Izrael: Slijedi smrtonosni, razoran napad na Iran. Čekamo zeleno svjetlo… Trump naredio ‘pucanje i ubijanje‘ u Hormuškom tjesnacu (Jutarnji)
Prvi put od 2021. godine u Hrvatskoj je u prvom tromjesečju zabilježen pad broja zaposlenih – i to u većini djelatnosti. Najveći udar pretrpjela je prerađivačka industrija, u kojoj je izgubljeno oko sedam tisuća radnih mjesta, Vedrana Pribičević: Hrvatsko gospodarstvo se hladi (N1)
Korejci preuzimaju crnogorske zračne luke? Prijedlog koncesije na Aerodrome Crne Gore vrijedan je više od 400 milijuna eura: 100 milijuna jednokratne naknade, 35 posto godišnjeg prihoda i 300 milijuna investicija (DW)
Održana redovita skupština HAZU, obnavlja se sedam zgrada (HRT)
Animafest Zagreb 2026 predstavlja Veliko natjecanje dugometražnog filma (Ravno do dna)
Vrhovni vođa Irana još se nije pojavio: To bi moglo pomoći režimu da preživi (N1, tportal)
Vedran Pavlek je i dalje u Kazahstanu, na popisu svjedoka nalazi se stotinjak osoba (RTL Danas)
Nakon otkrića da je čovjek iz kruga Donalda Trumpa lobirao kod predsjednika FIFA-e Giannija Infantina da Italija zamijeni Iran na Mundijalu, uslijedila je lavina reakcija (tportal)
Sve anksiozniji mladi: Savjetovališta nude pomoć bez uputnice (HRT)
Dario Zurovec, Matija Posavec i Loris Peršurić spremaju koaliciju kojom žele pomoći SDP-u i Možemo! srušiti Plenkovića (Nacional), Goran Vojković za Index primjećuje da je ručak tijekom kojeg je održan sastanak, koji je koštao 58,9 eura, plaćen službenom karticom Grada Svete Nedelje…
Iran zaplijenio dva broda u Hormuzu, stigla snimka. Hegseth smijenio šefa mornarice (Index)
Trump planira kazniti saveznike koji mu se ne pokoravaju. NATO je za vrijeme Trumpa izgubio na koheziji, a za njegovu je trenutačnu slabost kriv upravo on… (Politico, Jutarnji)
Zbog rata na Bliskom istoku pogođena i industrija kondoma, i tu se očekuju poskupljenja (Poslovni)
Apple će navodno oslabiti iPhone 18 zbog rezanja troškova, u prvom redu očekuje se slabiji SoC i manja memorija (Bug)
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za veljaču iznosila je 1.527 eura, medijalna 1282 (Index)
Za vozače u Europskoj uniji sprema se jedna od najvećih promjena u posljednjih nekoliko desetljeća – uvođenje digitalne vozačke dozvole. Mijenja se i rok važenja dozvola: za vozače automobila i motocikala one će vrijediti 15 godina, a profesionalci će ih produljivati svakih pet (Poslovni)
Trump objavio niz dramatičnih poruka: “Iran je pred financijskim slomom. SOS!!!” (N1), Iranski pregovarač: Trumpovo produljenje primirja je taktika za iznenadni udar (N1)
Novoizabrani mađarski premijer Péter Magyar želi ojačati politički i gospodarski utjecaj srednje Europe oslanjajući se na zajedničku povijest i postojeće ekonomske veze, osobito s Austrijom (Politico, tportal), Starešina: Magyarova Mađarska možda se i neće mnogo razlikovati od Orbánove (Lider)
Lufthansa ukida 20.000 letova zbog visokih cijena goriva (Index)
Eksplozija noćas oko 23 sata u Splitu, jedna osoba poginula, policija: Nema elemenata kaznenog djela (Jutarnji)
Kibernetička sigurnost i privatne 5G mreže u fokusu HAKOM-ove konferencije ‘Dan novih tehnologija’ (HRT)
Teheran uvjetuje nastavak pregovora u Islamabadu deblokadom luka (Jutarnji)
Stručnjak o lažnim dojavama o bombama: Nisu dječja šala, moguće je i djelovanje ozbiljne skupine (Dnevnik, Nacional), Isti slučajevi potkraj siječnja prošle godine dana zabilježeni su u Sloveniji kada je čak 229 škola evakuirano zbog stravičnih prijetnji, kao i u Mađarskoj, Bugarskoj, Češkoj i Engleskoj (Nacional)
Izvlačenje novca iz sportskih saveza nije izolirani slučaj, teško je povjerovati da nitko ništa nije znao (N1), Turudić: Znamo lokaciju Vedrana Pavleka (Jutarnji)
Društvene mreže preplavljene slučajem napada pasa na labudove na Bundeku nakon kojeg je uginuo mnogima poznat par labudova, dok jedinu nadu pruža hrabra sugrađanka koja je uspjela spasiti šest jaja iz gnijezda i predati ih na skrb udruzi Awap (Večernji)
Dramatične snimke iz Rusije: Tigar u cirkusu skočio među gledatelje nakon što je popustila ograda, nema ozlijeđenih (tportal)
Ljudi u bijelim odijelima okupirali Vjesnik: Otišli su na kat s azbestom, radnici u posebnim odijelima uklanjaju dijelove konstrukcije (tportal)
Tomašević povodom Dana planeta Zemlje: Zagrepčani će sutra moći besplatno popraviti kućanske aparate, bicikle, nakit… (N1)
Bayern iz Münchena bez većih je problema osvojio novu titulu u Bundesligi, 13. u zadnjih 14 sezona… DW istražuje zašto je tako dominantan: Osim novca – ta je prednost svima jasna – postoje i oni čisto nogometni, dobar trener, pametni transferi, greške konkurencije, rušenje vlastitih rekorda, a čeka se i novi uspjeh u Ligi prvaka
Županija na sjeveru Hrvatske osniva tvrtku za upravljanje dvorcem, budućem hotelu sa spa i wellness sadržajem… nije uobičajeno da se javno tijelo bavi poduzetništvom u turizmu i da u vlasništvu ima hotele, no živi bili pa vidjeli (Danica)
U Zagorju se otvorila zemlja i ‘progutala’ kobilu tešku pola tone, vatrogasci je uspjeli izvući u sat i pol vremena (Večernji)
Iran je gađao Ujedinjene Arapske Emirate s više od 2.800 projektila i dronova, više nego na Izrael… Trumpove objave ugrozile pregovore s Iranom (Jutarnji, Index)
Tim Cook odlazi s čela Applea! Prepušta kormilo kompanije Johnu Ternusu (Bug)
Rast cijena obrtničkih usluga posljednjih godina sve je vidljiviji udar na kućne budžete, a potraga za pouzdanim majstorom sve češće prerasta u iscrpljujući proces – u posljednje dvije godine cijene su u prosjeku porasle oko 25 posto, dok su pojedini radovi, poput vodoinstalaterskih, gotovo udvostručili cijenu (tportal)
Zagreb ulaže 23 milijuna eura u nove projekte kulture: Kulturno-umjetnički centar Pluto, Muzički centar Tesarna u Gredelju, Kulturni centar Jelkovec, Interkulturni društveni centar Tržnice Trnje i Galerija Draškovićeva (Poslovni)
Utorak donosi pravo proljetno šarenilo – od sunca do pljuskova, a ponegdje i grmljavine, stabilnije od četvrtka (HRT)
Pouke mađarskih i bugarskih izbora: Ima li Hrvatska svoga Pétera Magyara ili Rumena Radeva? Piše Boško Picula za tportal: Milanović ima prilike postati kao Radev, koji je dao ostavku na predsjedničko mjesto Bugarske i dobio izbore za parlament…
Nova afera na pomolu? USKOK ušao i u Odbojkaški savez (HRT)
Daily Mail piše o Rijeci: Nema gužvi, a čaša vina košta i po 2,5 eura (Index)
Na službene e-mail adrese većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije u ponedjeljak ujutro zaprimljene su poruke o navodno postavljenim eksplozivnim napravama, evakuirane neke od njih… na mailove poslana poruka gnjusnog sadržaja (tportal)
Nevrijeme je poharalo Hrvatsku: U Ogulinu i okolici Zaprešića pala tuča (24 sata, tportal), uništeni voćnjaci i cvijeće (Nacional)
Željeznički promet na dionici Dugo Selo – Križevci – Koprivnica od utorka bi se ponovno trebao normalizirati, bio je to “veliki zatvor pruge”, kako ga zovu u HŽ-u. Kažu da je zadnji (Danica)
Američki marinci zauzeli iranski brod u Hormuzu, Iran: Nema planova za nove pregovore sa SAD-om, Peking poziva na smirivanje, dok SAD tvrdi da je brod probijao blokadu, a Iran to naziva piraterijom (Index)
Vlada objavila nove cijene goriva: benzin za 2 centa niži, eurodizel za 7 (N1)
Potres magnitude 7,4 pogodio je područje uz sjeveroistočnu obalu Japana i prouzročio tsunamije, ima žrtava, stanovnicima 11 gradova rečeno da se evakuiraju (Index)
U kanadskoj Premier ligi postignut je prvi pogodak prema novom pravilu zaleđa, poznatijemu kao “Wengerovo pravilo”. Igrač nije u zaleđu ako je bilo koji dio njegova tijela kojim se može postići gol u ravnini s pretposljednjim igračem obrane. To praktički znači da između napadača i braniča ne smije biti čistog prostora… pravilo je zasad u eksperimentalnoj fazi (Index)