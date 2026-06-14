A možda je Sam Altman bio njegov fan
Dječji književnik Roald Dahl je još 1954. godine predvidio pojavu umjetne inteligencije
Slavni pisac Roald Dahl u svojoj priči “Veliki automatski gramatizator” iz 1954. godine nevjerojatno je precizno predvidio uspon generativne umjetne inteligencije. Priča prati frustriranog pisca i inženjera Adolpha Knipea koji konstruira analogni stroj sposoban da, kombiniranjem gramatičkih pravila, zapamćenog rječnika i zadanih zapleta, masovno proizvodi pripovijetke. Iako je Dahlov izum zamišljen kao glomazni aparat s polugama i gumbima, njegova bit – žrtvovanje kvalitete radi masovne, jeftine produkcije tekstova – savršeno oslikava današnju stvarnost ChatGPT-ja. Dahl je prije više od sedam desetljeća prepoznao tehnološku logiku koja danas upravlja svijetom kreativnog pisanja. Open Culture