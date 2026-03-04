Dežulović: Zakon o javnom linču - Monitor.hr
Tužan dan za Split, ali i za demokraciju

Dežulović: Zakon o javnom linču

Evo, to je hrvatska država: Hrvatska policija brani četnika, običnog četnika! Bagro crvena komunistička! Crvena bagro! On nema nogu, pokaži im! Pokazat ću im kurac! Ajde u Beograd u Informera! Mrš iz Hrvatske! Govno srpsko! Dežuloviću, znamo mi gdje ti živiš, na kojoj adresi na magistrali, znamo mi jako dobro tko si ti, ali nećete više pisati protiv Hrvatske, zapamti to! Ajde u Srbiju, jebem ti mater, mater ti jebem! Smeće, govnaru jedan!

To je, eto, stenogram “mirnog prosvjeda bez govora mržnje” koji je u mirnoj splitskoj četvrti u Glagoljaškoj ulici, nedaleko kuće u kojoj živi dvoje penzionera nadomak devedesetoj godini života, organizirala Autohtona Hrvatska stranka prava na čelu s predsjednikom Draženom Kelemincem. Ili barem ono što se dalo razabrati u gotovo jednosatnoj kakofoniji psovki, kletvi i prijetnji, između glasnog i neartikuliranog jebavanja majki četničkih, smeća srpskog, đubradi, govana, smradova, Očenaša, Zdravomarija, kuraca, pičaka i Thompsonovih pjesama.

Pokušajte uostalom i sami: priđite bilo kojem policajcu, unesite mu se u lice, uhvatite ga za uniformu, optužite da štiti četnike i pošaljite u pičku materinu. Ako ga, jasno, uopće stignete optužiti da štiti četnike i poslati u pičku materinu. Sve to, međutim, možete ako uredno, najmanje pet dana ranije, nadležnoj policijskoj upravi prijavite javno okupljanje i mirni prosvjed, te od lokalne samouprave, u Uredu za promet, pribavite odobrenje za korištenje prometnica i javnih površina… Boris Dežulović za N1… osvrnuo se i Ivo Anić za Lupigu: Nikada mi Split nije izgledao manji i tužniji nego tog subotnjeg jutra…


02.09.2017. (14:47)

Dvadesetak simpatizera Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) prosvjedovalo je ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Zagrebu, pod sloganom "Zaustavili smo vas 1991., zaustavit ćemo vas opet", a čelnik te neparlamentarne stranke Dražen Keleminec pritom je spalio primjerak SNV-ovog tjednika "Novosti"

12.07.2016. (17:15)

Prijetnje i pozdravi

A-HSP mora ukloniti šator kraj spomenika u Srbu

Ravnateljstvo policije naložilo je A-HSP-u da do 15 sati ukloni šator koji su postavili kraj Spomenika ustanku naroda Hrvatske i tako htjeli onemogućiti održavanje obljetnice. otvorenim pismom oglasili su se i mještani Srba u kojem kažu da su izloženi konstantnim pritiscima i vrijeđanjima. “Autohtona – Hrvatska stranka prava neće ukloniti šator i upozoravamo Ravnateljstvo MUP-a da ne pokušavaju silom ga ukloniti jer se može upaliti šibica i stvoriti probleme koje nikome ne trebaju“, stoji u priopćenju te stranke koje potpisuje Dražen Keleminac. “Najodgovorniji moraju reagirati dok još nije kasno”, komentira pak Denis Romac. T-Portal, Novi list

11.07.2016. (18:30)

"To neće proći"

Pupovac o šatoru A-HSP-a: Brine to što im je policija dala dozvolu

Milorad Pupovac, saborski zastpunik SDSS- a, komentirao je u Saboru šator u Srbu koji je postavila Autohtona hrvatska stranka prava (A-HSP) pored spomenika kako bi spriječila obilježavanje antifašističkog ustanka 27. srpnja 1941. “Zabrinjavajuća je odluka policije da im izda dozvolu za postavljanje šatora pored spomenika, unatoč tome što SNV i SABH godinama na tom mjestu obilježavaju Dan ustanka. To je faktično dozvola za ometanje ovog skupa. Policija zanemaruje činjenicu da su ljudi koji su postavili šator sljedbenici poražene ustaške ideologije”, rekao je Pupovac. 24sata

28.02.2016. (17:18)

Nedjeljom u podne

Prosvjed crnokošuljaša i antiprosvjed antifašista

Malo prije podneva danas na glavnom zagrebačkom trgu Dražen Keleminec je postrojio “stranačku vojsku” Autohtone Hrvatske stranke prava (A-HSP), a nasuprot njima kordon policije odvojio je prosvjednike u organizaciji Radničke fronte koji su im se došli suprotstaviti. A-HSP je došao pokazati “komunistima i četnicima kako se voli Hrvatska”, dok su antifašisti poručili “svim fašistoidnim snagama u Hrvatskoj, koje žele očuvati hrvatski tajkunistan, da im nećemo dopustiti da neometano marširaju ulicama naših gradova”. Večernji, Jutarnji

04.03.2015. (22:31)

Crni cirkus

Militanti iz rigidno desne stranke položili zakletvu u Šestinama

Iako je za subotu bilo najavljeno postrojavanje stranačke vojske Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) na glavnom zagrebačkom trgu, ono se dogodilo u Šestinama. Dvadesetak članova stranke odalo je pored šestinske crkve počast ocu domovine Anti Starčeviću. Istoga dana u prostorijama stranke održana je prisega novih 30 članova pravaške vojske, koja se naziva “Hrvatske domoljubne snage”, na kojoj su se ljudi u crnom zaklinjali u očuvanje ideala. U tekstu prisege se zaziva na pomoć Boga i istovremeno prijeti “oslobađanjem Hrvatske od ropstva EU”. Jutarnji

28.02.2015. (17:35)

Kad je policija došla, svi ustaše

‘Antifašisti i homoseksualci, sve je to isti cirkus’

Nekoliko stotina prosvjednika sudjelovalo je u skupu protiv antifašizma na zagrebačkom Trgu bana Jelačića, a 15-ak članova Autohtone hrvatske stranke prava okupilo se nakratko ispred crkve u Šestinama. „Naša vojska nema oružje, ovo je poluvojna formacija, i sada idemo kod naših prijatelja branitelja u Savsku. Solidarni smo s njima i branit ćemo ih ako ih netko odluči napasti“, poručio je jedan od članova A-HSP-a Zoran Mareković, koji tvrdi da on i njegovi kolege „nisu ustaše, nego branitelji i domoljubi koji vole Hrvatsku više od lijevih i desnih“. Zanimljivo, antifašistički prosvjed na Trgu usporedio je s gej paradom. „Ako mogu paradirati homoseksualci, onda mogu i oni. To je isti cirkus“, kaže Mareković. Index

27.02.2015. (16:28)

Prosvjedna subota

Antifašisti će se sutra suprotstaviti ‘stranačkoj vojsci’

Iako je ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zabranio postrojavanje ‘stranačke vojske’ Autohtone – Hrvatske stranke prava na glavnom zagrebačkom trgu, iz te stranke poručili su da ne priznaju takvu zabranu i da će se unatoč njoj okupiti na Trgu bana Josipa Jelačića. No vrlo brzo organiziran je i kontraprosvjed antifašističke inicijative “Ujedinjeni protiv fašizma”.”Taj nevažni političar, njegova nevažna stranka i ‘stranačka vojska’ nisu opasnost same po sebi. One su simptom bolesti mržnje, koja ovo društvo može unesrećiti za desetljeća koja dolaze”, navodi inicijativa Ujedinjeni protiv fašizma.. T-Portal, Lupiga

26.02.2015. (18:54)

Vlast bez moći

Policija zabranila proustaški slet, A-HSP ipak dolazi na Trg

Ministar policije Ranko Ostojić zabranio je proustaškoj Autohtonoj – Hrvatskoj stranci prava najavljeno postrojavanje “stranačke vojske” na Trgu bana Jelačića u subotu. U objašnjenju navodi da bi skup mogao izazvati nasilje i remećenje javnog reda i mira. Iz A-HSP-a pak poručuju da ne priznaju odluku policije i da će u subotu ipak doći na postrojavanje. Index