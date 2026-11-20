Arhitekturu vratimo narodu!
Kraj utopije otvorenog prostora: Zašto modernim zgradama-vidikovcima vladaju ograde i ulaznice
Moderna arhitektura sve češće pretvara zgrade u umjetne krajolike po kojima posjetitelji mogu slobodno šetati, no taj se ideal sudara sa stvarnošću. Povodom odluke da se naplaćuje ulaz na prohodni krov nove Šangajske opere, autor ističe kako sigurnosni propisi, strah od odgovornosti i želja za zaradom diljem svijeta pretvaraju otvorene javne prostore u kontrolirane zone. Naknadno postavljene ograde i zabrane narušavaju izvornu viziju arhitekata, dok je u Europi pristup sličnim vidikovcima često uvjetovan komercijalnim sadržajima. Umjesto nerealnih snova o potpuno slobodnoj arhitekturi, autor zaključuje da arhitekti moraju unaprijed projektirati sigurnost i pristupačnost. Dezeen