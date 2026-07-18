Briefing kod majstora
Buffett upozorava: Teško je danas pronaći prave vrijednosti dok svi radije kockaju
Veteranski investitor Warren Buffett kritizirao je trenutačno stanje na tržištu dionica, istaknuvši da je sve teže pronaći opravdane dugoročne investicije jer je burza preplavljena spekulativnim trgovanjem. Uspoređujući tržište s „crkvom na koju je prikačena kockarnica“, posebno je prozvao jednodnevne opcije te naglasio da se danas više zarađuje na privlačenju kockara nego pravih ulagača. Iako dionice bilježe povijesne rekorde pogurane bumom umjetne inteligencije i navalom malih ulagača, 95-godišnji čelnik Berkshire Hathawaya poručuje da su smislene prilike rijetke te da zahtijevaju iznimno strpljenje i disciplinu. CNBC