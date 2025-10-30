Šarmantni čudaci
Bugonia: Lanthimos opet pogađa ‘u sridu’
Bugonia je apsurdistička crna komedija koja je djelomična adaptacija južnokorejskog filma Save the Green Planet! iz 2003. godine. Radnja prati dvojicu muškaraca, Teddyja (Jesse Plemons) i njegovog neurodivergentnog rođaka Dona (Aidan Delbis). Oni otmu moćnu direktoricu tvrtke, Michelle Fuller (Emma Stone), sumnjajući da je ona potajno izvanzemaljka koja želi uništiti Zemlju. Dijalog između glumaca je oštrouman, a iako humorističan, zapravo savršeno pokazuje ludilo modernog društva da je čak u određenim trenucima i tužan. Journal