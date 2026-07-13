Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)
Brze i kratke
Ukrajina pogodila skladište Lukoila, eksplozije zabilježene i u Moskovskoj oblasti, piše Kyiv Independent ( Jutarnji) Šef HTZ-a: Pred nama je borba za svakog gosta (
Index)
Umro novozelandski glumac Sam Neill, poznato po ulogama u Jurskom parku, Na rubu horizonta, Hunt for the Wilderpeople… Od utorka poslijepodne, uz porast naoblake sa zapada, u
unutrašnjosti su mogući pljuskovi s grmljavinom, dani vrući do vrlo vrući, čekaju nas i toplije noći ( Jutarnji) Dokumentarac CNN Filmsa “
Trovanja u Salisburyju: Špijun iz susjedstva“: Poklonio djevojci parfem s nervnim otrovom, vjeruje se da su ga ruski operativci iskoristili tri mjeseca ranije za trovanje bivšeg špijuna ( CNN, Index) Slaven Bilić i službeno
predstavljen kao novi izbornik: Došao sam napraviti velik rezultat ( Index)
Danas (09:00)
Radikalno desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD)
održala je stranačku konvenciju. “Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini”… najavili zabranu isticanja LGBT zastave duginih boja ( Jutarnji) Iranci
objavili tjeralicu, na njoj Meloni, Starmer, Merz… Talijanske obavještajne pokrenule istragu ( Index) Crkve, tvrđave, dvorci i druge građevine kulturne baštine u Hrvatskoj su često pretjerano osvijetljene, uglavnom daleko iznad zakonskih propisa. To se sad polako mijenja (
Index) Slaven Bilić imat će
osjetno manju plaću od prethodnika Zlatka Dalića, kojemu se postepeno povećavala nakon postignutih uspjeha ( Sportske) Glavina: Ultra Europe
potvrđuje Hrvatsku kao svjetsku festivalsku destinaciju ( HRT), ni pljusak ni grmljavina nisu spriječili spektakl, pogledajte najbolje prizore s Ultre ( Jutarnji)
Danas (00:00)
Ruski napad razotkrio
ozbiljan skandal u Ukrajini, dvije državne obrambene tvrtke nezakonito skladištile streljivo u naseljenom području ( tportal)
Crni ekran na mađarskoj televiziji: Ispričavamo se, godinama smo lagali ( Index) Cikloturizam u porastu, ali kampova na istoku Hrvatske nedostaje (
HRT) Hrvatska
digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari ( Poslovni) SP: Norveška je
možda oštećena protiv Engleske, lopta pogodila kabel? ( Index) Od Odiseje do Spider-Mana:
filmski vodič kroz mjesec srpanj ( Magnet) Nobelovac porijeklom iz Komiže za
N1: “Hrvati su tvrdoglavi i govore što im je na pameti. Mislim da me taj dio nasljeđa uvelike oblikovao kao znanstvenika”
Jučer (18:00)
Strašna
eksplozija u predgrađu Kijeva, pogođeno skladište streljiva ( Index) Microsoft, Amazon i Google
zagađuju okoliš kao trećina Francuske ( Index) Cvate turizam u brazilskim favelama. “Više ljudi nego kod kipa Krista Otkupitelja” (
Index) Tužna komemoracija: U Potočarima pokopani
posmrtni ostaci deset žrtava genocida ( DW) U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. godine (
Index) Korlaet: Želimo fond gradskih stanova za priuštivi najam
povećati za još 1000 ( HRT) Umro američki
senator Lindsey Graham (71), istaknuti republikanac i bliski politički saveznik predsjednika Donalda Trumpa ( Jutarnji)
Jučer (12:00)
Amerikanci napali Iran, Teheran uzvratio:
Eksplozije u Dohi, na udaru i Emirati i Jordan, Hormuz zatvoren ( Jutarnji) Novi alat Mete. Bilo tko odsad može vaše Instagram fotografije koristiti za AI slike, no može se isključiti (
Wired, Index)
SP: Argentina pobijedila Švicarsku u produžecima 3:1 i ušla u polufinale SP-a ( Index), Engleska izbacila Norvešku 2:1 ( Index) Veliki požar na Korčuli, vatrogascima pomogla kiša, pogledajte prizore (
Jutarnji) Danas stabilnije, a
slijedi vruć tjedan… krajem tjedna mjestimice tempererature će dosegnuti i 40 °C ( N1)
Prekjučer (23:00)
Jutarnji obišao šest zagrebačkih kupališta , usporedili radna vremena, čistoću, gužve i cijene, od Mladosti do rooftop bazena U Memorijalnom centru u Potočarima danas obilježena
31. godišnjica srebreničkog genocida ( Klix) HUP: Hrvatska je među
vodećim svjetskim proizvođačima transformatora ( Poslovni) Prosječna zagrebačka neto plaća za travanj
iznosila 1782 eura, medijalna 1495 ( HRT) Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu (
N1) Protiv HAVC-a i Ministarstva kulture i medija podnesena je
kaznena prijava zbog moguće zloporabe programa filmskog cash rebate poticaja HAVC-a putem mreže povezanih tvrtki. One, zbog nedovoljne provjere, novac iz državnog proračuna slijevaju izvan Hrvatske ( Nacional)
Prekjučer (17:00)
Infantino
u problemu zbog afere s crvenim kartonom igraču SAD-a, iako se vjeruje da će osigurati i idući mandat na čelu FIFA-e, bit će vjerojatno spriječen u naumu proširenja Svjetskog klupskog prvenstva ( Sportske) Italija
gradi golemi most do Sicilije. Proglasili su ga vojnim projektom ( Index) Kulturnu iskaznicu aktiviralo gotovo 4000 mladih. Najviše kupuju knjige i idu u kino (
Index)
Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu ( Bug) U Europi
zaplijenjeno više od 200.000 lažnih kondoma, prodavali se kao igračke, potrošači izloženi riziku od prenošenja spolnih bolesti ( Index)
Prekjučer (11:00)
Na autocestama se
stvaraju kilometarske kolone, vozače čeka i nevrijeme ( Večernji) Novi dokumenti iz afere skijaškog saveza: mjesečno se navodno isplaćivalo
između 90.000 i 160.000 eura putem fiktivnih računa, izvlačenje trajalo 26 godina ( 24sata Jutarnji) Teška nesreća u Slavoniji,
poginuo policajac koji se vraćao s posla ( Index)
Umro je Đorđe Kadijević (94), redatelj kultnog filma Leptirica ( Jutarnji) SP: Španjolska
pobijedila Belgiju 2:1, u polufinalu igrat će protiv Francuske ( Index)
Petak (23:00)
Zalužni: unatoč ruskim problemima na bojištu i uspješnosti ukrajinskih dalekometnih
udara na energetsku infrastrukturu, ne smije se pretpostavljati da je Rusija izgubila rat ( Jutarnji) Novo
poskupljenje goriva od utorka: benzin skuplji za 3 centa, dizel za 8 ( RTL, N1)
Nacional: Hajdaš Dončić ne želi podržati Milanovića u dvoboju s Plenkovićem jer se boji da će mu biti takmac u utrci za premijera Rast hrvatskog gospodarstva
2,5 posto u ovoj i 2,3 posto u 2027. godini ( Poslovni) Počinje 12.
Ultra Europe festival u Splitskom parku mladeži, policija objavila posebne mjere ( HRT)
Petak (17:00)
Putin
nedavno potvrdio probleme s nestašicom goriva. Rusija uvozi gorivo od Kazahstana, Indije i Bjelorusije ( Index) Ukrajinci se sve više opiru novačenju, prevrnuli službeno vozilo institucije zadužene za vojnu evidenciju i mobilizaciju u Lavovu, izbili neredi (
Telegram) Cavtat i Konavle p
roglašeni su najelegantnijom obalnom destinacijom u Europi za 2026. godinu prema izboru platforme European Best Destinations ( Index) Mate Pavić izborio
svoje peto finale Wimbledona u karijeri, u parovima s Marcelom Arevalom ( Sport klub) Avatar načelnika u češkom selu odgovara na pitanja građana (
DW) Jürgen Klopp preuzima klupu njemačke nogometne reprezentacije,
zarađivat će više od 7 milijuna eura godišnje ( tportal)
Petak (11:00)
Izrael:
Iran priprema atentat na Trumpa; američki predsjednik: Prvi sam na listi za odstrel ( Jutarnji) HDZ i DP postigli su dogovor o tekstu saborske rezolucije kojom će
zatražiti reformu izbornog sustava u BiH kako bi se Hrvatima zajamčilo da sami biraju svog člana Predsjedništva ( tportal) Toplinski val sa zapada Europe
sporo se premješta prema istoku, a nad naše krajeve maksimum će dosegnuti oko 17. srpnja, kada možemo očekivati maksimalne temperature zraka i do 40 °C ( N1, Jutarnji)
SP: Francuska pobijedila Maroko 2:0 i ušla u polufinale SP-a ( Index) Hajduk je u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige
pobijedio slovačku Žilinu 2:0 ( Net)