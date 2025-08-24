Čim nema Wi-Fi za mene je horor
Deset filmova koji istražuju preživljavanje i kaos u postapokaliptičnoj stvarnosti bez tehnologije
- Cesta (The Road, 2009) – Otac i sin putuju postapokaliptičnom Amerikom bez struje i sigurnosti, noseći samo tračak nade.
- Pobješnjeli Max: Divlja cesta (Mad Max: Fury Road, 2015) – Svijet u pustinji gdje vlada kult benzina i vode; tehnologija se svodi na krpanje starih strojeva.
- Mjesto tišine (A Quiet Place, 2018) – Obitelj mora živjeti u potpunoj tišini da bi izbjegla zvuk osjetljiva stvorenja.
- Djeca čovječanstva (Children of Men, 2006) – Svijet je izgubio sposobnost reprodukcije; tehnologija ne pomaže pred globalnom krizom.
- Ja sam legenda (I Am Legend, 2007) – Jedini preživjeli u New Yorku nakon pandemije; grad je sablasno prazan, a stara tehnologija samo podsjetnik na izgubljeni život.
- Threads (1984) – Nuklearni rat uništava društvene strukture u Velikoj Britaniji; potpuni kolaps komunikacije i infrastrukture.
- Preživljavač (The Survivalist, 2015) – Muškarac preživljava u šumi bez tehnologije i resursa, suočen s prijetnjom dolaska drugih ljudi.
- 28 dana kasnije (28 Days Later, 2002) – Virus uništava sustav u Londonu; preživjeli preživljavaju bez provjere što se događa oko njih.
- Vodeni svijet (Waterworld, 1995) – Svijet prekriven vodom nakon otapanja ledenjaka; ljudi preživljavaju na improviziranim plovećim naseljima i otpadnoj tehnologiji.
- 10 Cloverfield Lane (2016) – Žena se budi u podzemnom skloništu bez signala i interneta; informacija dolazi iz jednog neprovjerljivog izvora.