Predstavljanje pobjedničkog rada za novi stadion Maksimir izazvalo je buru na društvenim mrežama, pretvorivši javnost u kritičare koji su sudili isključivo na temelju vizualnog prikaza, odnosno rendera. Dok je struka branila natječaj, građani i navijači s pravom su istaknuli zanemarivanje ključnih iskustvenih kvaliteta poput akustike, zaštite od vjetra i navijačkog ugođaja. Slučaj Maksimir pokazuje da arhitektura nije samo konačni oblik, već dugotrajan proces. Autor na H-alteru naglašava nužnost uvođenja “nulte faze” i istinske participacije korisnika od samog početka, jer se održivi prostor gradi kroz dijalog, a ne naknadnim komentiranjem već gotovih rješenja.