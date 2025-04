Žene koje su pjevale i svirale

Lokalni medij 035portal je, izgleda, proučavao Bandcamp stranicu benda i sapleo se o vlastitu homofobiju dok je čitao opis u kojem ŽEN za sebe kažu da su “obične lezbe koje stvaraju neobičnu muziku”. Ideja da se queer muzičarke ugošćava na dječjoj manifestaciji malom i neupućenom, ali opasno glasnom krugu novinara bila je dovoljna da dignu homofobnu hajku. Koncert je ipak održan, ali je iz službenog programa i prostora manifestacije prebačen u Kuću tambure. Rekle bismo da smo na svojoj koži uvijek doživljavale više seksizma nego homofobije. To što smo lezbe nije toliko dolazilo do izražaja pored činjenice da smo žene na stejdžu. To je svima prvo upadalo u oči. Iako je Sara paralelno cijelo vrijeme bila aktivistica na LGBT sceni, uvijek je bilo izraženije to što je žena koja svira bubanj. Tko pita klinca od 15 godina zašto svira bubnjeve ili rock, metal ili pank? Za mlade momke je to normalno, ali cure moraju prvo validirati zašto to uopće rade… Kažu iz benda Žen za Novosti, dotaknuvši se i drugih tema, svirke općenito, tipa da u Sloveniji u brojnim selima postoje centri za mlade gdje brojni klinci dolaze na koncerte i događanja, dok je kod nas ta scena puno mrtvija i rezervirana za gradove…