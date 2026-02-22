EU priprema odgovor Trumpu, na stolu i “trgovinska bazuka”: “Više ne smijemo biti naivni” (N1)
Naoružani mladić upao u Trumpov rezidenciju Mar-a-Lago, tajna služba ga ubila (Index)
Koji su uzroci krize stanovanja u Hrvatskoj? Možemovac u EU parlamentu: gledanje na nekretnine kao na špekulantsko ulaganje, a ponekad i oblik štednje… neki ih ne koriste ni za najam već im stanovi ostaju prazni, čekaju da cijena poraste da ih mogu prodati (N1)
Usred američkih prijetnji, iranski vođa prepušta kontrolu vlasti odanom suradniku Aliju Larijaniju, najvišem dužnosniku za nacionalnu sigurnost (Index)
U Bjelovaru je u završnoj fazi izgradnje geotermalni sportsko-rekreacijski park Wellovar, jedan od infrastrukturno i financijski najzahtjevnijih projekata u novijoj povijesti grada (Poslovni)
Zdravstveni sustav cijele Hrvatske desetljećima je rupa bez dna i neučinkovit sustav koji nije prošao niti jednu ozbiljnu reformu, korisnici sve nezadovoljniji uslugom, jedna bolnica na sjeveru Hrvatske danas im više zaposlenika nego prije deset godina, a obavlja puno manje operacija… (Danica)
Masivan ruski napad na Kijev: Poljska aktivirala saveznička zrakoplovstva (N1)
Nacional: Lista Zorana Milanovića za sljedeće parlamentarne izbore želi okupiti HSLS, IDS, Platformu Sjever Matije Posavca, stranku Centar Ivice i Marijane Puljak i više drugih liberalnih i lokalnih nezavisnih lista
Dvojac iz Moldavije u Međimurju se laptopom spajao na bankomate: isplatili si 177.000 eura – onesposobili nadzornu kameru, a potom su nasilnootvorili kućište bankomata kako bi došli do elektroničkih vodiča te ih prespojili na laptop (Danica)
Kaos u centru Beča: Influencer Maxamillion s balkona bacio 10.000 eura, gomila jurila za njima (tportal)
Kralj latino popa vraća se u Hrvatsku: Ricky Martin najavljuje spektakl u pulskoj Areni 19 lipnja (Muzika)
Ukrajinske snage oslobodile su 300 četvornih kilometara teritorija od ruske okupacije u novoj južnoj protuofenzivi (Index)
Trump je prvo najavio uvođenje globalnih carina na 10 posto, sad ih diže na 15 (Index)
Snijeg paralizirao sjever Hrvatske: “Pet tisuća potrošača nema struje” (N1)
Francuski gradić Verdun simbol je jednog od najkrvavijih poglavlja Prvog svjetskog rata. Verdunska bitka, koja je počela 1916. godine između Nijemaca i Francuza trajala je 300 dana – bez jasnog pobjednika na kraju (DW)
Krediti u švicarcima: Banke su građanima dužne isplatiti još dvije milijarde eura za puno obeštećenje (Nacional)
Jednoj su Zagrepčanki računi za grijanje skočili s 44 na 204 eura. Iako je potrošnju mjerila putem razdjelnika, odlučila je skinuti ih, jer joj tvrtka koja vodi obračun potrošnje nije znala odgovoriti kako je do toga došlo. Iz HERA-e kažu da nisu nadležni za rješavanje sporova zbog previsokih računa, ali upozoravaju da će oni koji nemaju razdjelnike plaćati posebnu naknadu i uvećani korekcijski faktor (tportal)
U Zagrebu se održao prosvjed protiv planirane izgradnje industrijskih kompleksa farmi i klaonica peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji, šest zahtjeva predano ministru Vlajčiću (N1)
Hakerska operacija u sjeni rata: Kako je Ukrajina postavila zamku Rusiji, nakon što im je ugašen Starlink, hakeri su koristili botove s ponudama da ponovno aktiviraju ruske terminale (tportal)
Bitcoin ETF-ovi bilježe najveći pad u ciklusu, stanja značajno pala (Lider)
Preslagivanje u SDP-u, pripremaju kadrove za preuzimanje vlasti: Možemo! je prvi i glavni partner, najzanimljiviji će biti izbori u četiri najveća grada – Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, u kojima su vodstva raspuštena još u lipnju prošle godine, što zbog loših izbornih rezultata na lokalnim izborima, što zbog nefunkcionalnosti organizacija (Jutarnji)
Trgovina u Njemačkoj naplatit će vam 25 eura ako u nju uđete, a ne kupite ništa... radi se o maloj obiteljskoj trgovini sa školskim torbama u kojoj potroše 45 minuta do sat vremena na savjetovanje s klijentima koji zatim odu nekamo gdje im je povoljnije (Poslovni)
Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da dozvoli njen transport kroz Janaf. To se pak kosi s europskim sankcijama, a one ipak predviđaju izuzetak za zemlje koje nemaju izlaz na more jer mogu tražiti transport preko drugih zemalja u slučaju prekinute opskrbe. Na potezu je Europska komisija (tportal)
Foto: Pogledajte kako je danas izgledalo Sljeme. Snijeg je pokrio sve (Večernji)
DHMZ upozorava: Suša, dugi toplinski valovi i tuča najveća su prijetnja hrvatskoj poljoprivredi (Agroklub)
U 54. godini preminuo Eric Dane: Slavni glumac izgubio je bitku s ALS-om (Jutarnji)
Na današnji dan: 20. veljače 1993. umro Ferruccio Lamborghini, utemeljitelj slavne talijanske sportske marke, prvo krenuo s traktorima (Nacional)
Meta će ove godine navodno predstaviti svoj pametni sat (Bug)
MAXSport našao zamjenu za Joška Jeličića, komentirat će Zoran Zekić (Index)
Hrvatski sabor izglasao povjerenje Alenu Ružiću za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (N1)
Puhovski: Branitelji nisu obranili NDH-ovske, nego Titove granice Hrvatske, Tuđman je devedesetih doslovce zabranjivao simbole NDH… međutim, oslobođenje NDH je izvedeno koljački, to također ne treba zaboraviti (N1)
Hrvatska se ponovno zabijelila, problemi su u prometu, subota će donijeti niske temperature u unutrašnjosti, lokalno i do -5 (Jutarnji, N1)
Teslini Robotaksiji sudjeluju u nesrećama četiri puta češće od ljudskih vozača (Index)
Legendarne igrice Pokémon Fire Red i Leaf Green dolaze na Nintendo Switch, povodom 30. rođendana franšize (HCL)
Jazavac se sklonio na nečiji balkon kod Britanskog trga u Zagrebu, preuzeli ga iz skloništa Dumovec (Facebook)
Je li Dabrin plan zabrane simbola svih totalitarnih režima realan? Stručnjaci: Teško, Ustav je dosta jasan po pitanju toga na čemu se temelji današnja Hrvatska, a i crvenu zvijezdu koriste pojedini brendovi, tv emisije… (tportal)
Aktivizam protiv betonizacije obale: Umjetnica poziva da joj svi u komentarima šalju fotografije betonskih zdanja, apartmanskih grdosija, sve moguće primjerke betonskih kuća duž cijele naše obale, otoka, malih i velikih mista.. (Facebook)
Joško Jeličić više neće biti komentator MAXSporta, Tako je odlučio HT nakon što je USKOK podigao optužnicu Jeličića zbog lažnog svjedočenja na suđenju Zdravku Mamić (Index)
Glumac Goran Višnjić pozvao je ljude da se pridruže prosvjedu protiv izgradnje golemih klaonica i farmi pilića u Sisačko-moslavačkoj županiji (Index)
Viroexpo i ove godine opravdao očekivanja, privukao više od 31.000 posjetitelja (Klikaj)
Američka vojska spremna je napasti Iran već ovog vikenda, iako predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku (N1), trećina američke ratne mornarice poslana prema Iranu (Index)
Domovinski pokret ima uvjet da Josip Dabro napusti Sabor: zakon o kriminalizaciji svih totalitarnih režima (tportal)
Odluka Elona Muska da ruskim snagama uskrati pristup svojoj satelitskoj internetskoj usluzi Starlink usporila je napredovanje ruskih snaga, izazvala pomutnju među ruskim vojnicima i dala prednost ukrajinskim braniteljima (Index)
Prošla je godina bila rekordna u povratku iseljenih Hrvata iz inozemstva: osim većeg broja novoređene djece, u Hrvatsku se vratilo oko 17 tisuća ljudi (Danica)
Stranka Tisza Orbanovog protukandidata Magyara ostvaruje sve veću prednost, naslućuje se kraj Fideszove vlasti (Index)
Još jedan bizaran trend: Pod hashtagom #Pingtok, tinejdžeri snimaju sebe dok su drogirani i međusobno dijele drogu. Time dosežu milijune gledatelja na TikToku (DW)