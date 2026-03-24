Kritičari rekli svoje, kokice na gotovs

Hrvatsko društvo filmskih kritičara 30. ožujka 2026. u zagrebačkoj Kinoteci dodjeljuje nagrade Oktavijan. Među deset laureata ističu se Hana Jušić (najbolji dugometražni igrani film Bog neće pomoći) i Igor Bezinović (Fiume o morte!). Zlatni Oktavijan za životno djelo pripao je velikanu animacije Zdenku Gašparoviću, dok je nagradu Ante Peterlić dobila Irena Paulus. Najboljim eksperimentalnim filmom proglašen je Proplakat će kiša redatelja Damira Čučića, dok je nagradu za najbolji animirani film osvojio Fačuk autorice Maide Srabović. Najboljim kritičarom proglašen je Marko Stojiljković. HDFK