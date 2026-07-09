Veliki brat štiti malu djecu
Chat Control: Eurozastupnici odobrili privremeno skeniranje privatnih poruka na platformama
Europski parlament podržao je povratak privremene mjere „Chat Control”, koja internetskim platformama do travnja 2028. omogućuje dobrovoljnu analizu privatnih poruka radi suzbijanja seksualnog zlostavljanja djece. Iako mjera nije obvezna, kritičari upozoravaju na opasnost od masovnog nadzora građana. Parlament je ipak usvojio amandman kojim nastoji izuzeti i zaštititi end-to-end enkripciju. Hrvatski eurozastupnici iz HDZ-a podržali su mjeru radi sprječavanja pravne praznine, dok su oporbeni zastupnici glasali protiv, ističući pravo na privatnost. Dok privremeno izuzeće ide na potvrdu Vijeću, pregovori o trajnoj uredbi i dalje se nastavljaju. Index, N1