Prestali smo čitati

Globus nije bio savršen. Ne treba ga mitologizirati. Načinjeno je njime zla. No na stranu kanalizacijski tekstovi iz devedesetih, nije to samo kraj jedne redakcije. Globus je bio jedan od tiskanih medija koji su godinama navici listanja i pažljivog čitanja davali smisao. Nekad najtiražniji. Lako je reći da je gašenje medija kraj jedne navike. Ljudi više ne kupuju novine. Očito točno. Samo, ovo je više no kraj jednog običaja. Jer kad se mediji gase, i društveno zaključivanje postaje teško. Informacijska činjenica osnova je za njenu ocjenu. A dobar komentar pomoć u interpretaciji. No u demokraciji to se shvati tek kad bude kasno. Pa površno promatramo smrt demokratske institucije, medija, u zemlji koja se odvikla od tugovanja za pametnim stvarima. Viktor Gotovac za Nacional


