Jučer si bio prvi danas prezadnji

“U narednih godinu dana ovaj HNS će vratiti povjerenje navijača. Ako ne bude tako, otići ćemo” – kaže Damir Mišković u velikom intervjuu Indexu. Miškovićev čovjek i HDZ-ov saborski zastupnik Marijan Kustić postao je jedan od ključnih ljudi HNS-a jer su mu povjerena najosjetljivija pitanja hrvatskog nogometa, infrastruktura i natjecanje. U tijeku je reorganizacija HNS-a, a Mišković je iznio strategiju za financiranje loptačkih sportova što bi se plaćalo iz nešto povećanih nameta iz TV prava, kladionica, turističke i boravišne pristojbe te poreznih olakšica tvrtkama. Cilj je klubovima osigurati minimum troškova za natjecanje, a s druge strane uvesti salary cap za igračka pojačanja i trenere. On je nedavno od Volpija preuzeo NK Rijeku, no kaže da za njega “privatni klub ne postoji. Postoji privatnik koji ga je trenutno kupio”.