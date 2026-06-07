Kraj ere tipkanja?
OpenAI pretvara ChatGPT u “superaplikaciju” s AI agentima
OpenAI pokreće najveću reorganizaciju ChatGPT-ja do sada, napuštajući koncept klasičnog chatbota u korist AI agenata i alata za programiranje. Cilj je transformacija u profitabilnu “superaplikaciju” koja samostalno izvršava zadatke poput planiranja putovanja i organizacije sastanaka. Zbog priprema za izlazak na burzu (IPO) i oštre borbe s rivalom Anthropicom, tvrtka vrijedna 850 milijardi dolara preusmjerava resurse na profitabilne poslovne korisnike. U sklopu ovog zaokreta prema zaradi, OpenAI redizajnira sučelje, integrira partnere poput Canve i Bookinga, te gasi manje profitabilne projekte za široku potrošnju, uključujući i video-alat Sora. Index