Jučer si bio prvi danas prezadnji
Damir Mišković u velikom intervjuu: “Ne mogu ja doživotno voditi klub”
Mišković je od 2012. godine predsjednik i vlasnik HNK Rijeka koju je tada preuzeo u financijskoj krizi. Prošlogodišnji prvaci trenutno su predzadnji na tablici. O čemu je pričao vlasnik u intervjuu za Novi list:
- Rijeka nije prodana, konkretnih ponuda nema. Ako ponuda stigne, on će to prvi javno objaviti. Posao s američkim ulagačem propao je jer se ključni čovjek nije pojavio.
- Ulazak u sezonu je loš, znam da su navijači ljuti, ja sam isto jako ljut, ali moj je stav da igračima i stožeru treba dati podršku.
- Do sada je u klub uložio oko 230 milijuna eura.
- Problemi s novom Kantridom: dokumentacija nije riješena i gradnja stoji.