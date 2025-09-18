A Google kaže da mi preostaju još tri dana života
Doktor Internet: kada Google postaje prvi korak u dijagnozi
Sve više ljudi prije odlaska liječniku prvo pretražuje simptome na internetu. To može pružiti psihološku utjehu i pripremiti pacijente za razgovor s liječnikom, ali nosi rizik od pogrešnog samodijagnosticiranja, odgađanja liječenja i neželjenih nuspojava. Stručnjaci savjetuju korištenje interneta prvenstveno za edukaciju i prevenciju, uz svijest o ograničenjima i opasnostima po privatnost, osobito pri dijeljenju osjetljivih podataka ili nalaza. HRT