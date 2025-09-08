Ne znači da samo ako se dogovorite tako

Dogovoreni nepristanak: Igra ljubavnika u unaprijed isplaniranom fetišističkom scenariju - Monitor.hr
Dogovoreni nepristanak: Igra ljubavnika u unaprijed isplaniranom fetišističkom scenariju

Razlika između dogovorenog nepristanka i silovanja nalazi se upravo u pojmu pristanka (engl. consent). Prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske (čl. 153.), silovanje je svaka spolna radnja ili spolni odnos za koji osoba nije dala pristanak. Drugim riječima, temeljna značajka silovanja jest potpuni izostanak pristanka. U CNC-u (consensual non-consent), međutim, pristanak postoji – ali se daje unaprijed, prije početka scene. Unutar BDSM zajednice postoje dvije već spomenute dominantne paradigme. Naravno, postoje i iznimke u kojima pojedinci_ke ne poštuju prethodno dogovorena pravila. Ako se, primjerice, dogodi da partner/ica ignorira sigurnu riječ ili prelazi unaprijed postavljene granice, tada to više ne spada u CNC, nego prelazi u domenu nasilja ili silovanja… VoxFeminae


