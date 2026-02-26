Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid rekao je u četvrtak da je do sada upućeno više od 700 poziva na temeljno vojno osposobljavanje, pri čemu je svega sedmero mladih uložilo priziv savjesti (tportal)
  • U Zagrebu 55.000 stanova zjapi prazno, a planira se još 60.000 novih – zagrebačka vlast upozorava kako se sada predlaže zakonski okvir koji bi omogućio izgradnju čak sedam puta većeg broja stanova u samo tri godine: Sporna je odredba koja omogućuje da, ako se u roku od tri godine ne donesu urbanistički planovi uređenja (UPU) za određena područja, investitori mogu bez njih zatražiti dozvole i realizirati projekte (Večernji)
  • Inicijativa My Voice, My Choice: Europska komisija će, prema svemu sudeći, danas odlučiti hoće li osnovati i financirati fond na razini EU iz kojeg bi se svim ženama Europske unije podmirili troškovi sigurnog i besplatnog pobačaja na zahtjev ako im on nije omogućen u zemlji EU u kojoj žive (Jutarnji)
  • Hrvatsko katoličko sveučilište traži najboljeg robotskog psa (Mreža)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Meksički grad Culiacán postao je ratna zona, traje unutarnji rat kartela Sinaloa, piše BBC. (Index)
  • CIA je u četvrtak na društvenim mrežama objavila upute na perzijskom jeziku za građane Irana koji žele na siguran način stupiti u kontakt s američkom obavještajnom službom (Jutarnji)
  • Čelnici EU traže način kako Viktoru Orbanu osigurati ‘pobjedu za domaću publiku’ i potaknuti ga da odustane od blokade pomoći Ukrajini, a da ne uđu otvoreni pravni sukob između Bruxellesa i Budimpešte, rješenje bi moglo uključivati obećanje o nastavku protoka nafte naftovodom Družba, koji dovodi rusku naftu u istočnu Europu ( POLITICO, tportal)
  • U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano diljem zemlje, temperature će rasti do 19, 20 stupnjeva. Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, početak ožujka temperature iznad prosjeka (N1)
  • Umrla je spikerica Hrvatskog radija Gordana Kovačić, ostavila traga i na jazz sceni, a vodila je i emisiju “Vrijeme je za jazz” (HRT)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Eskalacija sukoba Mađarske i Ukrajine: Orban diže vojsku (Index)
  • MOL Grupa i JANAF konačno su se dogovorili o početku dugoročnih testiranja kapaciteta na naftovodu JANAF uz sudjelovanje međunarodnog, neovisnog tima za praćenje, stručni test temeljen na podacima i činjenicama pokazat će koliko naftovod JANAF-a može podnijeti (N1)
  • Porezna šalje rješenja o porezu na nekretnine, dobili ih i građani koji nisu vlasnici (Dnevnik, Nacional)
  • Nova vozila saniteta više od mjesec dana trunu na livadi, kupljeni su za Primorsko-goransku županiju, a koštala su 318.750 eura. Čeka se rješenje Ministarstva (24 sata)
  • Boris Vujčić govorio zašto je inflacija kdo nas tako visoka: Hrvatska raste brže od prosjeka Eurozone – rasla je dva do tri puta brže od prosjeka Eurozone. Također, to je i zbog toga što je tržište rada snažnije nego u ostatku Eurozone, zbog toga što su plaće rasle znatno brže nego u ostatku Eurozone. Dapače, nominalno plaće su rasle najbrže u Hrvatskoj nego u cijeloj Eurozoni  (Jutarnji)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Četiri godine rata: Odakle Ukrajincima snage da to izdrže? Ukrajinci prolaze kroz najtežu zimu u četiri godine rata. Uprkos granatiranju, razaranju energetske infrastrukture i neizvjesnosti oko pregovora, ne odustaju (DW)
  • CNN: Nestali FBI dokumenti žene koja tvrdi da su je Epstein i Trump zlostavljali (Index)
  • Trump hvalio svoja ekonomska postignuća koja su SAD-u donijela njegovo „zlatno doba”… (N1)
  • Hrvatska goveda i konji u svjetskom vrhu genetike: HAPIH dobio međunarodno priznate ISAG certifikate (Agroklub)
  • Gotovo trećina Hrvata ima masnu jetru, mnogi ni ne znaju (Klikaj)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Četvorica ruskih vojnika otkrila su užas i brutalnost uvjeta na svojoj strani fronta u Ukrajini, a dvojica muškaraca rekla su da su vidjeli vojnike pogubljene na licu mjesta zbog odbijanja naredbi, javlja BBC… ubili su ih njihovi ljudi (Jutarnji)
  • Od mesije do parije: Rat ga je uzdigao, skandali ga pritišću, dolazi li kraj ere Zelenskog? Komičar koji je 2019. postao antiestablišmentski predsjednik Ukrajine, kritičari upozoravaju i na percepciju da Zelenski danas koncentrira moć u svojim rukama te koristi izvanredno stanje za jačanje svojih ovlasti (tportal)
  • Brat Jeffreyja Epsteina tvrdi da će novo izvješće dokazati da je osuđeni seksualni prijestupnik ubijen, naprasno prekinuo intervju kod Piersa Morgana (Jutarnji)
  • Zagrebačka Skupština odlučila: Podnosimo zahtjev za ocjenu ustavnosti Bačićevog zakona (o prostornom uređenju) (N1)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Četiri godine rata u Ukrajini promijenilo i rusko društvo: potvrđeni broj poginulih ruskih vojnika premašio je 186.000, što je gotovo 13 puta više od gubitaka Crvene armije u desetogodišnjem ratu u Afganistanu 1980-ih… i njima je osjetna inflacija, a s polica dućana primjetan je nestanak zapadnih brendova (tportal)
  • Tomašević: Ako Vlada može bez dozvole zauzeti javnu površinu, nitko nema autonomiju (N1)
  • NATO financira, Hrvati razvijaju: Revolucionarni tekstil otporan na vatru i bakterije slaže se na Institutu Ruđer Bošković (Poslovni)
  • Cjepivo za meningokok postoji, ali djeca se u Hrvatskoj mogu cijepiti samo na izričit zahtjev roditelja, koji sami moraju kupiti cjepivo. I to ako im netko uopće kaže da postoji ta mogućnost ( u nekim drugim državama cijepljenje je dio redovnih preporuka ili kalendara. Kod nas se o tome gotovo ne govori)… tragičan slučaj mladih roditelja prenosi Slobodna Dalmacija
  • Preporuke za čitanje novih naslova donosi tportal: Salman Rushdie, Zona Interesa, biografija Larryja Davida (tvorca Seinfelda), Bob Dylan – Električna pobuna i psihološki triler Audicija…
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Plenković u Kijevu prima posebno odlikovanje, ukupna dosadašnja bilateralna pomoć Hrvatske Ukrajini iznosi 385 milijuna eura, što obuhvaća vojnu, diplomatsku, humanitarnu, energetsku, tehničku i drugu potporu, a primljeno je i više od 30 tisuća ukrajinskih izbjeglica (tportal)
  • Ruske tajne baze za napade? Rusi kupuju kuće, stanove, vikendice u blizini vojnih baza diljem Europe (N1)
  • Hrvatska bi mogla sudjelovati u financiranju novog bloka nuklearke Krško (Poslovni)
  • U autorskom tekstu za The Hill analitičar Harlan Ullman piše da bi mogući američki napad na Iran mogao biti ‘Sarajevo 1914. 21. stoljeća’ i uvod u širi rat (tportal)
  • FOMO i književnost: Svi sada žele čitati Orkanske visove (zbog novog filma), a dobra je vijest da su stigli u novom izdanju (Journal)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Rusija je prije točno četiri godine napala Ukrajinu, pokrenuvši najveći rat na europskom tlu od 1945. godine. Rat je to koji je postao sinonim za brutalnost i ruske masovne zločine, ali i iznimnu domišljatost Ukrajine, koja je unatoč nadmoći protivnika uspjela razviti niz inovativnih rješenja kojima je usporila rusko napredovanje (Index)
  • Težak bombaški napad na trgu u Moskvi, ubijen policajac (Jutarnji)
  • Apple predstavlja nove uređaje idući tjedan: iPhone 17e i nove iPade, u fokusu je i dugo očekivani povoljniji MacBook s A18 Pro SoC-om te osvježeni MacBook Air i Pro modeli (Bug)
  • Snažna snježna oluja pogodila New York: Rhode Island oborio povijesni rekord, a New York i Boston gotovo stali zbog nestanka struje i zatvorenih prometnica (Jutarnji)
  • Kiša i jak vjetar u dijelu zemlje, u nastavku tjedna i do 20 stupnjeva (N1)
  • Sudski dokumenti otkrivaju: Gotovo svaki peti tinejdžer vidio seksualni sadržaj na Instagramu (tportal)
Ponedjeljak (22:00)

Brze i kratke

  • Preokret na jugu Ukrajine: Kijev objavio oslobađanje osam naselja (N1)
  • Otkriveno kako je lociran El Mencho: pratili su njegovu partnericu koja je 21. napustila imanje, na kojem je vođa narkokartela ostao (Index)
  • Prema jednoj američkoj studiji, umjetna inteligencija ne rasterećuje zaposlene, već može dovesti do povećanja obima posla i pada efikasnosti (DW)
  • Kustos Krešimir Purgar o 15 godina Laube: ‘Navedite mi neki drugi prostor u privatnom vlasništvu koji je kupljen kao ruina i potom vrhunski restauriran i koji se velikim dijelom koristi za kulturne svrhe‘ (Jutarnji)
  • Počele pripreme za rušenje zgrade Vjesnika, vojska odvozi namještaj (Poslovni)
Ponedjeljak (16:00)

Brze i kratke

  • Milanović: OSRH neće surađivati s izraelskom vojskom. Pozivam Vladu da obustavi sve dogovore (N1), ministar Ivan Anušić u službenom posjetu Izraelu, uvjerava da je suradnja na razini ministarstava i Vlade RH (HRT)
  • Dio povijesti hrvatskog Interneta odlazi u nepovrat: gasi se Blog.hr – ideja za Blog.hr potekla je sredinom 2003. odtadašnjeg IT novinara i glavnog urednika Internet Monitora, koji je platformu povezao s e-zineom Monitor.hr, kasnije je prodan (Bug)
  • Globalno gospodarstvo ulazi u 2026. sporije, ali otpornije: prema nekim procjenama svjetski BDP trebao bi porasti 2,6 posto, tek neznatno sporije nego 2025., unatoč okruženju obilježenom geopolitičkim napetostima, financijskim neravnotežama i rastućim društvenim pritiscima (Lider)
  • Era jeftinih memorijskih medija bliži se kraju. Umjetna inteligencija podiže cijene čipova. Mobilni telefoni poskupljuju. Oni koji 2026. godine kupuju novi uređaj morat će platiti više (DW)
  • Ljetno računanje vremena u 2026. godini počet će ranije nego prethodne godine, u noći sa subote 28. na nedjelju 29. ožujka (tportal)
Ponedjeljak (10:00)

Brze i kratke

  • Ubijen najtraženiji narkobos El Mencho, kartel pokrenuo val nasilja. Turisti bježe iz Meksika (Index)
  • Iran se priprema na rat sa SAD-om, sukob bi, smatraju analitičari, vjerojatno trajao nekoliko tjedana i više bi nalikovao otvorenom ratu nego ciljanim napadima iz prošlog ljeta (N1)
  • Četiri godine krvi i suza: Gradovi u plamenu, obitelji slomljene, a razaranju se ne nazire kraj… Večernji donosi potresne fotografije iz Ukrajine
  • Island razmatra mogućnost raspisivanja referenduma o ponovnom pokretanju pregovora o članstvu u Europskoj uniji već u kolovozu, tvrde dvije osobe upoznate s pripremama za pristupanje, a objavljuje jutros ekskluzivno POLITICO (Jutarnji)
  • Zima popušta: Ovaj tjedan donijet će nagovještaj pravog proljeća (tportal), temperature će rasti i do 17 stupnjeva (N1)
  • HNL: Dinamo čvrsto na prvom mjestu, deklasirao Varaždin 0:4, Hajduk dobio Rijeku 1:0, Slaven i Vukovar remizirali 2:2, Gorica dobila Istru 0:2, Lokomotiva posljednjeplasirani Osijek 3:1