Doktor Internet: kada Google postaje prvi korak u dijagnozi
Danas (22:00)

A Google kaže da mi preostaju još tri dana života

Doktor Internet: kada Google postaje prvi korak u dijagnozi

Sve više ljudi prije odlaska liječniku prvo pretražuje simptome na internetu. To može pružiti psihološku utjehu i pripremiti pacijente za razgovor s liječnikom, ali nosi rizik od pogrešnog samodijagnosticiranja, odgađanja liječenja i neželjenih nuspojava. Stručnjaci savjetuju korištenje interneta prvenstveno za edukaciju i prevenciju, uz svijest o ograničenjima i opasnostima po privatnost, osobito pri dijeljenju osjetljivih podataka ili nalaza. HRT


