Gradnja bez motorke i bez straha od visine
Proglašeni pobjednici nagrada Dezeen Awards: Od japanske šumske saune do sveučilišnog amfiteatra na krovu
Na dodjeli nagrada Dezeen Awards u Londonu nagrađeno je 19 inovativnih arhitektonskih projekata iz 11 zemalja koji mijenjaju odnos prema prostoru i održivosti. Glavnu nagradu osvojila je japanska sauna Daichi Silent River Tree Sauna, izgrađena izravno oko šumskih stabala. Među istaknutim stambenim projektima su lebdeća kineska kuća od čeličnog otpada, energetski neovisna kuća na japanskom otoku, planinski kompleksi u Andori te razigrana dogradnja u Teheranu. U javnoj arhitekturi posebno su se istaknuli indijsko sveučilište Prestige s krovom pretvorenim u amfiteatar za 9000 ljudi te nova tržnica u Kinshasi za 20.000 prodavača. Jutarnji