljske obrte (Index)
Uhvaćen serijski džeparoš iz zagrebačkih tramvaja: Policija objavila savjete kako se zaštititi: obratite pozornost na odvraćanje pozornosti guranjem i naguravanjem, preporučljivo je torbice držati na prednjoj strani i pridržavati ga rukom… (N1)
Beč želi zelenilo umjesto parkirališta, kreću u razbijanje betonskih površina, a ujedno žele potaknuti ljude da koriste i javni prijevoz (DW)
Američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je težak pad tijekom olimpijske utrke spusta u talijanskoj Cortini d’Ampezzo, strahuje se da bi joj to mogao biti kraj karijere (Index)
Riječki nadbiskup Mate Uzinić postigao nemoguće: Na misi u riječkoj katedrali okupio molitelje (klečavce) i one koji im se protive (Novi list)
HNL: Rijeka i Dinamo bez golova, Hajduk dobio Slaven 2:0, Vukovar Istru 3:2, Varaždin Osijek 2:1, Lokomotiva dobila Goricu 3:0, Hajduk je sada Dinamu na pet bodova zaostatka