Reuters: Ubijeni su iranski ministar i zapovjednik Revolucionarne garde (Index), Brutalna odmazda Irana diljem Bliskog istoka. Raste broj mrtvih (Index), Ogorec: SAD i Izrael kao strateški partner namjeravaju promijeniti strukturu društva u Iranu, prije svega smjenjivanjem vlasti. Iran će uzvratiti sa sviem što ima (Index)
Policija nije dopustila prosvjed desnih ekstremista pred kućom roditelja Borisa Dežulovića, ali to su napravili jedva stotinjak metara dalje urlajući uvrede, prijetnje i govor mržnje pred pedesetak policajaca (Novosti), Keleminec izazvao incident (Index), Dežulović: To nije prosvjed već huškanje i linč (Index)
BDP: Rast hrvatskog gospodarstva ubrzao na 3,6 posto (Poslovni)
Mirovine su rasle, ali oko 40 posto umirovljenika prima manje od 436 eura. S druge strane, jedna kategorija ostvaruje prosječnih 1.832 eura. Prosječna mirovina svih 1,13 milijuna umirovljenika prema općim propisima iznosi 567 eura (Mirovina)
Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra službeno stigli na europsko tržište (Bug)
Prema pisanju Reutersa, mađarska oporbena stranka Tisza dodatno je povećala prednost pred vladajućim Fideszom premijera Viktora Orbána uoči parlamentarnih izbora 12. travnja (Index)
Češki premijer Andrej Babiš stekao je bogatstvo proizvodnjom gnojiva. No manje poznat dio njegova poslovnog carstva, kako otkriva Politico, povezuje ga se s mrežom IVF klinika FutureLife, jednom od najvećih u Europi, a obuhvaća 60 klinika u 16 zemalja, u kojima je na svijet došlo više od 170.000 djece diljem Europe. Istodobno Babiš sudjeluje u pregovorima o proračunu EU-a, zdravstvenim pravilima i industrijskoj politici (tportal)
Radiohead upozorava na neovlašteno korištenje njihove pjesme “Let Down” koju je Ministarstvo domovinske sigurnosti (pod čijom je ingerencijom ICE) ubacilo u nedavni video na društvenim mrežama (Ravno do dna)
Europska komisija ne želi se izjasniti ima li Hrvatska pravo odbiti prenositi rusku sirovu naftu prema Mađarskoj i Slovačkoj te odgovornost prepušta Hrvatskoj (Jutarnji), javili se iz JANAF-a: razgovori među partnerima i saveznicima vode pristojno, argumentirano i na temelju činjenica, a ne pritiscima (Index)
Puhovski: Boška Ban prešla je u originalni HDZ iz HDZ-a 2… to nije prijelaz iz vjere, već prijelaz u uspješniji tim, izvrgava se ruglu demokratski proces (N1, Index)
Spltiska policija naložila je Autohtonoj – Hrvatskoj stranci prava da promijeni mjesto prosvjednog skupa protiv Borisa Dežulovića jer na toj adresi ni ne živi (Index)
Atlantic grupa ostvarila je lani oko 1,2 milijarde eura prihoda od prodaje, što je 10 posto više nego godinu ranije (Danica)
Izvučeni parovi osmine finala Lige prvaka: PSG igra protiv Chelseaja, Galatasaray protiv Liverpoola, Real Madrid protiv Manchester Cityja, Atalanta protiv Bayerna, Newcastle protiv Barcelone, Atletico Madrid protiv Tottenhama, Bodo/Glimt protiv Sportinga, Bayer Leverkusen protiv Arsenala. (tportal)
Zbirka osobnih predmeta i pisama Agathe Christie prodana je na dražbi za gotovo 8.000 funti (Booksa)
Prema obavještajnim informacijama, rusko gospodarstvo danas je u najslabijoj poziciji od početka rata, a trendovi upućuju na daljnje pogoršanje tijekom sljedeće godine. Ogromna proračunska izdvajanja za rat, koja diktira Kremlj, potaknula su inflaciju i rast troškova života. Ruska kućanstva sve teže podnose teret poskupljenja, pa su mnogi prisiljeni štedjeti i na osnovnim životnim namirnicama (Politico, Jutarnji)
Orban blokirao nove sankcije Rusiji: ‘Isporuke nafte Mađarskoj nisu pokrenute zbog Zelenskog’ (Nacional)
Potpredsjednik Vlade Srbije Ivica Dačić u bolnici zbog teške upale pluća i trenutno je na respiratornoj potpori, sve komplicira dijabetes, no stanje mu je, kažu, stabilno (tportal)
Uvodi se redovita zračna linija između Zagreba i Podgorice (tportal)
Podravka danas zapošljava više od 8800 radnika, a 2025. završila je s rekordnim poslovnim prihodima od 1,041 milijardu eura (Poslovni)
Financial Times: Trumpovo stanje uma je rizik za cijeli svijet – dok Trump priprema američku armadu za rat na Bliskom istoku, čije ciljeve ne zna jasno artikulirati, poštena procjena geopolitičkih rizika morala bi njegovo psihološko stanje postaviti vrlo visoko na listu prijetnji (Index)
Plenković: Hrvatska je spremna osigurati opskrbu naftom Mađarske i Slovačke – zajednički kapacitet dviju MOL-ovih rafinerija, u Mađarskoj i Slovačkoj, 14 milijuna tona godišnje, a da je Jadranski naftovod u poziciji sa svojim kapacitetima transportirati 15 milijuna tona godišnje (Lider)
Hrvati ne staju s kreditima: Stambeno zaduživanje skočilo 15 posto, banke nikad profitabilnije (N1)
Dražen Keleminec najavio prosvjed ispred stana u kojem žive roditelji Borisa Dežulovića, on zajedno sa svojom sestrom prijavio to MUP-u… prosvjed će nadzirati jake policijske snage (tportal)
Oko Vjesnika pojavili su se prvi bageri i krenulo je uklanjanje ostataka. Od danas počeo rok od 90 dana za uklanjanje… Metoda uklanjanja će se znati nakon sigurnosnog ispitivanja (Nacional)
Dječak Hugo Powell je prvo dijete u Velikoj Britaniji rođeno iz transplantirane maternice (Sky News, Index)
Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid rekao je u četvrtak da je do sada upućeno više od 700 poziva na temeljno vojno osposobljavanje, pri čemu je svega sedmero mladih uložilo priziv savjesti (tportal)
U Zagrebu 55.000 stanova zjapi prazno, a planira se još 60.000 novih – zagrebačka vlast upozorava kako se sada predlaže zakonski okvir koji bi omogućio izgradnju čak sedam puta većeg broja stanova u samo tri godine: Sporna je odredba koja omogućuje da, ako se u roku od tri godine ne donesu urbanistički planovi uređenja (UPU) za određena područja, investitori mogu bez njih zatražiti dozvole i realizirati projekte (Večernji)
Inicijativa My Voice, My Choice: Europska komisija će, prema svemu sudeći, danas odlučiti hoće li osnovati i financirati fond na razini EU iz kojeg bi se svim ženama Europske unije podmirili troškovi sigurnog i besplatnog pobačaja na zahtjev ako im on nije omogućen u zemlji EU u kojoj žive (Jutarnji)
Hrvatsko katoličko sveučilište traži najboljeg robotskog psa (Mreža)
Meksički grad Culiacán postao je ratna zona, traje unutarnji rat kartela Sinaloa, piše BBC. (Index)
CIA je u četvrtak na društvenim mrežama objavila upute na perzijskom jeziku za građane Irana koji žele na siguran način stupiti u kontakt s američkom obavještajnom službom (Jutarnji)
Čelnici EU traže način kako Viktoru Orbanu osigurati ‘pobjedu za domaću publiku’ i potaknuti ga da odustane od blokade pomoći Ukrajini, a da ne uđu otvoreni pravni sukob između Bruxellesa i Budimpešte, rješenje bi moglo uključivati obećanje o nastavku protoka nafte naftovodom Družba, koji dovodi rusku naftu u istočnu Europu ( POLITICO, tportal)
U nastavku četvrtka prevladavat će sunčano diljem zemlje, temperature će rasti do 19, 20 stupnjeva. Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, početak ožujka temperature iznad prosjeka (N1)
Umrla je spikerica Hrvatskog radija Gordana Kovačić, ostavila traga i na jazz sceni, a vodila je i emisiju “Vrijeme je za jazz” (HRT)
Eskalacija sukoba Mađarske i Ukrajine: Orban diže vojsku (Index)
MOL Grupa i JANAF konačno su se dogovorili o početku dugoročnih testiranja kapaciteta na naftovodu JANAF uz sudjelovanje međunarodnog, neovisnog tima za praćenje, stručni test temeljen na podacima i činjenicama pokazat će koliko naftovod JANAF-a može podnijeti (N1)
Porezna šalje rješenja o porezu na nekretnine, dobili ih i građani koji nisu vlasnici (Dnevnik, Nacional)
Nova vozila saniteta više od mjesec dana trunu na livadi, kupljeni su za Primorsko-goransku županiju, a koštala su 318.750 eura. Čeka se rješenje Ministarstva (24 sata)
Boris Vujčić govorio zašto je inflacija kdo nas tako visoka: Hrvatska raste brže od prosjeka Eurozone – rasla je dva do tri puta brže od prosjeka Eurozone. Također, to je i zbog toga što je tržište rada snažnije nego u ostatku Eurozone, zbog toga što su plaće rasle znatno brže nego u ostatku Eurozone. Dapače, nominalno plaće su rasle najbrže u Hrvatskoj nego u cijeloj Eurozoni (Jutarnji)
Četiri godine rata: Odakle Ukrajincima snage da to izdrže? Ukrajinci prolaze kroz najtežu zimu u četiri godine rata. Uprkos granatiranju, razaranju energetske infrastrukture i neizvjesnosti oko pregovora, ne odustaju (DW)
CNN: Nestali FBI dokumenti žene koja tvrdi da su je Epstein i Trump zlostavljali (Index)
Trump hvalio svoja ekonomska postignuća koja su SAD-u donijela njegovo „zlatno doba”… (N1)
Hrvatska goveda i konji u svjetskom vrhu genetike: HAPIH dobio međunarodno priznate ISAG certifikate (Agroklub)
Gotovo trećina Hrvata ima masnu jetru, mnogi ni ne znaju (Klikaj)