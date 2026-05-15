Ukrajinski obavještajci: Rusija planira napasti ured i rezidenciju Zelenskog (Index), stiglo novo upozorenje za Europu: ‘Rusija će napasti do 2029., a možda i ranije’ (tportal)
Novi zakon kombinira fleksibilniji pristup zapošljavanju stranaca s pojačanim nadzorom nad migracijskim procesima i poslodavcima, čime se Hrvatska uklapa u širi europski trend redefiniranja migracijske politike (N1)
Subota donosi pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice će biti obilne kiše i to osobito na istoku i u Dalmaciji (Večernji)
Schlosserove stube napokon bi trebale biti otvorene u drugoj polovici idućeg mjeseca (Jutarnji)
Iako iz Hrvatskih cesta tvrde da su površinske pukotine poput onih na Pelješkom mostu uobičajene, slovenski projektant se ne slaže: To je pogreška kineskog izvođača radova, trebali su ih sanirati prije otvorenja… No, stabilnost mosta nije upitna (Index)
HBOR se dokapitalizira s 929 milijuna na 1,91 milijardu eura: 410 milijuna iz NPOO-a, ostatak iz dobiti banke (Poslovni)
Teheran sprema novi zakon: “50 milijuna eura za ubojstvo Donalda Trumpa” (tportal)
Medijsko carstvo izgrađeno pod vladom bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, ključan stup 16-godišnje vladavine nacionalističkog čelnika, ubrzano se urušava nakon prošlomjesečnih izbora, ton javnog medijskog servisa se promijenio preko noći, čulose i oporbenih političara, a nema više ni influencera koji su podržavali Orbana (N1)
Dobitnik Nagrade „Vladimir Nazor“ za životno djelo za književnost je Ludwig Bauer, dok je Evelina Rudan Kapec dobila godišnju nagradu za zbirku poezije „Polje, slama, žudnja“, nagrade su dobili i Ivo Pogorelić, Srećko Bradić, Igor Bezinović, Josip Podvorac, Dijana Vidušin, Nikola Bašić, Njirić i arhitekti… (tportal)
Psihomodo pop prvi put u Lisinskom: turneja “40+” kojom su proslavili 30 godina albuma “Unpljugd” (24 sata)
Trump opet nadmašio sam sebe: “Liječili smo ljude koji su bili mrtvi. Jedna osoba bila je otpisana, djeca su plakala i sve ostalo – a onda smo joj počeli davati ovaj lijek. I osoba se oporavila. Stvar funkcionira.” (Index)
Kineska autoindustrija se urušava: Prodaja se strmoglavila, benzinci nestaju s tržišta (tportal), u isto vrijeme… “Moje ime je Bond, Xi Bond”: Hoće li tajni agent voziti kinesko vozilo? Za britansku vladu, pitanje je osjetljivo. Gubitak kontrole nad još jednim krunskim draguljem, Aston Martinom, uključujući odjel istraživanja i razvoja, bio bi težak udarac industrijskoj bazi zemlje (Revija HAK)
Stotine Kubanaca izašlo je na ulice Havane kako bi prosvjedovali zbog stalnih nestanaka struje dok zemlji ponestaje nafte (tportal)
Hitne izmjene zakona – uoči sezone općine dobile ovlast za zabranu noćne prodaje alkohola (Poslovni)
Poznati i ostali finalisti Eurosonga: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka (HRT, tportal)
Kultni roman Istočno od raja pretvoren je u seriju. Stigli su prvi kadrovi, uskoro ju gledamo na Netflixu (Journal)
Trumpovo bizarno ponašanje godinama se guralo pod tepih. To se sada počinje mijenjati… Iako je godinama stvarao imidž s ispadima na koje je javnost s vremenom otupjela, njegova odvojenost od stvarnosti postaje nepodnošljiva: podaci sve jasnije govore da Amerikanci sve više vide predsjednika kao čovjeka koji je malo “skrenuo s tračnica” (Index)
Tomislav Lendić, djelatnik Ministarstva vanjskih poslova ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove, u srijedu je potjeran s Pantovčaka, a razlog su kritike koje je iznio na račun predsjednika Zorana Milanovića, piše Novi list. Dao je intervju za N1
Pupovac: Nismo imali saznanja o prevarama pri otkupu zemljišta u okolici Topuskog u sklopu projekta Pantheon (Nacional)
Stranog turista je prebila Matea (20). Nedavno je prijetila djevojci koju je zatekla s dečkom, dohvatila i nož (Index)
HNB pustit će 16. srpnja u promet prigodnu kovanicu od 2 eura “100 godina Hrvatske radiotelevizije” (Poslovni)
Matjaž Kek bi se mogao vratiti na trenersku klupu Rijeke (Sportske)
Sastanak Xija i Trumpa: glavne teme susreta bile su trgovinski rat, umjetna inteligencija, Iran i Tajvan (Jutarnji), Xi upozorio da stabilnost njihovih odnosa ovisi o postupanju s Tajvanom, spomenuo i “Tukididovu zamku” (Index)
Iran je dodatno učvrstio kontrolu nad Hormuškim tjesnacem sklapanjem sporazuma s Irakom i Pakistanom o transportu nafte i ukapljenog prirodnog plina iz regije (tportal)
Čović: Rusija i dalje nije u stanju ekonomskog kolapsa ili gladi, što znači da je malo vjerojatno da će doći do građanske revolucije. Međutim, gubitak autoriteta i podrške u društvu, i možda nepovoljan ishod rata, moglo bi rezultirati političkim previranjima u kojima bi među političkom elitom došlo do novog “miješanja karata” (Index)
Prosječna plaća u Zagrebu u veljači premašila 1750 eura, najviša u farmaceutskoj industriji, najniža u tekstilnoj (tportal)
Djeluje li i vama Eurosong ove godine “off”? Spektakl je progutao pjesmu. Ima li nade za LELEK? Pitaju se na Journalu
Rusi su pokrenuli dugotrajan kombinirani zračni napad na Ukrajinu te pritom upotrijebila novu taktiku s dronovima Shahed kako bi preopteretila ukrajinsku protuzračnu obranu, objavili su ukrajinski dužnosnici, piše Kyiv Post. (Jutarnji), analitičar Avdagić ocijenio je da se Putin pokušava izvući iz rata, ali da se pritom sam doveo u pat poziciju (Net, Nacional)
Osječko Žito u srijedu je isplatilo Fortenovu i postalo novi vlasnik tvornice Zvijezda i svih njezinih brandova (Danica)
Oko spomenika banu Josipu Jelačiću na glavnom zagrebačkom trgu ovih dana postavljene su skele. Razlog je obnova spomenika. Spomenik je na glavni zagrebački trg vraćen prije 36 godina, 16. listopada 1990. Nakon što je 1947. uklonjen, kip je 1990. i vraćen na 33. godišnjicu uklanjanja, postavši simbolom osamostaljenja Hrvatske (24 sata donosi fotke iz tog vremena)
Proglašeni tportalovi Vizionari godine: Glavnu nagradu osvojio Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara, U kategoriji kultura nagrada je pripala Igoru Bezinoviću, u kategoriji sport Deniju Černom
Canon predstavio EOS R6 V i prvi RF objektiv s ugrađenim motoriziranim zumiranjem, prvenstveno ciljaju na kreatore sadržaja (Bug)
Ukrajina više ne računa na SAD… djelomično zato što više ne trebaju Ameriku onoliko koliko su je trebali prije. Godine ulaganja u vlastitu vojnu industriju polako daju rezultate. Zelenski zadnjih mjesec dana obilazi europske prijestolnice i otvoreno traži nove partnere (Index)
Mađarska nova vlada najavljuje uvođenje eura do 2030. (DW), najavila i zaokret: Nema više ucjenjivanja Europske unije vetoima (Index)
Cure detalji: Djevojka koja je pretukla Filipinca stara je poznanica policije (tportal), nema ni prijavljeno boravište ni prebivalište, odustaje se od optužnog prijedloga, napadnuti Filipinac protiv nje podnio kaznenu prijavu u kojoj ju tereti za pokušaj nanošenja teških ozljeda (Index)
Država kasni s pravilima za apartmane, a traži niže cijene (Lider)
Najpoželjniji hrvatski poslodavci u turizmu i ugostiteljstvu su porečka Valamar Riviera, rovinjska Maistra i – Globalna hrana, tvrtka koja je nositelj franšize McDonald’s za Hrvatsku (Nacional)
Rusija nikad jače napada američke firme u Ukrajini. Bijela kuća znakovito šuti (Index), ogroman požar u Moskvi: Gori poznati turistički kompleks, vatra “guta” sve pred sobom (N1)
Kremlj objavio video Putina kako se ležerno šeće u šetnji gradom i bez uobičajeno vidljivog velikog sigurnosnog prstena, vozi auto, u predvorju hotela razgovara s ljudima… djeluje kao pažljivo režiran pokušaj da se ruskog predsjednika prikaže kao opuštenog i pristupačnog vođu (Jutarnji, Independent)
Trump putuje u Kinu: Imam mnogo tema za razgovor s Xijem (HRT)
Predstavljen roman Borisa Dežulovića “Tko je taj čovjek?” na Zagreb Book Festivalu (N1)
Nastup Hrvatske među najgledanijima na Eurosongu (Index)
Istekao prekid vatre, Rusija lansirala 200 dronova na Ukrajinu (N1)
Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske (tportal), stvorilo kaos u Zagrebu: Jedna osoba ozlijeđena, vatrogasci imali pune ruke posla (tportal)
Gmailov AI sada piše kao vi: Google nadograđuje Gemini u Gmailu kako bi analizirao vaše prijašnje e-mailove i oponašao vaš jedinstveni stil pisanja (Bug)
EU uvodi sveobuhvatna pravila koja će iz temelja promijeniti način na koji se pametni telefoni dizajniraju, koriste i popravljaju, s ciljem produljenja njihova vijeka trajanja i smanjenja ogromne količine elektroničkog otpada (Poslovni)
Velika promjena: Šapit neće komentirati utakmice Vatrenih na SP-u, u SAD idu Luka Petrinec i Viki Ivanović, tu su još Robert Jelečević i Stjepan Balog, Marko Šivak, Željko Vela i Andrija Crmečnjak (Sportske)
Rusija ubrzano širi najveću svjetsku tvornicu dronova tipa Shahed, dok istovremeno povećava vojnu suradnju s Iranom i isporuke opreme Teheranu, Rusija planira udvostručiti proizvodnju “dronova samoubojica” na čak 1.000 dnevno (Jutarnji, Telegraph)
U par dana uništena šuma kod predsjedničkih dvora u Zagrebu (Index)
Državni tajnik Tušek: Bez moderne željeznice nema regionalnog razvoja (HRT)
Tonči Huljić o Eurosongu: “Nehumani ćušpajz, sve je podređeno showu jer i televizija plaća danak mrežnom načinu života u koji smo danas uključeni” (RTL direkt, N1)
Dinamovci su za naslov prvaka dobili oko 800 tisuća eura koje će međusobno podijeliti, doznaju Sportske novosti. Ako slave protiv Rijeke u finalu Kupa, podijelit će još 200 tisuća (tportal)