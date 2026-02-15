Američki državni tajnik Marco Rubio uputio je Europi oštru poruku na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu, pozvavši dugogodišnje saveznike na korjenitu promjenu vrijednosti ili u protivnom riskiraju da budu ostavljeni po strani. Iako je njegov govor bio umotan u prividnu toplinu i reference na zajedničku povijest, ispod površine se krila jasna ucjena koja odražava novu strategiju nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država, piše CNN. (Index)
Dragan Markovina: Mostarski Hrvati mentalno žive u Hrvatskoj, a Bošnjaci s osjećajem straha (Nacional)
Mačak Larry obilježava 15 godina u Downing Streetu (HRT)
Poplava na jugu Hrvatske, stanovnici broje veliku štetu, voda im ušla u kuće: ‘Krenuo sam u WC, ali sam iz kreveta završio u vodi‘ (Rogotin.hr)
Sveučilište za treću dob – za građane u najboljim godinama željne učenja: Pokrenulo ga je Sveučilište u Dubrovniku za sugrađane u “najboljim” godinama željne učenja. Važna je i socijalna dimenzija, odnosno druženje starijih, koji su često usamljeni (HRT)
Amerikanci umirili Europu. Poljska ipak poslala oštru poruku Washingtonu: Mi plaćamo ovaj rat. Američka izdvajanja su lani bila gotovo nula. Ako mi plaćamo, onda zaslužujemo mjesto za stolom (Index)
Na karnevalu u Sućurcu spalili lutku Dalije Orešković: “Blago društvu koje se veseli kad žena gori…” (N1)
Modni trgovinski lanci svake godine uništavaju ogromne količine odjeće koja nije prodana, ona po pravilu završava u spalionicama otpada, a samo ta odjeća uzrokuje oko 5,6 miliona tona emisije CO₂ godišnje. EU želi tome stati na kraj i zabraniti uništavanje (DW)
iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max navodno donose pet ključnih nadogradnji: redizajn prednje strane, napredniju kameru i novu generaciju vlastitih čipova (Bug)
HNL 20. kolo, slavili domaći: Dinamo dobio Istru 4:0, Slaven Lokomotivu 2:0, Rijeka Varaždin 3:1, danas igraju Gorica i Vukovar te Osijek i Hajduk
Alekseja Navaljnog, koji je umro u arktičkom zarobljeničkom logoru prije dvije godine, ubila je ruska država koristeći snažan otrov iz skupine toksina žaba, priopćile su u subotu vlade Njemačke, Velike Britanije, Švedske i Nizozemske (tportal)
Danas je posljednji radni dan kultne zagrebačke robne kuće Nama (Poslovni)
Ministarstvo: Utvrđena manja šteta i oštećenja na Titovom Galebu, turskom brodu zabranjeno isploviti (HRT)
Insta360 najavio kameru s telefoto mogućnostima za vlogere (Bug)
Prof Brautović: Internet nema granica, bit će sve teže prepoznati AI sadržaj (HRT)
Sigurnosna konferencija u Munchenu: Zelenski je izjavio da se nada da Putin, koji nije više mladić, nema još puno vremena, Macron kritizirao odluke SAD-a poput carina i poslovanja u Silicijskoj dolini, Merz poručio da se Njemačka suzdržavala još od Drugog svjetskog rata, no sada se naoružava (Index)
EU staje na kraj beskonačnom skrolanju: Europska komisija prvi put se bavi ovisnošću o društvenim mrežama u sklopu borbe protiv TikToka – naložio tvrtki da izmijeni nekoliko ključnih značajki i uvođeenje pauzi (Index, Politico)
Braća koja su brutalno prebila dečka godinama se mlate po Rijeci (Index)
Sudar u riječkoj luci: Turski brod udario Titov ‘Galeb’ (tportal)
Tomašević uputio u proceduru za sjednicu Gradske skupštine 24. veljače prijedlog suglasnosti za podnošenje ustavne tužbe protiv Vlade zbog organizacije dočeka hrvatskih rukometaša (N1)
Visoki dužnosnici iz cijelog svijeta sastaju se u Münchenu kako bi razmijenili ideje o budućnosti transatlantskog saveza i sigurnosne arhitekture Europe. Trodevna Minhenska sigurnosna konferencija, najavljena kao možda i najvažnija od 1963., tradicionalno se održava u hotelu Bayerischer Hof (tportal), Merz za jaku Europu i očuvanje transatlanskih odnosa (HRT)
Građani zapadnih zemalja sve više vjeruju da svijet ide prema globalnom ratu, pokazuju rezultati istraživanja The POLITICO Poll, koji otkrivaju rastuću zabrinutost javnosti zbog rizika i troškova nove ere sukoba (N1)
Još imate osobnu s trajnim rokom važenja? Sve one istječu u kolovozu (Bug)
Fiskalizirano 12,98 milijuna eRačuna, PU dala uputu u vezi ispravljanja (HRT)
Prodaja Fortenove mogla bi Vujnovcu donijeti milijardu eura – ako proda i Konzum plus (Danica)
Bušenja proteklih tjedana u okolici Zaprešića dala su odlične rezultate, a novootrikvenom termalnom vodom mogle bi se zadovoljiti sve toplinske potrebe grada (N1)
Počelo suđenje protiv Mete i Googlea zato što su „proizveli ovisnost u mozgovima djece“, ishod rasprava mogao bi uspostaviti značajan sudski presedan u pogledu građanske odgovornosti operatera društvenih mreža koji su dosad bili izuzeti (Jutarnji)
Stubičke Toplice: Ulaganje 17,6 milijuna eura u zdravstveni turizam (Poslovni)
Zbog krize u građevinskoj i autoindustriji sve više ljudi iseljava iz Njemačke. Među njima su i Hrvati koji su bolji život odlučili pronaći u svojoj domovini ili nekoj drugoj zemlji (tportal)
Stižu nove ocjene u ruskim školama. Ocjenjivat će se poslušnost (Index)
USKOK je uhitio gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića i još nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju i namještanje gradskih natječaja. Neslužbeno se doznaje da je nakon privođenja potpisao ostavku (Jutarnji)
Hedl o “lokalnim šerifima”: Caruju u svojim mjestima, ponašaju se kao država u državi... u pravilu čine “male usluge” građanima, nekima daju stipendije, nekima poticaj, nekima socijalnu pomoć i tako stvaraju sliku osobe koja radi puno za lokalnu sredinu, a naravno najviše su činili za sebe same (N1)
Marko Francišković osuđen na dvije godine zatvora, djelomično uvjetno, zbog poticanja na terorizam, osam mjeseci će provesti iza rešetaka (Jutarnji, tportal)
Platforma “Halo, inspektore”: Peticija protiv poskupljenja usluga telekoma (HRT)
Studija: AI češće širi medicinske dezinformacije kad zvuče stručno i uvjerljivo – Za ove modele važnije je kako je neka tvrdnja napisana, nego je li tvrdnja točna (Index)
Sprema se seks skandal u Mađarskoj? Glavni Orbanov oponent Péter Magyar objavio kako provladine osobe planiraju objaviti snimku njega u “intimnoj situaciji s bivšom partnericom”, moguće i krivotvorenoj (N1)
Policija je jutros, po nalogu USKOK-a, ponovno uhitila gradonačelnika Nove Gradiške Vinka Grgića, kojemu to nije prvi put – uhićen je i prije šest godina, neslužbeno: Istražitelji sumnjaju da je Grgić počinio više kaznenih djela zlouporabe položaja vezanih uz poslove na lokalnoj infrastrukturi i gradske natječaje (Jutarnji, tportal), evo što posjeduje: vilu s bazenom, dva kredita.. (24 sata)
Večer uz tv: Danas kreće Dora, prva polufinalna večer od 20.15 (HRT), na drugom programu od 21 sati možete pogledati dokumentaracMirotvorac – o Josipu Reihlu-Kiru(HRT)
Nadolazeći iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogli bi zadržati iste početne cijene kao i njihovi prethodnici (Bug)
Za ‘odmorište duhova’ – Marune, na Velebitu na autocesti A1 u Jasenicama, stigla samo jedna ponuda: Želi ga tvrtka s jednim zaposlenim (tportal)
Idemo li prema izvanrednim izborima? Analitičari: Znakovito je da Plenković vraća Tuđmanovu retoriku… (Nacional), može li Milanović s Možemo i SDP-om srušiti HDZ? Profesor s FPZ-a: Milanovićeva lista ne bi bila dobra za SDP i Možemo – uzela bi im dio glasova, a nedovoljni bi zagrabila u desno krilo birača (Index)
Elon Musk: Amerika će 1000% bankrotirati. Mogu je spasiti samo AI i roboti (Index)
Američka skijaška legenda Lindsey Vonn (41) obavila je i treću operaciju nakon teškog prijeloma noge nakon pada na spustu na Olimpijskim igrama, odlučila je nastupiti iako je nedavno pokidala križne ligamente lijevog koljena (tportal)
Glumac James Van Der Beek preminuo u 48. godini, najpoznatiji po ulozi u seriji Dawson’s Creek (Index)
Facebook omogućio animiranje profilnih fotografija i objava (Bug)
Hrvatski lovački savez poziva fotografe, profesionalne i amatere, za suradnju: traže autentične fotografije divljači hrvatskih lovišta (Facebook)