Pouke mađarskih i bugarskih izbora: Ima li Hrvatska svoga Pétera Magyara ili Rumena Radeva? Piše Boško Picula za tportal: Milanović ima prilike postati kao Radev, koji je dao ostavku na predsjedničko mjesto Bugarske i dobio izbore za parlament…
Nova afera na pomolu? USKOK ušao i u Odbojkaški savez (HRT)
Daily Mail piše o Rijeci: Nema gužvi, a čaša vina košta i po 2,5 eura (Index)
Na službene e-mail adrese većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak ujutro zaprimljene su poruke o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, evakuirane neke od njih… na mailove poslana poruka gnjusnog sadržaja (tportal)
Nevrijeme je poharalo Hrvatsku: U Ogulinu i okolici Zaprešića pala tuča (24 sata, tportal), uništeni voćnjaci i cvijeće (Nacional)
Željeznički promet na dionici Dugo Selo – Križevci – Koprivnica od utorka bi se ponovno trebao normalizirati, bio je to “veliki zatvor pruge”, kako ga zovu u HŽ-u. Kažu da je zadnji (Danica)
Američki marinci zauzeli iranski brod u Hormuzu, Iran: Nema planova za nove pregovore sa SAD-om, Peking poziva na smirivanje, dok SAD tvrdi da je brod probijao blokadu, a Iran to naziva piraterijom (Index)
Vlada objavila nove cijene goriva: benzin za 2 centa niži, eurodizel za 7 (N1)
Potres magnitude 7,4 pogodio je područje uz sjeveroistočnu obalu Japana i prouzročio tsunamije, ima žrtava, stanovnicima 11 gradova rečeno da se evakuiraju (Index)
U kanadskoj Premier ligi postignut je prvi pogodak prema novom pravilu zaleđa, poznatijemu kao “Wengerovo pravilo”. Igrač nije u zaleđu ako je bilo koji dio njegova tijela kojim se može postići gol u ravnini s pretposljednjim igračem obrane. To praktički znači da između napadača i braniča ne smije biti čistog prostora… pravilo je zasad u eksperimentalnoj fazi (Index)
Bivši bugarski predsjednik Radev uvjerljivo vodi na parlamentarnim izborima, radi se o proruskom kandidatu (HRT)
Uz pojačano doseljavanje i potražnju za stanovima, problem su i česti razvodi braka zbog kojih je potrebno osigurati više stambenih jedinica… posebno izraženo u Varaždinu (eTV Studio, Jutarnji, tportal)
Crna Gora u utorak obilježava genocid u Jasenovcu, Hrvatska im poslala prosvjednu notu (N1)
Otkriven identitet napadača na osmero djece u SAD-u, radi se o obiteljskom nasilju, policija ga je usmrtila u potjeri (Index)
Velika škrtica: U Japanu baš svako jelo mora izgledati točno kao na slici (Jutarnji)
Mađarski premijer na odlasku Viktor Orbán u nedjelju je signalizirao spremnost da ukine svoj veto na kredit EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu prije odlaska s dužnosti – ako Kijev obnovi dotok nafte u Mađarsku (N1)
Netko je patentirao WC ugrađen pod suvozačko sjedalo? Seres! (Tako se zove kineski proizvođač automobila…) (Autonet)
HNL: Slaven – Hajduk 2:2, Dinamo – Rijeka 2:2, Gorica – Lokomotiva 0:2, Istra – Vukovar 1:2, Osijek – Varaždin 0:2, Dinamo ispred Hajduka s + 10 bodova, Vukovar na začelju s 24
EU ima novo rješenje krize goriva – promovirati održivu vožnju uz koju će potrošači trošiti manje, otkriva Politico.. EU je inače u 2025. potrošila više od 330 milijardi eura na uvoz energije, a od početka rata u Iranu dodatne 22 milijarde eura na uvoz fosilnih goriva (Jutarnji)
Izvješće Državne revizije za 2025. godinu pokazalo je da Zagreb, Velika Gorica, Varaždin i Koprivnica lošije upravljaju poslovnim prostorima u svom vlasništvu te su dobili mišljenje da djelomično učinkovito upravljaju prostorima (N1)
Krvava misija Udbina špijuna Mungosa: Maksa Luburića ubio je čekićem (Express)
Pevex bi konačno trebao isplatiti masnu dividendu svojim dioničarima, i to po tisuću eura po dionici… Vujnovac bi mogao dobiti čak 5,3 milijuna eura, a Mario Radić osobno i putem tvrtke Filir oko 2,4 milijuna (Danica)
Nakon što je Donald Trump zaprijetio uništenjem “čitave jedne civilizacije”, sukobio se s papom i objavio UI-sliku na kojoj je prikazan kao Isus, američki demokrati i neki republikanci dovode u pitanje njegovo zdravlje (DW)
Kraj potrage za vođom: Je li Vladan Đokić čovjek koji će srušiti Vučića? Neki ga nazivaju “sprskim Magyarom”… Antena M prenosi Jutarnji
Vlada u Španjoslkoj naredila uklanjanje ustaškog grba s groba Maksa Luburića, odluka uključuje i povijesnu kontekstualizaciju spomenika te upozorenje na moguće sankcije u slučaju nepoštivanja mjera (Oslobođenje)
Kultura je stigla u zagrebačke kvartove; program otvorila Zagrebačka filharmonija (HRT)
Zapušteni kompleks: Jasenovac propada, a Plenkovićeva vlada ne provodi preporuke IHRA-e (Nacional)
Iran objavio: Preuzimamo kontrolu nad Hormuzom! Trump: Neće nas ucjenjivati (tportal)
Ministarstvo: Nema razloga za prosvjed, plaće u obrazovanju od 2016. rasle više od 100% (Index)
Bivši samački hotel u Zagrebu je zapušten, u njemu su bespravni stanari. Tvrtka Končar ju je namijenila radnicima iz drugih dijelova bivše države… iako je sama zgrada u vlasništvu Hotela Voltino d.d., koji je u stečaju, dok je zemljište u vlasništvu RH, Grad Zagreb nema ovlasti (Index)
Janaf dobio novu licencu za transport nafte NIS-u (N1)
Autori brane film s Valom Kilmerom snimljenim umjetnom inteligencijom (HRT)
‘Odiseja‘ Christophera Nolana prvi igrani film u povijesti koji je snimljen IMAX 70mm kamerama. Za tu svrhu posebno su razvijene nove, lakše i tiše verzije ovih inače glomaznih i vrlo bučnih kamera, izlazi u srpnju (tportal)
Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac. Tanker pod paljbom iranskih brodica (Index)
Održan veliki sindikalni prosvjed “Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine” (tportal), poručuju: “Novca ima. Ne samo u državnom proračunu, nego i u velikoj dobiti hrvatskih privatnika i poslodavaca” (Jutarnji, Index)
Podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika ponovno u prometu (N1, Nacional)
Jurica Pavičić nominiran za prestižnu britansku književnu nagradu Dagger za rokan ‘Crvena voda’ (Jutarnji)
Tomašević: Hod za život pokušava napraviti sukob od nečega što uopće nema smisla (tportal)
Iran objavio da je Hormuški tjesnac potpuno otvoren. Cijene nafte pale, burze rastu (Index), Trump: ‘Dosta je bilo!!! Izraelu zabranjujem bombardiranje! (Jutarnji)
Magyar: Isporuka ruske nafte mogla bi se nastaviti idući tjedan (HRT)
Orbanov prvi intervju nakon poraza: Osjećao sam bol, a onda prazninu (HRT)
Orbanov poraz dovodi u pitanje dogovor NIS-a i MOL-a: U Srbiji vlada panika, rok je sve bliže… (N1)
Umro je Nihad Jusufhodžić, prvi basist Divljih jagoda koji je stvorio legendu s Lipovačom i Jankovićem (Muzika)
Reklame koje prekidaju ili prekrivaju video sadržaje postale su, prema mišljenju mnogih, nesnošljive, a YouTube ih posljednjih godina samo produljuje i plasira na više mjesta. No, sada postoji iznimka – isključit će reklame u live prijenosu kada je puno gledatelja (Bug)
Titula Komunikatorice 2025. pripala je Vedrani Pribičević, ekonomskoj analitičarki, Antikomunikatorom 2025. proglašen je redatelj Dalibor Matanić (Večernji)
Trump kao Isus, papa i Darth Vader: Ovo nije samo šala, već nešto puno moćnije – Element trolanja uklapa se u modernu politiku, a usto je Trumpov odnos s vlastitom bazom jedinstven – za razliku od većine političara, on ne ignorira takve sadržaje, već ih aktivno dijeli, pa im time raste doseg, “vrlo su vješti u stvaranju sadržaja koji rezonira s njihovom publikom (tportal)
Pojeftinjuje gorivo, benzin za 1 cent, a dizel za pet centi (N1)
Evakuirani trgoački centri u Zagrebu, stigla dojava o eksplozivnim napravama (Jutarnji)
Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, posljednjih se mjeseci profilirao kao jedan od najglasnijih kritičara financijskog poslovanja sportskih saveza, a njegovi istupi dolaze u jeku velikih afera koje potresaju hrvatski sport, kaže da već godinama šalje zahtjeve za pristup informacijama prema sportskim savezima i često nailazi na opstrukcije, nakon skijaškog i judo saveza, spominje i odbojkaški… (Telegram)
Europska policija poslala upozorenja na adrese 75.000 ljudi tražeći da prestanu s DDoS napadima (Bug)