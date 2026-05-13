Ukrajina više ne računa na SAD… djelomično zato što više ne trebaju Ameriku onoliko koliko su je trebali prije. Godine ulaganja u vlastitu vojnu industriju polako daju rezultate. Zelenski zadnjih mjesec dana obilazi europske prijestolnice i otvoreno traži nove partnere (Index)
Mađarska nova vlada najavljuje uvođenje eura do 2030. (DW), najavila i zaokret: Nema više ucjenjivanja Europske unije vetoima (Index)
Cure detalji: Djevojka koja je pretukla Filipinca stara je poznanica policije (tportal), nema ni prijavljeno boravište ni prebivalište, odustaje se od optužnog prijedloga, napadnuti Filipinac protiv nje podnio kaznenu prijavu u kojoj ju tereti za pokušaj nanošenja teških ozljeda (Index)
Država kasni s pravilima za apartmane, a traži niže cijene (Lider)
Najpoželjniji hrvatski poslodavci u turizmu i ugostiteljstvu su porečka Valamar Riviera, rovinjska Maistra i – Globalna hrana, tvrtka koja je nositelj franšize McDonald’s za Hrvatsku (Nacional)
Rusija nikad jače napada američke firme u Ukrajini. Bijela kuća znakovito šuti (Index), ogroman požar u Moskvi: Gori poznati turistički kompleks, vatra “guta” sve pred sobom (N1)
Kremlj objavio video Putina kako se ležerno šeće u šetnji gradom i bez uobičajeno vidljivog velikog sigurnosnog prstena, vozi auto, u predvorju hotela razgovara s ljudima… djeluje kao pažljivo režiran pokušaj da se ruskog predsjednika prikaže kao opuštenog i pristupačnog vođu (Jutarnji, Independent)
Trump putuje u Kinu: Imam mnogo tema za razgovor s Xijem (HRT)
Predstavljen roman Borisa Dežulovića “Tko je taj čovjek?” na Zagreb Book Festivalu (N1)
Nastup Hrvatske među najgledanijima na Eurosongu (Index)
Istekao prekid vatre, Rusija lansirala 200 dronova na Ukrajinu (N1)
Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske (tportal), stvorilo kaos u Zagrebu: Jedna osoba ozlijeđena, vatrogasci imali pune ruke posla (tportal)
Gmailov AI sada piše kao vi: Google nadograđuje Gemini u Gmailu kako bi analizirao vaše prijašnje e-mailove i oponašao vaš jedinstveni stil pisanja (Bug)
EU uvodi sveobuhvatna pravila koja će iz temelja promijeniti način na koji se pametni telefoni dizajniraju, koriste i popravljaju, s ciljem produljenja njihova vijeka trajanja i smanjenja ogromne količine elektroničkog otpada (Poslovni)
Velika promjena: Šapit neće komentirati utakmice Vatrenih na SP-u, u SAD idu Luka Petrinec i Viki Ivanović, tu su još Robert Jelečević i Stjepan Balog, Marko Šivak, Željko Vela i Andrija Crmečnjak (Sportske)
Rusija ubrzano širi najveću svjetsku tvornicu dronova tipa Shahed, dok istovremeno povećava vojnu suradnju s Iranom i isporuke opreme Teheranu, Rusija planira udvostručiti proizvodnju “dronova samoubojica” na čak 1.000 dnevno (Jutarnji, Telegraph)
U par dana uništena šuma kod predsjedničkih dvora u Zagrebu (Index)
Državni tajnik Tušek: Bez moderne željeznice nema regionalnog razvoja (HRT)
Tonči Huljić o Eurosongu: “Nehumani ćušpajz, sve je podređeno showu jer i televizija plaća danak mrežnom načinu života u koji smo danas uključeni” (RTL direkt, N1)
Dinamovci su za naslov prvaka dobili oko 800 tisuća eura koje će međusobno podijeliti, doznaju Sportske novosti. Ako slave protiv Rijeke u finalu Kupa, podijelit će još 200 tisuća (tportal)
CNN: Trump gubi živce, povratak ratu je sve izgledniji (Index)
U Splitu pisao grafite protiv Milanovića i Možemo. “Platili su mi 400 eura“, ali ne želi reći tko (N1)
Danas će biti nestabilno u većem dijelu zemlje. Očekuje se povremena kiša, mjestimice i obilnija, uz grmljavinu. Moguća je i tuča (tportal)
Tisak otpustio 600 ljudi i zatvorio 200 kioska, poslovali uz 311 milijuna eura prihoda uz pad od pet posto u odnosu na godinu prije (Danica)
Na kraju travnja ove godine u Hrvatskoj su bili blokirani računi 196,4 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od 3,07 milijardi eura ( što je za 1,1 posto manje), kao i 13,7 tisuća poslovnih subjekata (Poslovni)
The Atlantic: Amerika je poražena u Iranu, taj će poraz imati globalne posljedice, zalihe oružja SAD-a srezane na niske razine, to bi moglo potaknuti Kinu na napad na Tajvan, a Putina da pojača agresiju na Europu (Index)
Cijene nafte skočile nakon propasti pregovora SAD-a i Irana, premijer Indije građanima zbog naftne krize: Štedite gorivo, radite od kuće i ne ženite se u inozemstvu (Index)
Posao rekonstrukcije pruge Dugo Selo – Novska pripao Indijcima, za 677.055.750,67 eura (bez PDV-a), Jutarnji piše da se radi o najvećem projektu u povijesti rekonstrukcije pruge (u tijeku je još i obnova pruge od mađarske granice do Dugog Sela, koja je koštala 200 milijuna (Bauštela))
Osumnjičeni za ubojstvo krapinskog policajca danima pratio njegovog kolegu. Zaletio mu se autom u dvorište (24sata, Nacional)
Fekalije prijete kanjonu Krke: Otpad iz 200 kuća curi u zaštićeno područje (N1)
DJI potvrdio da će uskoro predstaviti Osmo Pocket 4P, imat će dodatnu telefoto kameru s 3x optičkim zumom (Bug)
Deseti tjedan krize u Iranu donosi blokadu tjesnaca, skokove cijena energenata i neizvjesne američko-iranske dogovore (Jutarnji)
Da od rata u Ukrajini i na Bliskom istoku profitira SAD i američki predsjednik Donald Trump, smatraju analitičari Neven Vidaković i Ivica Jakić. S druge strane, Jakić smatra da Hrvatska može postati pouzdani američki partner, ali Vidakovića brine da ne iskorištavamo prilike koje imamo (tportal)
Tko je bio ubijeni šef krim-policije? Odlikovala ga je Kolinda (tportal), ubojica je operiran, imao je prostrijelnu ranu glave (HRT, Index)
U Ivanić Gradu traže stotine berača borovnica: može se lijepo zaraditi, 1,5 eura po kilogramu, plaća se po učinku (Danica)
‘Fiume o morte!’ Igora Bezinovića osvojio FIPRESCI Grand Prix: “Fiume o morte!” bolji i od oskarovskih favorita (Novi list)
Dino Prižmić (ATP – 79.) je u nedjelju potvrdio da pobjeda protiv Novaka Đokovića nije bila plod slučajnosti ili lošije igre suparnika, plasiravši se u osminu finala Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Rimu pobjedom 6:1, 7:5 protiv Francuza Uga Humberta (ATP – 33.) (Večernji, HRT)
Stigla nova anketa za Njemačku: AfD uvjerljivo prvi, Merzova vlada nema većinu (Jutarnji)
Na Trnjanskim kresovima privedeno je ukupno šest osoba zbog narušavanja javnog reda i mira, na utakmici Dinamo-Hajduk privedeno 46 osoba (N1), video: Dalija Orešković i Katarina Peović stale pred Keleminca i prosvjednike (Nacional)
U Krapini jutros ubijen djelatnik policije, sjedio je u kafiću izvan dužnosti, ubojica pucao u njega pa u sebe (Zagorje International, Index), ubijeni je bio šef krim policije (Jutarnji)
Oceani su blizu rekordnih temperatura; prijeti El Nino (HRT)
Putin: Rat u Ukrajini se bliži kraju. Spreman sam pregovarati s jednim čovjekom – Schröderom, bivšim njemačkim kancelraom (Index)… rat se vratio Putinu pred vrata: U samo dva tjedna ukrajinski dronovi četiri su puta zapalili lokalnu rafineriju nafte i izvozni terminal, razotkrivajući slabosti ruske protuzračne obrane, a oblaci dima bili su vidljivi čak i iz svemira, piše u analizi Kyiv Independent. (Index)
Krhki mir u Hormuzu, brodovi polako prolaze. Amerika čeka odgovor Irana (Index)
Rast radikalne desnice u Europi: Puhovski za N1 kaže da nas spašava to što je HDZ “nesvrstana desna stranka”
Kruzer s hantavirusom pristao na Tenerife, svi putnici smatraju se visokorizičnima (Nacional)
Lonjsko polje čuva ono što je Europa izgubila – prirodne retencije, tradicijska ispaša (HRT)