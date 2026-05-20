Zdrpi i briši, osrednjost potpiši

Naoko je ovaj akcijski triler, u kojem sve pršti od dinamike, psovki, zajedljivog humora te mutnih likova i situacija, tipičan Ritchiejev rad u kojem se publici nudi sve ono što je navikla gledati kad dolazi s njegovim potpisom. I dok glumačka ekipa sama po sebi privlači pozornost korektno oživljavajući svoje arhetipske likove, čini se da je cijeli film, unatoč energiji i ugođaju, tek generički proizvod u karijeri svog redatelja. Cjelina više podsjeća na logiku računalne igre nego samostalnoga filmskog djela s koliko-toliko plastičnim protagonistima i antagonistima jer se nitko od njih niti ne uspijeva profilirati više od dimenzije-dvije. Boško Picula za tportal