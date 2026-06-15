A tek smo na pola godine
Najzanimljiviji filmovi godine: od zombija, Shakespearea i Neila Diamonda do Frankensteina
Među najhvaljenijim filmovima izdvajaju se Song Sung Blue, dirljiva istinita priča o bračnom paru koji se proslavio kao Neil Diamond tribute bend Lightning & Thunder, te Hamnet, emotivna reinterpretacija Shakespeareove obiteljske tragedije s Paulom Mescalom i Jessie Buckley. Ljubitelji horora mogli bi posegnuti za 28 Years Later: The Bone Temple, najhvaljenijim nastavkom serijala dosad. Tu su još mračno duhoviti The Bride!, kriminalistički triler Crime 101 i neobična crna komedija Twinless. Ima ih još na Guardianu