Je li dakle zbog problema sa zakonom otišlo deset Plenkovićevih ministara? Naravno da nije. Otišlo ih je zapravo četrnaest.

Po strogim standardima Plenkovićevog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svaka vlada s manje od deset korumpiranih ministara smatra se potpuno zdravom i sigurnom za građane, a samo četiri privedena, pritvorena ili osuđena ministra smatraju se standardom djevičanski čiste izvršne vlasti. Kad neki hrvatski premijer hoće reći da vodi najpošteniju i najčestitiju vladu u cjelokupnoj povijesti parlamentarne demokracije, on prsiju nadutih od ponosa kaže: “Otišla su četiri. Samo četiri dok su bili ministri.”

Sunce ti jebem, pa čak i Ivi Sanaderu, koji je siromah do danas ostao sinonim za korupciju, za cijeloga je mandata zbog koruptivnih afera otišao jedan jedini član kabineta, davno zaboravljeni ministar policije Berislav Rončević! Toliko je Sanaderu kabinet bio čist da je na kraju sam morao nešto poduzeti. Po Plenkovićevim kriterijima, eto, Sanaderova vlada bila je upravo skandinavski poštena. Boris Dežulović za Novosti.