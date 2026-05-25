Dan kad su revolveraši položili

Prije ovog filma, vesterni su uglavnom smatrani “šundom” – jeftinim, predvidljivim filmovima B-produkcije za djecu i subotnje matineje. John Ford je uzeo dotad zanemareni žanr i pretvorio ga u ozbiljnu, psihološki duboku umjetničku formu. Umjesto jednostavne priče o “dobrim i lošim momcima”, Stagecoach je donio kompleksnu društvenu dramu smještenu u klaustrofobični prostor kočije. Film je dokazao da vestern može imati vrhunsku produkciju, ozbiljne teme i privući odraslu, intelektualnu publiku. Snimanjem u pustinji Monument Valleyja, s karakterističnim stijenama i prostranstvima, postao je vizualnim sinonimom Divljeg zapada.

Ujedno je i lansirao Johna Waynea u zvijezde, a uvod u njegov lik Ringo Kida, kada kamera zumira u njega u trenutku kada vrti pušku, jedan od najupečatljivijih u filmskoj povijesti. Orson Welles ga je pogledao 40 puta prije nego je krenuo raditi na Građaninu Kaneu. Kritike idu na račun površnog i stereotipnog prikaza Indijanaca, no to ne umanjuje značaj koji je imao glede podizanja standarda za tadašnju filmsku industriju.