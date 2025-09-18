A Google kaže da mi preostaju još tri dana života

Psihijatar Marin Kovačević Hora savjetuje kako nadvladati strah od potresa. Potražiti stručno mišljenje u situacijama teškog stresa i traumatizacije, a ako slučaj nije tako težak postoji jednostavniji način – razgovor i socijalizacija. Pomažu i tehnike relaksacije, boravak u prirodi, meditacija, joga i ples. Umjetnost tkđ. pomaže kod traume – slikanje, modeliranje, slušanje ugodne glazbe i sviranje aktiviraju prednji vagus i vraćaju nam živčani sustav u normalni način funkcioniranja. Pomaže ponovno učiti o opasnostima da bismo znali što je zaista opasno, a savjetuje psihijatar i da razgovaramo sami sa sobom, u glavi, a može i na glas. Pliva zdravlje