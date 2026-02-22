Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • EU priprema odgovor Trumpu, na stolu i “trgovinska bazuka”: “Više ne smijemo biti naivni” (N1)
  • Naoružani mladić upao u Trumpov rezidenciju Mar-a-Lago, tajna služba ga ubila (Index)
  • Koji su uzroci krize stanovanja u Hrvatskoj? Možemovac u EU parlamentu: gledanje na nekretnine kao na špekulantsko ulaganje, a ponekad i oblik štednje… neki ih ne koriste ni za najam već im stanovi ostaju prazni, čekaju da cijena poraste da ih mogu prodati (N1)
  • Usred američkih prijetnji, iranski vođa prepušta kontrolu vlasti odanom suradniku Aliju Larijaniju, najvišem dužnosniku za nacionalnu sigurnost (Index)
  • U Bjelovaru je u završnoj fazi izgradnje geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar, jedan od infrastrukturno i financijski najzahtjevnijih projekata u novijoj povijesti grada (Poslovni)
  • Zdravstveni sustav cijele Hrvatske desetljećima je rupa bez dna i neučinkovit sustav koji nije prošao niti jednu ozbiljnu reformu, korisnici sve nezadovoljniji uslugom, jedna bolnica na sjeveru Hrvatske danas im više zaposlenika nego prije deset godina, a obavlja puno manje operacija… (Danica)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Masivan ruski napad na Kijev: Poljska aktivirala saveznička zrakoplovstva (N1)
  • Nacional: Lista Zorana Milanovića za sljedeće parlamentarne izbore želi okupiti HSLS, IDS, Platformu Sjever Matije Posavca, stranku Centar Ivice i Marijane Puljak i više drugih liberalnih i lokalnih nezavisnih lista
  • Dvojac iz Moldavije u Međimurju se laptopom spajao na bankomate: isplatili si 177.000 eura – onesposobili nadzornu kameru, a potom su nasilno otvorili kućište bankomata kako bi došli do elektroničkih vodiča te ih prespojili na laptop (Danica)
  • Kaos u centru Beča: Influencer Maxamillion s balkona bacio 10.000 eura, gomila jurila za njima (tportal)
  • Kralj latino popa vraća se u Hrvatsku: Ricky Martin najavljuje spektakl u pulskoj Areni 19 lipnja (Muzika)
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Von der Leyen: Rusija koristi zimu kao oružje. Otpornost Ukrajine je iznimna (N1)
  • Trump kaže da je poslao bolnički brod za Grenland: “Moramo pomoći bolesnim ljudima” (tportal), ispostavlja se da je to laž, Danci šokirani (Index)
  • Žvakaće gume sadržavaju mikroplastiku: na stotine čestica otpušta se izravo u usta (Green)
  • Fiume o morte! pobjednik australskog Festivala dokumentarnog filma (Fiuman)
  • Nedjelja toplija, na moru i sunčanija, na kopnu ujutro magla, poledica (HRT)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinske snage oslobodile su 300 četvornih kilometara teritorija od ruske okupacije u novoj južnoj protuofenzivi (Index)
  • Trump je prvo najavio uvođenje globalnih carina na 10 posto, sad ih diže na 15 (Index)
  • Snijeg paralizirao sjever Hrvatske: “Pet tisuća potrošača nema struje” (N1)
  • Francuski gradić Verdun simbol je jednog od najkrvavijih poglavlja Prvog svjetskog rata. Verdunska bitka, koja je počela 1916. godine između Nijemaca i Francuza trajala je 300 dana – bez jasnog pobjednika na kraju (DW)
  • Krediti u švicarcima: Banke su građanima dužne isplatiti još dvije milijarde eura za puno obeštećenje (Nacional)
  • Jednoj su Zagrepčanki računi za grijanje skočili s 44 na 204 eura. Iako je potrošnju mjerila putem razdjelnika, odlučila je skinuti ih, jer joj tvrtka koja vodi obračun potrošnje nije znala odgovoriti kako je do toga došlo. Iz HERA-e kažu da nisu nadležni za rješavanje sporova zbog previsokih računa, ali upozoravaju da će oni koji nemaju razdjelnike plaćati posebnu naknadu i uvećani korekcijski faktor (tportal)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • U Zagrebu se održao prosvjed protiv planirane izgradnje industrijskih kompleksa farmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji, šest zahtjeva predano ministru Vlajčiću (N1)
  • Hakerska operacija u sjeni rata: Kako je Ukrajina postavila zamku Rusiji, nakon što im je ugašen Starlink, hakeri su koristili botove s ponudama da ponovno aktiviraju ruske terminale (tportal)
  • Bitcoin ETF-ovi bilježe najveći pad u ciklusu, stanja značajno pala (Lider)
  • Preslagivanje u SDP-u, pripremaju kadrove za preuzimanje vlasti: Možemo! je prvi i glavni partner, najzanimljiviji će biti izbori u četiri najveća grada – Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, u kojima su vodstva raspuštena još u lipnju prošle godine, što zbog loših izbornih rezultata na lokalnim izborima, što zbog nefunkcionalnosti organizacija (Jutarnji)
  • Trgovina u Njemačkoj naplatit će vam 25 eura ako u nju uđete, a ne kupite ništa... radi se o maloj obiteljskoj trgovini sa školskim torbama u kojoj potroše 45 minuta do sat vremena na savjetovanje s klijentima koji zatim odu nekamo gdje im je povoljnije (Poslovni)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump je u petak rekao da će na 150 dana uvesti dodatne 10-postotne globalne carine, na snagu stupaju 24. veljače (HRT)
  • Američko gospodarstvo usporilo na kraju 2025. (tportal)
  • Nova anketa: HDZ i dalje najjača stranka, ali SDP i Možemo zajedno imaju više… četvrti je Most s tek pet posto podrške (HRT)
  • Iako ministra Šušnjara pamtimo po izjavama o kiflicama i neradnoj nedjelji, na ex-Twitteru inteligentnije “spušta” mađarskim i slovačkim kolegama u vezi Janafa i ruske nafte (N1)
  • Posljednji tjedan veljače potvrdit će njezino narodno ime – prevrtača. Nakon ugriza zime stiže rano proljeće. Ciklonalni vrtlog koji je donio oborine nad naše krajeve pomiče se prema istoku (N1)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da dozvoli njen transport kroz Janaf. To se pak kosi s europskim sankcijama, a one ipak predviđaju izuzetak za zemlje koje nemaju izlaz na more jer mogu tražiti transport preko drugih zemalja u slučaju prekinute opskrbe. Na potezu je Europska komisija (tportal)
  • Foto: Pogledajte kako je danas izgledalo Sljeme. Snijeg je pokrio sve (Večernji)
  • DHMZ upozorava: Suša, dugi toplinski valovi i tuča najveća su prijetnja hrvatskoj poljoprivredi (Agroklub)
  • U 54. godini preminuo Eric Dane: Slavni glumac izgubio je bitku s ALS-om (Jutarnji)
  • Na današnji dan: 20. veljače 1993. umro Ferruccio Lamborghini, utemeljitelj slavne talijanske sportske marke, prvo krenuo s traktorima (Nacional)
  • Meta će ove godine navodno predstaviti svoj pametni sat (Bug)
  • MAXSport našao zamjenu za Joška Jeličića, komentirat će Zoran Zekić (Index)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Hrvatski sabor izglasao povjerenje Alenu Ružiću za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (N1)
  • Puhovski: Branitelji nisu obranili NDH-ovske, nego Titove granice Hrvatske, Tuđman je devedesetih doslovce zabranjivao simbole NDH… međutim, oslobođenje NDH je izvedeno koljački, to također ne treba zaboraviti (N1)
  • Hrvatska se ponovno zabijelila, problemi su u prometu, subota će donijeti niske temperature u unutrašnjosti, lokalno i do -5 (Jutarnji, N1)
  • Teslini Robotaksiji sudjeluju u nesrećama četiri puta češće od ljudskih vozača (Index)
  • Legendarne igrice Pokémon Fire Red i Leaf Green dolaze na Nintendo Switch, povodom 30. rođendana franšize (HCL)
  • Jazavac se sklonio na nečiji balkon kod Britanskog trga u Zagrebu, preuzeli ga iz skloništa Dumovec (Facebook)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump razmatra ograničeni vojni udar na Iran kako bi ga prisilio da prihvati njegove uvjete za novi nuklearni sporazum (Index)
  • Kada kreću isplate povrata poreza i koliko će novca dobiti mladi? Osoba koja prima neto plaću od 1500 eura i radi u Zagrebu, a ima manje od 25 godina, dobit će povrat poreza od čak 3226 eura (Lider)
  • Microsoft prije roka ostvario cilj od 100% obnovljive energije u globalnoj potrošnji struje (Bug)
  • Dinamo – Genk 1:3. Modri na korak do ispadanja iz Europa lige (Index), Rijeka sjajnim golom pobijedila Omoniju u play-offu KL-a (Index)
  • Snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici, na sjeveru zemlje, prijeti orkanski vjetar (N1)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • Je li Dabrin plan zabrane simbola svih totalitarnih režima realan? Stručnjaci: Teško, Ustav je dosta jasan po pitanju toga na čemu se temelji današnja Hrvatska, a i crvenu zvijezdu koriste pojedini brendovi, tv emisije… (tportal)
  • Aktivizam protiv betonizacije obale: Umjetnica poziva da joj svi u komentarima šalju fotografije betonskih zdanja, apartmanskih grdosija, sve moguće primjerke betonskih kuća duž cijele naše obale, otoka, malih i velikih mista.. (Facebook)
  • Joško Jeličić više neće biti komentator MAXSporta, Tako je odlučio HT nakon što je USKOK podigao optužnicu Jeličića zbog lažnog svjedočenja na suđenju Zdravku Mamić (Index)
  • Glumac Goran Višnjić pozvao je ljude da se pridruže prosvjedu protiv izgradnje golemih klaonica i farmi pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji (Index)
  • Viroexpo i ove godine opravdao očekivanja, privukao više od 31.000 posjetitelja (Klikaj)
Četvrtak (16:00)

Brze i kratke

  • Američka vojska spremna je napasti Iran već ovog vikenda, iako predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku (N1), trećina američke ratne mornarice poslana prema Iranu (Index)
  • Domovinski pokret ima uvjet da Josip Dabro napusti Sabor: zakon o kriminalizaciji svih totalitarnih režima (tportal)
  • Odluka Elona Muska da ruskim snagama uskrati pristup svojoj satelitskoj internetskoj usluzi Starlink usporila je napredovanje ruskih snaga, izazvala pomutnju među ruskim vojnicima i dala prednost ukrajinskim braniteljima (Index)
  • Prošla je godina bila rekordna u povratku iseljenih Hrvata iz inozemstva: osim većeg broja novoređene djece, u Hrvatsku se vratilo oko 17 tisuća ljudi (Danica)
  • Stranka Tisza Orbanovog protukandidata Magyara ostvaruje sve veću prednost, naslućuje se kraj Fideszove vlasti (Index)
  • Još jedan bizaran trend: Pod hashtagom #Pingtok, tinejdžeri snimaju sebe dok su drogirani i međusobno dijele drogu. Time dosežu milijune gledatelja na TikToku (DW)